Entrerríos, un mythe qui cherche de nouveaux défis

01/03/2022 à 06:30 CET

Après avoir fait ses adieux en grand avec la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo à 40 ans, Raúl Entrerrios Il a servi ses quatre premiers longs mois loin des pistes et des projecteurs au début d’une nouvelle facette intimement liée au sport qui lui a tant donné et pour lequel il a tant fait. Finies deux décennies dans l’élite dans laquelle il a marqué l’histoire en se taillant un palmarès très difficile à égaler et en incarnant en même temps parfaitement les valeurs qui devraient régir la vie de chaque athlète.

L’Asturien a pris sa retraite avec trois Champions (le dernier juin dernier à Cologne), 11 Ligues Asobal, huit Coupes du Roi, 11 Coupes Asobal, neuf Supercoupes et cinq Coupes du monde de clubs, toutes avec le Barça (2010-21) malgré le fait qu’il a déjà joué pour Ademar (2011-07) et Recoletas Atlético Valladolid (2007-10).

Entrerríos était aussi le phare sur lequel le jeu hispanique a tourné pendant trois décennies qui s’est soldée par deux bronzes olympiques en terres asiatiques (Pékin 2008 et Tokyo 2021), une médaille d’or historique en Coupe du monde (Tunisie 2005) plus deux autres bronzes (Suède 2011 et Egypte 2021), deux titres européens consécutifs (Croatie 2018 et Autriche/Norvège/ Suède 2020) plus deux d’argent (Suisse 2006 et Pologne 2016) et un de bronze (Danemark 2014).

Entrerríos a dit au revoir avec des majuscules à Tokyo

| .

SPORT a parlé avec l’Asturien sur ses nouveaux défis au Barça et avec quatre personnes qui le connaissent très bien : le nouveau coordinateur handball du Barça Joan Marin, un Xavi Pascual avec qui il a été clé au Barça, l’entraîneur espagnol Jordi Ribera et l’actuel entraîneur barcelonais Jordi Ribera, avec qui il se réunit chaque semaine pour analyser l’évolution de la carrière ,

Heureux et excité

Depuis la fin de très courtes vacances après les Jeux, ‘Rulo’ a radicalement changé sa vie pour devenir le coordinateur de l’équipe des jeunes du Barça et chez l’entraîneur des jeunes, avec qui il a remporté les 11 matchs disputés avec un record spectaculaire de 495 buts en faveur et seulement 197 contre. En fait, cette transformation aurait dû intervenir un an plus tôt, mais le report des Jeux l’a conduit à prolonger sa carrière de 12 mois supplémentaires.

Entrerríos, en match avec les Jeunes du Barça

| FCB

« Cela a été un changement très important dans ma vie après tant d’années en tant que joueur professionnel avec des routines très marquées. Ce n’est pas un changement facile, mais je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’arrêter et réfléchir et je me préparais depuis des années & rdquor;, a expliqué l’homme de Gijón à SPORT.

« Je m’adapte à ma nouvelle vie, apprendre beaucoup de l’autre côté du handball, de toutes les tâches qui se cachent derrière. Et je suis heureux de continuer lié à un sport et à un club qui m’ont beaucoup apporté et c’est là que je veux être & rdquor;, poursuit l’ancien centre.

Entrerríos, donner des instructions à un joueur

| FCB

Concernant son poste actuel au Barça, Entrerríos a souligné que désormais « en plus d’avoir la partie gestion et administration de la base est celui de la formation des jeunes. J’ai eu le privilège d’avoir de grands entraîneurs dans les clubs et en équipe nationale, alors maintenant j’essaie de transférer tout ce que j’ai appris dans ma carrière aux joueurs qui commencent un chemin vers le handball professionnel. J’espère pouvoir vous guider et vous donner les détails que j’ai appris & rdquor ;.

Éloge de Marin

Le coordinateur de la section handball, Joan Marin, était plein d’éloges pour Entrerríos après un récent entretien avec SPORT. « Raúl a été l’un des meilleurs joueurs espagnols de l’histoire et maintenant il fait un excellent travail avec les garçons. Bien qu’ayant été une star, il a toujours eu un très bon comportement sur la piste et en dehors », souligne-t-il.

