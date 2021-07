Entrée en vigueur de la loi allemande autorisant « Spezialfonds » à détenir 0,8 billion de dollars pour investir 20 % dans la cryptographie

Actualités Bitcoin

La loi allemande autorisant « Spezialfonds » détenant 1,8 billion de dollars à investir 20 % dans la crypto entre en vigueur

Une nouvelle loi en Allemagne, la Fund Location Act introduite en avril, permet désormais aux Spezialfonds, ou fonds spéciaux, d’investir jusqu’à 20% de leur portefeuille dans la crypto-monnaie.

La loi qui est entrée en vigueur aujourd’hui, le 1er juillet, pourrait idéalement voir jusqu’à 350 milliards d’euros (415 milliards de dollars) affluer sur le marché de la cryptographie si chaque Spezialfond choisit d’allouer la totalité de 20% de son portefeuille en crypto.

“C’est sacrément énorme”, a déclaré Sven Hildebrandt, PDG de Distributed Ledger Consulting (DLC), basé en Allemagne, dans une interview en avril. Environ 1,2 billion d’euros (1,8 billion de dollars) sont investis dans Spezialfonds, et “actuellement, 0% des fonds sont investis (dans les crypto-monnaies) car ils ne sont tout simplement pas autorisés”.

En comparaison, la capitalisation boursière de Bitcoins est d’environ 630 milliards de dollars et la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est d’environ 1,44 billion de dollars.

Un fonds d’investissement institutionnel populaire en Allemagne, cette mesure a été saluée comme un grand coup de pouce à la position du pays en tant que plaque tournante de l’investissement financier qui légitimerait davantage la classe d’actifs.

Cette loi s’applique à la fois aux Spezialfonds existants, le plus grand véhicule d’investissement du pays, et à tous les nouveaux créés par des investisseurs institutionnels, notamment des institutions financières, des fonds de pension et des compagnies d’assurance.

Début 2020, l’Allemagne a également introduit une loi qui permet aux banques de vendre et de stocker des cryptos.

De plus, la société de services financiers ETC Group a été la première à lancer un Bitcoin ETP sur la bourse allemande l’année dernière, après que son régulateur financier, BaFin, ait reconnu les crypto-monnaies comme des instruments financiers.

Il est intéressant de noter que la richesse financière des Allemands a également fortement augmenté ces dernières années malgré des taux d’intérêt historiquement bas. L’année dernière, les actifs financiers privés ont augmenté de près de 7 % pour atteindre une valeur record de près de 7 000 milliards d’euros (8 300 milliards de dollars).

Cela prend en compte les espèces, les titres, les dépôts bancaires et les réclamations contre les compagnies d’assurance.

Selon les prévisions des économistes de DZ Bank, les actifs financiers des ménages en Allemagne devraient passer à près de 8 000 milliards d’euros d’ici fin 2022.

L’économiste de la DZ Bank, Michael Stappel, s’attend également à ce que les gens épargnent moins qu’en 2020 en raison de l’assouplissement accru des restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus. L’année dernière, en raison des blocages, les ménages ont été contraints d’épargner tandis que de plus en plus de banques ont introduit des taux d’intérêt négatifs sur les dépôts d’épargne. En conséquence, les Allemands ont investi plus que jamais dans les actions.

