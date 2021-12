Entreprises en mode wait & watch sur le travail du bureau

Selon les professionnels des ressources humaines avec lesquels FE s’est entretenu, la plupart des entreprises visaient à reprendre le travail depuis janvier ou février et avaient demandé à leurs employés de retourner sur leurs sites de base pour une transition facile vers le modèle hors ligne. (Image représentative)

La peur et les inquiétudes concernant la nouvelle variante de Covid Omicron ont repoussé les plans de plusieurs entreprises prévoyant de rouvrir leurs bureaux. Dans de nombreux autres, le nombre de personnes se rendant dans les bureaux a considérablement diminué, alors que des protocoles Covid plus stricts sont à nouveau en vigueur.

Selon les professionnels des ressources humaines avec lesquels FE s’est entretenu, la plupart des entreprises visaient à reprendre le travail depuis janvier ou février et avaient demandé à leurs employés de retourner sur leurs sites de base pour une transition facile vers le modèle hors ligne. Cependant, la nouvelle variante les maintient en mode d’attente et de surveillance.

Roopank Chaudhary, partenaire et directeur commercial (solutions de capital humain), Inde et Asie du Sud chez Aon, a déclaré que si la plupart des entreprises sont en mode attente et veille pour déterminer l’impact de la nouvelle variante, certaines ont ralenti leurs plans pour amener les gens retour aux bureaux.

«Au cours des deux dernières semaines, le nombre d’employés se rendant au bureau a diminué, compte tenu des craintes récentes de la variante. La plupart des entreprises cherchent à attendre la mi-janvier pour renouveler leurs efforts pour reprendre leurs fonctions. Certaines entreprises ont réduit leurs déplacements professionnels et ralentissent les réunions d’équipe et les conférences en personne, qui avaient commencé à plein régime il y a un mois », a déclaré Chaudhary.

Selon PS Viswanath, directeur général et PDG de Randstad India, les entreprises ayant des opérations en atelier et des employés occupant des rôles en contact direct avec les clients sont en état d’alerte élevé pour éviter de risquer la santé de leurs employés et des autres parties prenantes. «Plusieurs entreprises dans les villes de niveau 1 ont déconseillé les voyages longue distance et les réunions en personne dans les semaines à venir en raison des restrictions imposées au niveau de l’État. Certains des grands conglomérats et géants de la technologie ont imposé des normes strictes de masquage et de distanciation sociale dans leurs locaux, tandis que d’autres devraient revenir au modèle de « travail à domicile » jusqu’à nouvel ordre », a-t-il déclaré.

Chez JSW Group par exemple, les protocoles Covid ont été renforcés. Seuls ceux qui sont vaccinés avec les deux doses sont autorisés à travailler depuis leur bureau, et les autres travaillent à distance. La distanciation sociale, le port de masques et le dépistage thermique pour tous les employés, associés et visiteurs ont été rétablis. « Même avec 100 % des effectifs de JSW entièrement vaccinés, les protocoles Covid nécessaires ont été renforcés par mesure de précaution. Un dépistage régulier par RT-PCR est effectué dans toutes nos usines et même dans les bureaux pour ceux qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail, ainsi que des normes strictes d’assainissement et d’hygiène », a déclaré un cadre de JSW.

Mahindra et Mahindra (M&M) poursuivent la politique d’avoir 50% du personnel travaillant hors des bureaux. La décision de travailler à partir du bureau a été laissée aux employés. Cependant, ils doivent être complètement vaccinés.

Le fondateur et directeur général de la plateforme de prêt peer-to-Peer faircent.com, Rajat Gandhi, a déclaré : « Compte tenu de l’actualité de la nouvelle variante du coronavirus, nous avons toujours une politique Covid complète en place. Tous nos employés sont entièrement vaccinés. Néanmoins, nous surveillons la situation et prendrons les mesures nécessaires si nécessaire ».

Chez PE Front Office, une société de solutions logicielles pour l’investissement dans des actifs alternatifs, la situation concernant Omicron est surveillée. Ankur Agarwal, co-fondateur et CTO, PE Front Office, a déclaré que l’entreprise prendra les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des employés.

Cependant, dans certaines entreprises, l’élan continue d’être le même qu’au début de la pandémie et aucun changement dans la politique de travail jusqu’à présent. Le porte-parole de Transport Corporation of India a déclaré : « La plupart des employés étant entièrement vaccinés, le facteur de soulagement est prédominant. Chez TCI, nos bureaux sont opérationnels depuis mai 2020, continuant de suivre des mesures telles que le masquage en tout temps, la désinfection, la téléassistance et la distanciation sociale ».

