Entrées de fonds communs de placement en mars: le changement de règle d’applicabilité de la valeur liquidative a-t-il contribué à la hausse?

Après avoir assisté à une sortie nette dans les programmes d’actions pendant 8 mois consécutifs depuis juillet 2020, les programmes d’actions ont enregistré une entrée nette robuste de 9115 crores de roupies en mars 2021.

L’afflux total de fonds dans les régimes de fonds communs de placement (MF) par le biais de plans d’investissement systématiques (SIP) a grimpé en mars 2021 pour atteindre 9 182 crores de roupies par rapport à un afflux total de SIP de 7 528 crores de Rs en février 2021. L’afflux de SIP robuste de 9 182 crores de Rs en mars 2021, il s’agissait du plus haut afflux de SIP jamais enregistré, dépassant le chiffre le plus élevé de Rs 8641 crore atteint en mars 2020.

«C’est réconfortant de voir que cela survient après une terrible période de 6 mois plus tôt où les flux sortants étaient très importants», a déclaré Gopal Kavalireddi, directeur de la recherche chez FYERS.

Expliquant le changement du modèle d’investissement, Kavalireddi a déclaré: «Avec les marchés boursiers proches de leurs plus hauts historiques et les investisseurs ne sachant probablement pas où investir, ont redémarré leurs SIP, labourant les gains de l’année dernière. Avec des marchés boursiers dynamiques, nous ne pouvons qu’espérer que la tendance positive des flux d’actions ne soit pas une aberration de fin d’un mois / an, mais un retour des investisseurs vers les fonds communs de placement et l’investissement à long terme. »

«Les fonds de la dette, d’autre part, ont vu une sortie de Rs 52 528 crore par rapport à un afflux de Rs 1 734,63 crore le mois précédent, en raison des paiements d’impôts anticipés et d’autres engagements de fin d’année. L’AUM à la fin du mois de mars s’élevait à Rs 31,42 lakh crore », a-t-il ajouté.

Certains acteurs de l’industrie des MF, cependant, estiment que l’application de la règle le 1er février 2021 qui impose l’attribution d’unités MF à la valeur liquidative en fonction de la date et de l’heure de réalisation du fonds peut avoir une certaine contribution au chiffre robuste des entrées de SIP de Rs 9 182 crores réalisés en mars.

En effet, les banques ont été fermées le 27 février (4e samedi) et le 28 février (dimanche). Ainsi, les unités ont été attribuées le 1er mars 2021 contre tout l’argent d’investissement réalisé après 15 heures le 26 février 2021.

En conséquence, les investissements effectués par le biais de chèques même du 24 février au 25 février 2021 peuvent s’être reflétés dans les entrées du 21 mars, augmentant encore le chiffre des entrées pour toucher le flux SIP le plus élevé jamais enregistré de 9182 crore Rs.

