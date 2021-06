H

avez-vous déjà essayé de soulever des poids et avez fini par vous cogner le dos ? Ou fait dans votre genou après avoir commencé à courir, sans savoir pourquoi ? Ou êtes-vous juste un peu inapte et incertain de ce que vous devriez essayer en matière d’exercice?

Si c’est le cas, vous êtes l’une des personnes que Joseph et Carrie Lawrence de la clinique de physiothérapie Beyond Health de Parsons Green espèrent cibler.

La clinique donne sur un parc, et Joseph dit qu’il regarde parfois par la fenêtre et veut crier aux coureurs qu’il peut voir se blesser en temps réel.

La médecine préventive est un mot à la mode du moment. Des startups telles que Genomics, spin-out de biotechnologie de l’Université d’Oxford, pilote actuellement un test ADN qui peut aider à calculer le risque personnel de maladies telles que les maladies cardiaques. L’idée est que si nous savons très tôt que nous courons un risque élevé de développer une maladie cardiaque, nous pouvons obtenir une orientation médicale sur les mesures à prendre pour garantir que nous ne développerons jamais la maladie.

Les Lawrence défendent le même principe pour l’exercice. Le couple australien appelle les personnes figurant sur leur liste de clients et non de patients, car le mot patient “implique qu’il faut être blessé pour voir un kiné” et ils veulent voir les gens avant qu’ils ne se fassent du mal.

“Nous voulons changer la perception du public de la physiothérapie, qui ne concerne que les blessures et la rééducation, mais plutôt le renforcement de la résilience et de la performance – pour faire prendre conscience que les physios sont bien placés pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de mise en forme”, déclare Joseph. “Nous voulons être un endroit où les gens vont apprendre à devenir forts, en forme et en bonne santé.”

L’équipe a développé un dépistage biomécanique qui aide les kinésithérapeutes à identifier les facteurs individualisés qui exposent les clients à des risques de blessures dus à certains mouvements ou qui les empêchent d’atteindre leurs objectifs de mise en forme.

Ils effectuent toujours la plupart de ces dépistages avec des patients qui se sont rétablis pour les aider à éviter une nouvelle blessure, mais veulent que cela change. Les Londoniens peuvent prendre rendez-vous et quitter la clinique avec des connaissances sur leur corps et ses points faibles – et un plan personnalisé d’«exercices cliniques» conçu pour éviter les blessures.

Les plans incluent « la force et le conditionnement cliniques » et les cours disponibles incluent « le pilates clinique ».

Dans les cours de Pilates cliniques, les étudiants travaillent sur leur propre programme personnalisé dans un environnement de classe, dirigé par un kiné qualifié qui peut repérer s’ils se trompent.

Le couple a créé Beyond Health dans l’ouest de Londres il y a dix ans et a réussi à enregistrer un chiffre d’affaires de 1,1 million de livres sterling en 2019 après une croissance d’environ 7 à 10 % par an entre 2015 et 2019.

Aujourd’hui, l’entreprise compte une équipe diversifiée de physiothérapeutes, d’ostéopathes, de massothérapeutes sportifs et de spécialistes de l’exercice clinique. Ils ont récemment emménagé dans un nouveau bureau de Parsons Green, et malgré la chute des revenus de 2020 de 45% en raison de Covid, ils ont vu “les deux plus gros mois de nos 10 ans d’histoire” en avril et mai alors que les clients sont revenus en masse après la levée du verrouillage.

Maintenant, ils espèrent pousser plus loin leur offre d’exercices cliniques.

« Le TP [personal trainer] l’industrie réclame beaucoup d’espace et les gens pensent donc qu’ils peuvent tout faire, mais les connaissances sur la façon de faire de l’exercice en toute sécurité ne sont pas toujours là. Nous pouvons offrir un cadre solide – une prescription pour la vie, si vous voulez », dit Joseph.

“Nous pouvons nous sentir comme un endroit plus sûr que le gymnase”, ajoute Carrie. “Il [clinical exercise] est de plus en plus pertinent à mesure que vous atteignez l’âge mûr, surtout si vous êtes retourné au gymnase et que vous avez subi une autre blessure et que vous envisagez d’abandonner.

“Nous regardons le corps dans son ensemble, et s’il y a des problèmes, nous trouverons un moyen de les résoudre en toute sécurité.”

Mon dépistage biomécanique

J’ai découvert lors d’une évaluation biomécanique avec Joseph que j’avais une rotule haute, ce qui signifie que le cartilage est plus susceptible d’être usé par les courses extrêmes. Il a suggéré qu’il serait bon d’éviter de courir un marathon, mais plutôt d’opter pour des courses fréquentes de 5 à 10 km. C’était la meilleure nouvelle que j’aie jamais reçue dans un cadre médical – j’ai maintenant une raison approuvée par des experts pour refuser de courir trop longtemps.

L’expert a également évalué une blessure au genou à long terme que j’ai subie en skiant et (heureusement) a déclaré que je devrais aller bien tant que je fais un travail de force pour développer les muscles environnants.

Beyond Health propose des sessions pour enseigner les exercices afin d’aider les clients à comprendre la raison de chaque pratique et de s’assurer qu’ils sont parfaitement exécutés « car il est essentiel d’obtenir d’excellents résultats ». La clinique met ensuite à disposition une application avec des vidéos détaillant les exercices à suivre depuis chez soi.

Mon exercice/ « prescription de vie » : Continuez à faire du yoga 2 à 3 fois par semaine, faites quelques courses de 5 km par semaine et suivez un programme de travail de force simple pour soulager mes maux de dos liés au travail au genou et au bureau.