Joan Marin a souligné le travail accompli par Entrerríos

| DAVID RAMÍREZ

« Il a toujours été un joueur humble et est toujours le même maintenant dans son travail avec la carrière. C’est une personne de 12 ans. Nous sommes très satisfaits de son travail et de son implication. Et je suis convaincu que les garçons savent voir toutes ces vertus en lui », a-t-il ajouté.

Clé de ‘Pasqui’

L’entraîneur qui a maintenu une relation plus étroite avec « Rulo » a sans aucun doute été Xavi Pascual. L’entraîneur actuel du Dinamo Bucuresti et de l’équipe nationale roumaine a expliqué à SPORT ce que la figure de l’Asturien a signifié pour le handball. « Cela a signifié beaucoup à tous les niveaux. Dans le handball espagnol, en équipe nationale et surtout au Barça pendant la longue période qu’il est là-bas », explique le lauréat barcelonais.

Entrerríos et Pasqui s’embrassent après avoir remporté la dernière Ligue des Champions

| .

« C’est une personne qui a compris dès le premier instant non seulement le modèle de jeu que le Barça voulait établir mais aussi une personne très importante au niveau professionnel. Le sport n’est pas seulement des résultats, c’est aussi les valeurs qu’il apporte et là des joueurs comme Raúl sont l’expression des valeurs du sport au plus haut niveau », souligne le Catalan.

« Effort, humilité, travail, persévérance, camaraderie… Je pense il n’y a pas de valeur du sport qui ne représente la figure de Raúl Entrerríos. Et pour moi, cela a été décisif. J’ai une profonde gratitude pour lui pour tout le temps qu’il a passé avec moi. Et pas seulement lui, mais toute sa famille. Je suis sûr qu’il s’en sortira très bien », a conclu l’actuel sélectionneur de la Roumanie et du Dinamo Bucuresti.

Un corrigé avec Ribera

Depuis son arrivée sur le banc hispanique en 2016, Jordi Ribera Il a toujours fait confiance à l’Asturien quelle que soit sa carte d’identité. « Raúl a été une référence et un exemple de ce qu’un athlète de haut niveau doit être. Dans ce groupe, il a été un leader sur et en dehors de la piste. D’autres viendront, mais les gens comme lui sont tout à fait irremplaçables et uniques », a-t-il expliqué. le catalan.

Entrerríos et Ribera, dans un acte avec l’équipe espagnole

| .

« Je pense qu’il peut être un bon entraîneur et, en fait, il travaille déjà dans la carrière du Barça. Il a beaucoup de conditions et cela ne le dérange pas de commencer par le bas. Parfois, des joueurs récemment retraités reçoivent déjà de grandes équipes et lui Cela ne le dérange pas de commencer par le bas. C’est peut-être important, car cela va lui donner beaucoup de cohérence », a ajouté Ribera qui continue de se préparer pour le Championnat d’Europe avec l’équipe espagnole.

Relation de travail étroite avec Ortega

Bien qu’il n’ait jamais pu le diriger, l’entraîneur barcelonais Carlos Ortega Il n’hésita pas à faire l’éloge de l’Asturien. « Rulo est le joueur du 21ème siècle dans le handball espagnol et s’il n’a pas été le meilleur, il fait sûrement partie des trois meilleurs joueurs espagnols de l’histoire. Il a toujours contribué en défense et en attaque, et a été un leader dans toutes ses équipes », a déclaré l’entraîneur du Barça.

Carlos Ortega a fait l’éloge d’Entrerríos

| DAVID RAMÍREZ

L’homme de Malaga a également évoqué la nouvelle facette jouée par l’homme de Gijón au club et la relation professionnelle étroite qu’ils entretiennent. « Maintenant, il a un autre travail ici. Il s’entraîne comme entraîneur, il est très agité et désireux de travailler. Je pense qu’il peut bien faire à l’avenir. Je le rencontre habituellement une fois par semaine pour parler de la façon dont les enfants vont., de l’avenir de la filiale et des gamins qui seront peut-être avec nous demain », a déclaré un Ortega qui perd la quasi-totalité de ses joueurs pour le Championnat d’Europe.