Entreprises de biens de consommation durables : de retour en force ! Les entreprises de biens de consommation durables présentent des offres pour séduire les clients

50% des consommateurs sont susceptibles d’augmenter leurs dépenses festives cette année, a révélé un rapport de MMA, GroupM et Amazon Advertising. Ainsi, les entreprises placent elles aussi leurs espoirs de renouveau dans cette période festive en déployant des offres pour faire monter la demande. Panasonic Inde, par exemple, a lancé sa campagne festive « Grand Delight » pour proposer des offres promotionnelles, des garanties prolongées et des offres de crédit à la consommation telles que zéro acompte, des programmes EMI à long terme et jusqu’à 12 mois d’EMI sans frais. « Nous avons constaté une croissance de 25 % des ventes en août 2021 par rapport à l’année précédente. Nous espérons maintenir la dynamique de croissance tout au long de la saison des fêtes pour compenser les pertes dues à la pandémie », a déclaré à BrandWagon Online Manish Sharma, président-directeur général de Panasonic Inde et Asie du Sud.

LG Electronics India a lancé une gamme de produits tels que des téléviseurs OLED, des réfrigérateurs côte à côte Instaview, des lave-linge séchants, des fours à micro-ondes à charbon, des climatiseurs à double onduleur, des ordinateurs portables Gram, entre autres. Selon Deepak Bansal, vice-président, planification d’entreprise, LG Electronics India, en raison du travail à domicile (WFH), les gens passaient plus de temps à la maison, de sorte que leur expérience avec les produits durables a augmenté, ce qui a créé un besoin de mise à niveau des produits existants. . « Il y a une augmentation continue de la demande de produits haut de gamme dans des catégories telles que les réfrigérateurs de plus grande taille, les machines à laver et les téléviseurs. Les catégories à faible pénétration comme les lave-vaisselle et les micro-ondes ont connu une bonne traction et enregistré une forte croissance », a-t-il ajouté.

La saison des fêtes représente 25 à 30 % des ventes globales des entreprises de biens de consommation durables. Bien que les 18 derniers mois aient eu un impact considérable sur l’industrie, il y a eu un fort rebond des affaires au cours des deux derniers mois, selon les experts de l’industrie. De plus, la part du commerce en ligne dans l’ensemble des activités est passée de 5 à 6 % avant la pandémie à 10 à 15 %. La part du commerce en ligne devrait atteindre 18 à 20 % dans les mois à venir, car de plus en plus de consommateurs se sentent à l’aise d’acheter des produits de plus grande valeur en ligne, a déclaré Rajat Wahi, partenaire de Deloitte India. « Les services après-vente tels que les installations, les garanties, la qualité et la livraison à temps via les distributeurs locaux peuvent être un énorme jeu dans l’espace en ligne. Le modèle direct au consommateur apparaît également comme un jeu fort », a-t-il déclaré, ajoutant que des catégories telles que les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver continueront de connaître une forte croissance tirée par la pandémie.

Il est intéressant de noter que les entreprises misent également beaucoup sur leur jeu numérique, tirées par la croissance des derniers mois. « Il y a deux ans, le digital représentait environ 10 % de notre investissement média global, aujourd’hui il atteint 25 %. Nous continuerons également à renforcer notre présence omnicanale au sein de la catégorie, en tirant parti du numérique et des activations. Dans le numérique, notre effort sur la portée, le social, la programmation et le commerce électronique se poursuivra cette année », a déclaré Pradeep Bakshi, directeur général et PDG de Voltas Limited. La marque a également introduit plusieurs offres de financement qui incluent une remise en argent jusqu’à 15 % sur certaines cartes de crédit et une offre de financement EMI facile via les NBFC, dans le cadre de ses offres festives.

Pendant ce temps, Usha International a planifié une campagne avec son ambassadeur de marque Keerthy Suresh et tirera parti d’une stratégie omnicanale pour atteindre le public. « Cette année, nous dépenserons 50 % de plus en marketing pendant les fêtes de fin d’année. 30 à 35% de nos dépenses seront orientées vers le support numérique », a ajouté Saurabh Baishakhia, président, appareils électroménagers, Usha International. Selon les parties prenantes de l’industrie, la distanciation sociale devant rester la nouvelle norme, les dépenses numériques continueront d’augmenter à mesure que de plus en plus de personnes finissent par rechercher et effectuer des achats en ligne. Pour Bakshi, au cas où nous n’assisterions pas à un autre verrouillage cette saison des fêtes, toutes les catégories commenceront à gagner du terrain perdu et compenseront les sentiments mitigés des consommateurs observés au premier trimestre de cet exercice.

