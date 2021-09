Entreprise de santé qui a fait un gros don à Biden, Dems paie 90 millions de dollars pour avoir prétendument détourné Medicare ⋆ .

Une entreprise de soins de santé californienne dont les dirigeants et les employés ont fait un don important à Joe Biden et à d’autres démocrates a accepté de payer une amende civile de 90 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait escroqué l’assurance-maladie en remplissant des documents pour rendre les patients plus malades qu’ils ne l’étaient.

La sanction était l’une des plus lourdes jamais infligées dans une affaire impliquant une fraude à Medicare Part C, ont déclaré des responsables gouvernementaux.

Sutter Health, dont le siège est à Sacramento, en Californie, a accepté de payer l’amende et de conclure un accord de surveillance de l’intégrité de l’entreprise avec le gouvernement pendant cinq ans pour résoudre les allégations selon lesquelles il aurait enfreint la False Claims Act en soumettant sciemment des codes de diagnostic inexacts pour les patients Medicare Advantage, le Le ministère de la Justice a annoncé mardi.

Le ministère de la Justice a allégué que Sutter Health “a sciemment soumis des codes de diagnostic non pris en charge pour certaines rencontres avec des patients” qui “ont entraîné des paiements gonflés pour les plans et à Sutter Health”, et qu’il n’a ensuite pas pris de mesures correctives après avoir été alerté des problèmes.

“Le gouvernement compte sur les prestataires de soins de santé, y compris ceux qui fournissent des services aux bénéficiaires de Medicare Part C, pour soumettre des informations précises afin d’assurer un paiement approprié”, a déclaré la sous-procureure générale adjointe Sarah Harrington en annonçant la sanction. « Le résultat d’aujourd’hui envoie un message clair selon lequel nous tiendrons les fournisseurs de soins de santé responsables s’ils fournissent ou ne corrigent pas sciemment des informations fausses. »

Steven J. Ryan, un agent spécial de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux qui a enquêté sur l’affaire, a déclaré que l’affaire rappelait que “la soumission d’informations inexactes à Medicare détourne des fonds de ce programme de soins de santé vital, qui est un mauvais service aux patients nécessitant des soins.

Les pratiques de Sutter étaient bien connues au sein de l’équipe Biden, en partie parce que l’actuel secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a poursuivi l’entreprise lorsqu’il était procureur général de Californie, obtenant un accord de règlement en 2019 obligeant l’entreprise à payer 575 millions de dollars d’indemnisation pour pratiques anticoncurrentielles.

Malgré le nuage d’allégations persistant, Sutter Health a trouvé un foyer accueillant parmi les démocrates à la recherche de dons lors des dernières élections.

Les dirigeants et les employés de Sutter Health ont augmenté leurs dons aux candidats fédéraux aux élections de 2020 à plus de 932 000 $, près de cinq fois plus que ce qu’ils ont donné lors de l’élection présidentielle précédente en 2016. Les démocrates ont reçu la part du lion des dons – plus de 800 000 $ en 2020 – la campagne du président Biden étant le plus grand bénéficiaire avec plus de 233 000 $, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale recueillis par le Center for Responsive Politics.

Le Comité national démocrate et le sénateur du Vermont Bernie Sanders étaient les prochains plus grands bénéficiaires des largesses politiques de Sutter Health, ont montré les dossiers de la FEC.

Sutter Health a publié mardi une déclaration indiquant que la pénalité de 90 millions de dollars comprend 30 millions de dollars que la société a accepté de payer il y a deux ans plus 60 millions de dollars de nouveaux paiements et qu’elle n’admettait aucune responsabilité.

“Les accords d’aujourd’hui mettent fin à un différend de longue date, permettant à Sutter d’éviter l’incertitude et les dépenses supplémentaires d’un litige prolongé, et permettant une relation constructive avec le gouvernement alors que nous travaillons ensemble sous la CIA”, a-t-il déclaré.