Innersloth et Riot Games collaborent sur Among Us x Arcane Cosmicube, des bibelots qui ajoutent des produits cosmétiques League of Legends à Among Us.

Si vous avez toujours voulu habiller les astronautes mignons de Among Us comme les champions Caitlin, Jayce ou Heimerdinger de League of Legends, vous avez de la chance ! Les Cosmicubes débloquent divers produits cosmétiques sur le thème de League of Legends, mais vous devrez les acheter via la boutique en jeu.

Les éléments de collaboration Among Us x Arcane incluent :

Cheveux d’Heimerdinger Moustache d’Heimerdinger Costume d’Heimerdinger Casque Poro Enforcer d’Heimerdinger Armure d’Enforcer Casquette de Caitlyn Uniforme de Caitlyn Cheveux de Vi Vêtements de Vi Cheveux de Jinx Lunettes de Jinx Vêtements de Jinx Cheveux de Jayce Cheveux de Jayce Costume du Conseil de Jayce Chomper Clagger

Les cosmcubes Among Us x Arcane sont disponibles dès maintenant jusqu’au 31 décembre.

💥 Parmi Nous x Arcane 💥 Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec @LeagueofLegends pour apporter certains de vos looks de champions préférés à Among Us pour célébrer @Arcaneshow ! Prenez l’Arcane Cosmicube MAINTENANT et montrez votre style perfide ~ Infos : https://t.co/MKVnyArWio pic.twitter.com/GTcXs66eo2 — Parmi nous ⭐️ Mise à jour Rôles & Cosmicubes SORTIE MAINTENANT ! (@AmongUsGame) 12 novembre 2021

Riot a fait des tonnes de croisements pour son émission animée Arcane League of Legends Netflix, y compris chaque jeu sous son égide. Le champion Jinx est également apparu dans Fortnite car tout dans l’univers connu est tôt ou tard dans Fortnite, même Naruto.

League of Legends a également balayé le monde de l’esport (comme toujours) avec l’énorme championnat du monde, qui a rendu les fans fous.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

