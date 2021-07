Entrées institutionnelles d’Ethereum près de 1 000 000 000 $ cette année, selon CoinShares ⋆ Crypto new media

Le gestionnaire d’actifs numériques CoinShares affirme que la demande institutionnelle d’Ethereum continue de monter en flèche cette année alors que les entrées approchent la barre du milliard de dollars.

Selon leur nouveau rapport hebdomadaire, les institutions financières ont récupéré environ 973 millions de dollars d’ETH depuis le début de 2021.

CoinShares note également qu’Ethereum a enregistré des entrées nettes pour la troisième semaine consécutive, totalisant cette fois plus de 11 millions de dollars.

«Ethereum a connu sa 3e semaine consécutive d’afflux, les afflux de la semaine dernière totalisant 11,70 millions de dollars. Cela porte les rentrées annuelles à près de la barre du milliard de dollars. »

Quant à Bitcoin, la plus grande crypto au monde par capitalisation boursière a terminé une deuxième semaine consécutive de sorties d’institutions, selon CoinShares.

“Après quelques semaines d’entrées dans Bitcoin, nous avons vu des sorties au cours des deux dernières semaines, avec des sorties la semaine dernière totalisant 10,40 millions de dollars. Ces sorties sont minimes par rapport aux sorties importantes observées en mai et juin de cette année. En outre, nous pensons que le calendrier de certains lancements de produits d’investissement, où les investisseurs ont eu accès au marché pour la première fois, a conduit à de récentes prises de bénéfices. Cela est évident dans la nature mixte des entrées et des sorties entre les différents fournisseurs. »

La société souligne que le volume des transactions institutionnelles de BTC est également en baisse. Coinshares ajoute que la baisse du volume n’a pas nécessairement d’implications baissières.

“Les volumes de Bitcoin sont tombés à seulement 38% de la moyenne depuis le début de l’année, totalisant 3,90 milliards de dollars par jour la semaine dernière. Nous ne pensons pas que cela représente quelque chose de menaçant sur le marché, car nous avons constaté des baisses saisonnières similaires des volumes au cours des mois d’été ces dernières années.

En regardant d’autres actifs cryptographiques, Coinshares dit que les altcoins ont eu une semaine très calme.

“Ripple, Polkadot, Multi-asset, Cardano et Stellar ont tous eu des entrées mais étaient inférieurs à 0,50 million de dollars chacun.”

Source : CoinShares/Moyen

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/IM_VISUALS