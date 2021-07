Entrepreneur First : Aider le pays à démarrer

« L’intérêt des investisseurs pour nos start-ups s’est également considérablement accru ; lors de notre dernière cohorte en février 2021, nous avons eu plus de 200 réunions d’investisseurs avec nos entrepreneurs », a déclaré Tiwary.

Malgré les conditions de marché induites par la pandémie, Entrepreneur First, l’investisseur mondial de talents qui aide les individus à créer des entreprises technologiques, a constaté la résilience des entrepreneurs en herbe. “Nous voyons le scénario actuel inspirer les aspirants à se lancer dans leur aventure entrepreneuriale pour créer des start-ups technologiques qui offrent des solutions évolutives à un large éventail de problèmes dans tous les secteurs”, a déclaré à FE Esha Tiwary, directeur général, Inde, Entrepreneur First. « L’Inde abrite le troisième écosystème de start-up au monde et les entrepreneurs indiens ont ce qu’il faut pour créer les meilleures start-ups du monde.

Entrepreneur First a démarré ses activités en Inde en 2019 et au cours des deux dernières années, le nombre de candidatures à ses cohortes semestrielles a augmenté de plus de 100 %. « L’intérêt des investisseurs pour nos start-ups s’est également considérablement accru ; lors de notre dernière cohorte en février 2021, nous avons eu plus de 200 réunions d’investisseurs avec nos entrepreneurs », a déclaré Tiwary.

Les cohortes d’Entrepreneur First sont un programme rémunéré de six mois qui offre aux aspirants entrepreneurs une plate-forme pour se connecter avec les meilleurs esprits de la technologie et des affaires, ainsi qu’un mentorat et un soutien financier appropriés. En outre, les conseillers et les partenaires de capital-risque aident à développer l’avantage concurrentiel de l’aspirant en une start-up viable.

À la fin du programme, Entrepreneur First présente la cohorte à son réseau d’investisseurs, les aidant ainsi à lever leur premier tour d’investissement. « Notre proposition de valeur pour les entrepreneurs est simple : adhérez en tant qu’individu ; partir en tant qu’entreprise financée », a déclaré Tiwary.

Ce qui différencie Entrepreneur First de nombreux autres programmes d’accélération, c’est qu’un individu peut entrer dans le programme à un stade de pré-idée, de pré-co-fondateur et de pré-entreprise, et en sortir avec une équipe et une start-up. « Nous avons été les pionniers du concept d’investissement des talents à l’échelle mondiale – recherche et financement de personnes talentueuses – pré-entreprise, pré-équipe et, le plus souvent, même pré-idée.

Le démarrage est risqué, et Tiwary a ajouté qu’Entrepreneur First encourage les fondateurs à « rompre dès que cela ne fonctionne pas », sans la gêne ou la rancune qui entravent généralement le progrès.

À l’échelle mondiale, Entrepreneur First a créé plus de 250 entreprises technologiques depuis 2011, avec une communauté de plus de 3 000 entrepreneurs. En Inde, depuis janvier 2019, elle a accompagné 250 aspirants dans leur parcours entrepreneurial et a investi dans 34 start-up technologiques de pointe. “En fait, 21 de ces start-up indiennes que nous avons financées l’étaient pendant la pandémie”, a-t-elle déclaré.

Plusieurs start-ups d’Entrepreneur First India ont levé des séries de financement de suivi auprès d’investisseurs de renom. Ceux-ci incluent Unbox Robotics, LightspeedAI Labs et Qzense. D’autres ont été reconnus dans les principaux programmes d’accélérateur et de financement précoce, comme le programme Chiratae Innovators, Jio GenNext et GE Edison Accelerator, deux d’entre eux étant également reconnus dans le top 100 des start-ups mondiales dans le Slingshot 2020 d’Enterprise Singapore. Certains ont également eu leurs travaux publiés dans des revues internationales de grande renommée, telles que Nature. On prétend souvent qu’en ce qui concerne l’entrepreneuriat en Inde, la collaboration entre l’industrie et le monde universitaire en est encore à ses balbutiements. Il existe une énorme opportunité d’exploiter le pouvoir de l’entrepreneuriat universitaire pour transformer l’écosystème entrepreneurial du pays.

À cette fin, Entrepreneur First India collabore avec des instituts technologiques de premier plan pour s’assurer que les universitaires ne sont plus en marge du réseau en pleine croissance. « Nous travaillons avec de jeunes data scientists, ingénieurs et chercheurs à travers le pays pour ouvrir la voie à la réussite entrepreneuriale », a déclaré Tiwary.

Le plus grand défi auquel les universitaires talentueux sont confrontés lorsqu’ils commencent leur parcours entrepreneurial est le manque d’exposition aux problèmes et aux applications du monde réel, ainsi que le manque de réseaux pour accéder aux co-fondateurs d’entreprises. Dans le même temps, les aspirants fondateurs de l’industrie recherchent les bons cofondateurs techniques qui peuvent les aider à innover. Entrepreneur First, a ajouté Tiwary, comble ce fossé en rassemblant les meilleurs esprits du monde universitaire et de l’industrie.

Comme la plupart des secteurs, la pandémie a également eu un impact sur le monde des start-up, de manière à la fois négative et positive. Tiwary a déclaré que bien que la pandémie ait posé des défis dans la gestion du programme, mais en travaillant avec les autres sites mondiaux d’Entrepreneur First (Londres, Singapour, Berlin, Paris et Toronto), « nous avons pu arriver à de nouveaux moyens de mettre en œuvre le programme Entrepreneur First. efficacement à nos aspirants fondateurs, en utilisant une approche hybride d’initiatives en ligne et en personne.

La mission d’Entrepreneur First India est de permettre une nouvelle vague d’entrepreneuriat dans le pays. “Le succès des cinq premières cohortes a prouvé sans aucun doute le potentiel des talents technologiques en Inde et notre capacité à aider à créer de grandes entreprises mondiales à partir de l’Inde”, a déclaré Tiwary. « Alors que nous entendons régulièrement parler de start-ups financées, il existe un bassin beaucoup plus important d’aspirants fondateurs exceptionnels qui ne sont pas en mesure de se lancer dans leur aventure entrepreneuriale car ils n’ont pas de co-fondateur ou une idée précise du problème. à résoudre ou même une idée de par où commencer. Notre objectif est d’aider tous ces aspirants fondateurs à se lancer, et ainsi de débloquer une toute nouvelle vague d’entreprises percutantes. »

Entrepreneur First India lancera sa sixième cohorte le 30 août 2021 à Bengaluru.

