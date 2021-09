Entrée des BTC dans les échanges dans un an minimum

Les soldes Bitcoin (BTC / USD) sur les échanges sont au plus bas depuis un an avec seulement 2,5 millions de portefeuilles d’échange. Coinbase a la sortie la plus élevée et Binance est la seule bourse qui enregistre les entrées de fonds plutôt que les sorties, a rapporté le service d’analyse Glassnode. En mai, il y avait un solde de 2,5 millions lorsque le prix du Bitcoin a atteint 62 000 $.

Causes de départ

Les actions sur les prix du bitcoin et de l’altcoin sont le principal facteur expliquant la tendance. La consolidation la plus récente du marché a amené les détenteurs à redistribuer les fonds plutôt qu’une augmentation significative des entrées de devises. Alors que les anciennes adresses prenaient la plupart des bénéfices des investisseurs, leurs mains sont devenues “plus jeunes”. En moyenne, le gain était un gain énorme de 250 à 300 %.

Le hashrate de Bitcoin continue d’augmenter

Glassnode a rapporté que le hashrate de Bitcoin augmente progressivement depuis un creux en juillet alors que les mineurs quittent la Chine et se mettent au travail. Cela signifie également que les mineurs vendent. Le service note qu’il n’y a pas beaucoup de concurrence entre les mineurs dans le contexte des contraintes de production mondiales dans la fabrication des puces ASIC. Glassnode ajoute :

“En conséquence, les revenus des mineurs en USD par hachage ont maintenant atteint les niveaux de juillet 2019 de 380 000 $ par Exahash, ce qui rend les mineurs en exploitation exceptionnellement rentables en termes historiques.”

Les mineurs ont dépensé un total de 2 900 BTC d’une valeur de 145 millions de dollars, le Bitcoin ayant dépassé les 50 000 dollars au cours de la semaine dernière. Étant donné que la plupart des fonds ne divulguent ni les volumes qu’ils achètent ou vendent, ni les transactions réelles, le rôle des investisseurs institutionnels n’est pas très clair. D’autres causes de sortie incluent l’adoption de Bitcoin par El Salvador comme monnaie légale. Le gouvernement a récemment acheté 400 BTC. Pour soutenir la décision et la vision progressistes du président, divers influenceurs des médias sociaux ont même encouragé leurs abonnés à acheter du BTC.

De plus en plus de gens optent pour le roi des crypto-monnaies comme outil de couverture ou d’investissement, en plus des investisseurs qui ne vendent pas ou ne font pas de profit. La semaine dernière, le marché des actifs numériques s’est caractérisé par d’importants afflux avec jusqu’à 100 millions de dollars investis dans le secteur. Les billets ont totalisé 140 millions de dollars trois semaines de suite. À l’heure actuelle, le marché des altcoins prend une part de marché record de 35%.

