Entreprises de technologie alimentaire : de Food Darzee à EatFit, ses marques d’aliments sains pleuvent cette saison

La plupart des entreprises affirment que le bouche-à-oreille rempli de marketing à la performance et de marketing sur les réseaux sociaux a aidé à acquérir des consommateurs

Il y a eu une augmentation constante de la demande de produits sains, en particulier d’aliments au cours de la dernière année, après l’épidémie du nouveau coronavirus. En fait, le rapport « Année en recherche 2020 » de Google a montré que « comment augmenter l’immunité » était l’un des sujets de santé les plus recherchés sur la plate-forme. Fait intéressant, cela a conduit à la multiplication des startups de la technologie alimentaire, proposant des repas personnalisés basés sur les exigences alimentaires individuelles et les objectifs de remise en forme. Couplées à des régimes personnalisés, ces marques ont collaboré avec des nutritionnistes, des médecins et des experts culinaires pour offrir une solution par abonnement aux besoins de santé de leurs clients ainsi qu’une livraison à domicile. « Notre chiffre d’affaires net a augmenté de 30 à 40 % au cours de la dernière année par rapport à l’exercice 20. En moyenne, un client s’abonne à Food Darzee pendant environ 30 jours, ce qui lui coûte Rs 245 le repas pour quatre repas par jour. Nous servons actuellement 1 500 clients », a déclaré Anirudh Ganeriwal, cofondateur de Food Darzee, à BrandWagon Online. La société de santé et de nutrition, qui a ses empreintes à Mumbai, Delhi NCR, Pune, Bangalore et Hyderabad, affirme que son chiffre d’affaires net pour l’exercice 21 était proche de Rs 18-19 crore. Il prévoit également d’étendre sa présence à d’autres villes telles que Chennai, Ahmedabad, Surat, Jaipur, Chandigarh, entre autres.

Pendant ce temps, ParaFit, qui livre des repas sains à Delhi-NCR, affirme également avoir connu une croissance de l’activité de livraison de 80 à 90 %. « Le secteur du fitness et de la santé a connu une bonne croissance au cours de la dernière année. Nous nous sommes associés à Zomato et Swiggy pour des commandes à la carte dans le sud de Delhi. D’ici la fin de cette année, nous prévoyons également d’étendre nos opérations à Mumbai, Pune, Bangalore et Hyderabad », a déclaré Paraj Primlani, fondateur de ParaFit, ajoutant qu’il y aura un accent accru sur l’hygiène, la qualité, en plus d’étendre à nouveaux marchés ainsi que l’introduction de menus selon des goûts et des préférences variés. La société prétend viser une croissance de 80 à 90 % de son chiffre d’affaires net au cours de l’exercice 22 à environ Rs 3,5 à 4 crore. De plus, il vise également à se développer dans le secteur de la vente au détail avec le lancement de brownies, de barres protéinées, de biscuits sains et de légumes biologiques.

Comme ces marques offrent une proposition différenciée, la plupart des entreprises affirment que le bouche-à-oreille, le marketing à la performance et le marketing des médias sociaux ont aidé à acquérir des consommateurs. « Google Ads, le marketing Instagram et Facebook, ainsi que la publicité sur Zomato ont fonctionné au mieux pour nous. En fait, le coût d’acquisition client (CAC) a diminué de 30 à 40 % au cours de la dernière année à mesure que les conversions ont augmenté. Il se situe entre Rs 90-100 pour un abonnement de quatre semaines », a ajouté Primlani. Pendant ce temps, EatFit prévoit de dépenser 90 à 95 % des dollars publicitaires en numérique. « Jusqu’à présent, notre base de consommateurs a été principalement biologique, cependant, cette année, nous dépenserons environ 5 millions de roupies en publicité et en image de marque. C’est en grande partie grâce à notre ambassadeur de la marque Devdutt Padikkal. Dans le cadre de l’association, nous allons créer des films numériques pour évangéliser les aliments sains », a déclaré Ankit Nagori, co-fondateur d’EatFit. La société basée à Bangalore, qui opère également à Coimbatore, cherche à étendre ses opérations à Mysore, Chennai et Hyderabad.

Même si ces entreprises continuent de croître, les experts estiment que les marques doivent travailler sur une approche plus ciblée pour augmenter leur portée, d’autant plus que les alternatives disponibles sont plus accessibles et abordables. Il est essentiel d’évoquer une certaine confiance dans le produit, a déclaré Upasna Dash, fondateur et PDG de Jajabor Brand Consultancy. « Il est important de montrer et de communiquer la proposition de valeur pour le prix payé pour accrocher les consommateurs. En outre, les micro-influenceurs qui représentent le groupe de consommateurs dans une ville particulière jouent également un rôle important dans la communication du message. Comme la plupart de ces marques prospèrent grâce au marketing de bouche à oreille, il est important de faire goûter et consommer ces produits au plus grand nombre afin qu’ils deviennent les véritables défenseurs de la marque », a-t-elle ajouté.

Lire aussi : Avec la campagne #DettolSalutes, Reckitt remplace le logo par des histoires de Covid-19

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.