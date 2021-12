Entrepôts automatisés pour aider à augmenter les opportunités commerciales : Faraz Alam, fondateur, Atmos Systems

La quête d’automatisation des entrepôts persiste depuis longtemps et il est largement admis que la première phase de l’automatisation des entrepôts vient de se terminer.

L’automatisation des entrepôts est devenue l’exigence la plus essentielle, en particulier pour les acteurs du commerce électronique qui traitent des lots de marchandises et d’articles. Du transit entrant au stockage en passant par le transit sortant, il existe un certain nombre de domaines qui nécessitent une concentration et des progrès adéquats afin de rendre l’ensemble du processus transparent. Afin d’explorer comment le segment évolue dans la nouvelle normalité, quelles technologies font la différence et comment cela affecte l’ensemble de l’écosystème du commerce électronique, Financial Express Online s’est entretenu avec Faraz Alam, fondateur d’Atmos Systems, une entreprise qui a fait des progrès en ce qui concerne l’infra d’entrepôt. Extraits de l’entretien :

Quels sont les éléments du smart warehousing et quelle est la tendance dans ce segment ?

La quête d’automatisation des entrepôts persiste depuis longtemps et il est largement admis que la première phase de l’automatisation des entrepôts vient de se terminer. C’est principalement parce que les parties prenantes parlent moins des robots et plus du processus d’exécution, des logiciels et de l’intégration. Lorsque nous nous référons aux différents éléments de l’entreposage intelligent, le premier dans la liste comprend l’ASRS ou le système automatisé de stockage et de récupération, l’AGV ou les véhicules guidés automatisés, les convoyeurs intelligents, un système de tri et de ségrégation robuste, la palettisation robotisée, le système pick to light et la plupart important de tous, un WMS (système de gestion d’entrepôt) qui agit comme l’épine dorsale de tout entrepôt automatisé entièrement fonctionnel.

En ce qui concerne la dernière tendance dans le segment de l’entreposage intelligent, nous dirions qu’il s’agit du système ACR ou du système robotique de traitement des caisses autonome. Point culminant des systèmes ASRS et AGV, l’ACR a la capacité de transporter jusqu’à huit colis en même temps et de les stocker sur des étagères dédiées. De plus, aucune intervention humaine n’est nécessaire pendant tout le processus, même lors du déplacement des marchandises d’un endroit à un autre. Ils apparaissent comme de longues structures imposantes avec diverses fentes conçues pour séparer et sélectionner, conserver ou déplacer les marchandises selon les besoins.

Comment les acteurs du commerce électronique tirent-ils parti des solutions d’entreposage pour une livraison transparente des produits ?

La phase des acteurs du commerce électronique utilisant simplement des solutions d’entreposage est révolue, pour l’instant ces entités investissent massivement dans les systèmes d’automatisation. L’accent est désormais mis sur l’automatisation de la manutention des matériaux entrants et internes et du mouvement sortant des marchandises tout en minimisant l’implication humaine. Par exemple, des centaines d’unités de stockage arrivent dans un entrepôt, comprenant différentes marchandises qui doivent être stockées dans différents emplacements désignés. L’ancienne façon de procéder est manuelle, dans laquelle la main-d’œuvre est utilisée pour transporter physiquement les marchandises et les stocker en conséquence. Mais avec l’introduction de nouvelles solutions d’entreposage intelligent telles que les systèmes ACR, les systèmes de tri, les systèmes ASRS, les systèmes DWS maintenant, l’automatisation commence à avoir lieu à l’intérieur du camion lui-même, qui se déplace davantage à l’intérieur de l’entrepôt où l’inventaire est enregistré, les produits sont triés selon différents attributs, puis transférés vers un emplacement désigné et des étagères pour se reposer à l’aide d’un système sophistiqué de manutention des matériaux.

Ceci est instrumental même pour les actions sortantes. Supposons qu’un acheteur achète un produit, il est ensuite automatiquement sélectionné dans l’emplacement désigné et transféré pour le transit. Cela rend le traitement de la commande plus rapide par de nombreux plis et le seul temps consommé est le transit des marchandises de l’entrepôt à l’acheteur. Les avantages en sont nombreux, tels qu’un temps de traitement plus rapide, moins de dommages ou de perte d’articles, une minimisation des erreurs et, éventuellement, une livraison de produit transparente.

Comment l’automatisation de l’entreposage contribue-t-elle à l’infra de la ville intelligente ?

Bien qu’il y ait peu de corrélation directe entre l’automatisation des entrepôts et l’infrastructure de la ville intelligente, mais indirectement, cela peut être utile de plusieurs manières. Les gens quittent souvent leur domicile pour faire leurs courses, d’autant plus lorsqu’il s’agit de se procurer un article immédiatement. Cela ajoute définitivement à la menace du trafic et de la pollution. Une automatisation accrue des entrepôts peut contribuer à améliorer la situation en veillant à ce que les gens obtiennent leurs produits dans un délai minimum, leur permettant ainsi de terminer leurs achats confortablement assis à la maison. Il s’agit plutôt d’un effet d’entraînement de l’automatisation des entrepôts qui peut vraiment contribuer à l’infrastructure de la ville intelligente.

L’autre avantage important est qu’avec l’automatisation de plus en plus d’entrepôts, il y aurait davantage d’opportunités commerciales sans créer leur propre magasin. Alors que l’on peut vendre des produits à travers le pays sans aucun problème, le pouvoir d’achat augmente également.

Comment Atmos Systems aide-t-il au développement d’entrepôts intelligents ?

Je tiens à réitérer à ce stade que les bases d’Atmos Systems lui-même ont été posées pour le développement et l’automatisation des entrepôts. Comme mentionné précédemment, nous avons adopté des innovations de pointe dans le segment et investissons dans des technologies plus récentes telles que les systèmes ASRS, AGV et ACR. Grâce à nos offres technologiques, le traitement automatisé est rendu plus intelligent, plus rapide et plus efficace.

Simultanément, nous nous concentrons sur une R&D approfondie pour atténuer tous les problèmes existants liés à l’automatisation des entrepôts. Avec nos solutions en place, il suffirait de cinq personnes pour gérer un entrepôt d’un acre, ce qui suggère l’ampleur de la différence que nous pouvons créer. Notre ADN vieux de 30 ans dans la fabrication de convoyeurs nous aide à cet égard. Alors que les autres acteurs du segment sont relativement plus jeunes, nous avons été témoins du changement radical que l’industrie a subi. De plus, nous avons constamment évolué en phase avec les besoins du moment en capitalisant sur notre expérience de la vente, de la livraison et du service après-vente, et en permettant l’automatisation des entrepôts, la technologie des entrepôts et le traitement des entrepôts.

Quels sont vos plans d’expansion et catalyseurs pour votre segment ?

Nous aspirons à devenir l’un des meilleurs fournisseurs de solutions d’automatisation d’entrepôt dans le pays, offrant les dernières solutions pour les besoins les plus pertinents. Nous avons envisagé Atmos Systems comme une marque de rappel locale, qui est le premier arrêt pour toute personne ayant des besoins d’automatisation d’entrepôt. En outre, nous avons déjà ouvert notre bureau à Bangalore et nous le lancerons bientôt dans toutes les villes métropolitaines dans un proche avenir.

Nous mettons également en place un centre d’expérience, où nos clients peuvent visiter et voir des démonstrations en direct de tous nos produits et avoir une connaissance de son fonctionnement exact.

