Entre l’Oculus Quest de nouvelle génération et le PSVR2, voici ce que veulent nos lecteurs

Sony et Meta se préparent à lancer les casques VR de nouvelle génération, et ils semblent assez excitants, nous avons donc demandé à nos lecteurs ce qu’ils attendaient avec impatience entre le prochain Oculus Quest et PSVR2. Après tout, les deux sociétés proposent certains des meilleurs casques VR disponibles et les successeurs sont susceptibles de proposer de belles mises à niveau.

L’Oculus Quest de Meta reste l’un des appareils les plus populaires, il n’est donc pas surprenant qu’environ 50% des votes aient été pour l’Oculus Quest 3 ou Pro de nouvelle génération. Les détails sur ces appareils sont rares, mais nous savons que Meta les utilisera pour pousser les utilisateurs plus loin dans le métaverse.

Sony nous a surpris avec plus de détails sur le PSVR2, qui s’annonce comme un appareil impressionnant. Des fonctionnalités telles qu’une connexion USB-C et un rendu fovéal devraient aider à améliorer l’expérience. Bien sûr, ce ne sera pas bon marché, d’autant plus qu’il est conçu pour la PS5, sur laquelle beaucoup de gens ont encore du mal à mettre la main sur.

Un lecteur, Starfleet Captain, dit qu’il attend avec impatience l’Oculus Quest de nouvelle génération, malgré ses réserves sur Facebook/Meta :

J’attends avec impatience le Quest 3/Pro. Ma petite amie m’a surpris avec un Quest 2 pour Noël et j’ai été assez surpris/émerveillé par les visuels, l’interface utilisateur époustouflante et la précision des contrôleurs ! Ajoutez le fait qu’il s’agit d’une unité autonome qui ne nécessite pas de PC ! La communauté VR grandit également chaque jour et est très utile. La technologie ne peut que s’améliorer à partir d’ici. Ma seule réserve (très profonde) est que Facebook/Meta est derrière son développement. C’est l’entreprise en laquelle j’ai le moins confiance.

Cependant, un autre lecteur, anscarlett, ne semble pas trop enthousiasmé par l’un ou l’autre casque :

J’en attends un avec une connectivité 5g et wifi6e, non verrouillé sur une plate-forme spécifique, un suivi des yeux, un suivi du visage, un gardien actif qui peut cartographier des bâtiments entiers et également travailler à l’extérieur, et une transmission en couleur. Si le Vive focus 3 avait des caméras supplémentaires pour les yeux, le visage et la passthrough, connectées à son port USBC, cela le ferait pour moi.

Il y a encore beaucoup d’informations que nous ne connaissons pas sur ces appareils, et il faudra peut-être un certain temps avant qu’ils n’atteignent le marché. Cela dit, les offres actuelles sont toujours très amusantes.

