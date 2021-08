Entrée de crédit : Khatabook lève 100 millions de dollars, la valorisation atteint 600 millions de dollars

Les services financiers sur la plate-forme Khatabook favoriseront numériquement l’efficacité des prêts, des paiements et des dépôts dans l’écosystème, a déclaré la société.

Khatabook, la start-up fintech qui fournit une application de grand livre numérique aux petites entreprises, a levé un nouveau financement de 100 millions de dollars dirigé par Tribe Capital et Moore Strategic Ventures pour une valorisation de près de 600 millions de dollars. L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série C de la société, a également été soutenu par une poignée d’autres investisseurs, dont Alkeon Capital, B Capital Group, Sequoia Capital, Tencent, RTP Global, Unilever Ventures et Better Capital.

L’investisseur providentiel et entrepreneur Balaji Srinivasan et l’investisseur en démarrage Sriram Krishnan ont participé en tant qu’investisseurs indépendants au cycle, a annoncé mardi la société dans un communiqué.

La société a déclaré qu’elle rachetait pour 10 millions de dollars d’ESOP pour reconnaître et récompenser les employés, les anciens employés et les premiers investisseurs qui ont contribué à la croissance de la start-up. Les employés admissibles pourront vendre jusqu’à 30 % de leurs options acquises. Khatabook a également étendu son pool ESOP à 50 millions de dollars.

Fondée en janvier 2019, la start-up développe des solutions technologiques pour les petites et moyennes entreprises. Son application phare Khatabook permet aux entreprises d’enregistrer numériquement le crédit qu’elles accordent aux clients. Pour numériser de bout en bout les processus commerciaux des MPME, la société a également lancé Pagarkhata, une plateforme de gestion du personnel et des salaires. Khatabook est disponible en 13 langues et revendique plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par mois sur toutes les plateformes. L’entreprise a déclaré que son empreinte atteint presque tous les districts indiens.

Le nouveau capital sera utilisé pour construire un bouquet de services financiers en plus d’élargir sa base de talents. La société qui emploie actuellement plus de 200 personnes va accélérer le recrutement, en particulier dans les fonctions d’ingénierie, de produit, de conception, d’analyse et de science des données. « La première phase de notre parcours a été de permettre la transformation numérique en créant un écosystème technologique pour les MPME indiennes. Maintenant que nous avons créé une plate-forme numérique largement acceptée, la prochaine étape sera les services financiers numériques pour les petites entreprises », a déclaré le PDG et co-fondateur Ravish Naresh.

Les services financiers sur la plate-forme Khatabook favoriseront numériquement l’efficacité des prêts, des paiements et des dépôts dans l’écosystème, a déclaré la société.

Alors que de plus en plus de MPME optaient pour des solutions technologiques, Khatabook a connu une croissance de 150 % en glissement annuel au cours de l’exercice 21, a affirmé la société.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.