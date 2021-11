Entreprise de freinage haut de gamme, Brembo lancera le système de freinage AI en 2024

Le fabricant italien de freins haut de gamme Brembo a annoncé en octobre son intention de lancer Sensify, un système de freinage amélioré par l’IA qui promet à la fois « le plaisir de conduire et une sécurité totale » lorsqu’il sera déployé via un fabricant anonyme en 2024. Au-delà des freins antiblocage, contrôle de traction et de stabilité, il remplace les commandes hydrauliques par des commandes électroniques pour une flexibilité de conception et, potentiellement, un contrôle plus précis.

L’intégration de l’IA dans les véhicules n’est pas nouvelle, car les algorithmes contrôlent les listes de lecture, les cartes, l’assistance à la conduite et même la «conduite autonome» à divers degrés. Les systèmes de freinage basés sur l’IA, cependant, suffisent à faire sourciller sur la façon dont ils fonctionneront exactement ou amélioreront la sécurité.

« Ils sont aussi bons que les données d’entraînement dont vous disposez »

« Lorsque vous commencez à utiliser l’intelligence artificielle et les réseaux de neurones, ils sont aussi bons que les données d’entraînement dont vous disposez », a déclaré J. Christian Gerdes, professeur d’ingénierie et codirecteur du Center of Automotive Research de l’Université de Stanford. « Si vous avez un nouveau cas qui représente quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant, il est difficile de savoir à l’avance ce qu’il décide de faire. »

Autocar UK rapporte que Sensify utilise une «application dédiée» pour se programmer en fonction des données et améliorer l’expérience de conduite. Le système utilisera soi-disant des algorithmes prédictifs, des capteurs et des outils de gestion de données qui lui confèrent un «cerveau numérique» capable de contrôler chaque roue de manière indépendante.

Gerdes dit que les systèmes de freinage antiblocage modernes, introduits pour la première fois dans les années 1970, sont un pansement pour les roues qui se bloquent en cas de freinage brusque. « Ce qui serait plus logique, c’est d’avoir une compréhension de ce qui se passe à chacune de vos roues. Et de demander ensuite intelligemment la force de freinage sur différentes roues.

Système Brembo SensifyImage : Brembo

Malgré l’empreinte numérique de l’IA et de Sensify, la mécanique physique est plus présente que le logiciel du système Sensify, selon le directeur général de Brembo, Daniele Schillaci. L’exécutif a déclaré à . que « le contenu mécanique et logiciel sera bientôt équivalent et d’ici la fin de la décennie, le logiciel deviendra prédominant dans les systèmes de freinage ».

L’entreprise prévoit d’ouvrir un laboratoire technologique dans la Silicon Valley d’ici la fin de l’année pour poursuivre ses stratégies numériques. Brembo déclare : « La collecte de données est exploitée pour améliorer l’expérience du conducteur et permet au système d’être constamment mis à jour », mais la manière dont il traitera des questions telles que la confidentialité et la sécurité des données collectées n’est pas claire.

L’un des avantages de Sensify est de s’adapter aux styles de conduite, de s’adapter aux conditions météorologiques et routières et de réduire les temps de verrouillage. Brembo dit également que son système sera moins cher sur la durée de vie d’une voiture car il élimine le liquide de frein en ajoutant un contrôle électromécanique, a des coûts de maintenance inférieurs, une consommation de disque inférieure et un couple de traînée inférieur ou nul. Dans un véhicule électrique ou hybride, un meilleur contrôle du freinage par récupération peut aider à réduire la taille de la batterie.

Que se passe-t-il lorsqu’il y a une défaillance matérielle dans ce cerveau d’IA ? Dans une démo pour Autocar UK, Brembo a expliqué que le système dispose de deux ECU (unités de contrôle électroniques) qui sont connectés en tant que sécurité intégrée mais envoient leurs commandes séparément.

Le système devrait sortir en 2024. Brembo a déclaré qu’il était conçu pour fonctionner sur plusieurs types de voitures comme les berlines, les voitures de course, les SUV et les véhicules utilitaires, mais on ne sait pas combien il doit être personnalisé pour chaque type.