Entretien : Angelo George, PDG, Bisleri International

Bisleri a lancé son canal de vente directe aux consommateurs et s’est associé à des chimistes et à des stands de lait pour maintenir son activité grand public à flot pendant la pandémie. Angelo George parle à Venkata Susmita Biswas sur les attentes de récupération des segments HoReCa et des entreprises, et pourquoi la société d’eau potable conditionnée se lance maintenant dans les désinfectants pour les mains.

Les ventes d’eau potable conditionnée sont-elles de nouveau sur la bonne voie ?

Le marché est encore largement stressé ; cependant, Bisleri fonctionne maintenant à des niveaux pré-pandémiques. La pandémie a mis à l’épreuve la résilience de notre chaîne d’approvisionnement et notre capacité à nous adapter à des situations dynamiques. Notre modèle de chaîne d’approvisionnement repose sur la localisation des unités de fabrication à proximité des marchés que nous desservons. Ce modèle nous a énormément aidé.

Avez-vous pu récupérer des affaires sur le segment HoReCa depuis mars 2020 ?

Hormis le segment HoReCa, les secteurs du voyage et du tourisme ont été fortement impactés. Les ventes des entreprises ont également diminué. Les entreprises et les activités HoReCa fonctionnent à environ 50% des niveaux d’avant la pandémie. L’un des défis du segment HoReCa est que près de 30 à 40% des petits hôtels ont fermé en raison de la pandémie. De manière générale, 20 à 25 % des ventes dans le secteur de l’eau conditionnée proviennent des segments des entreprises et de HoReCa. Alors que la situation s’améliore dans certaines parties du pays, les activités de ces secteurs verticaux fonctionnent sous d’énormes contraintes.

Comment a évolué la consommation à domicile ? Votre marque d’eau premium Vedica a-t-elle été la référence la plus touchée ?

La plus grande consommation d’une marque comme Vedica se situe dans le segment HoReCa et est tirée par la gastronomie. Par conséquent, les ventes de ce produit ont été initialement affectées. Cependant, nous avons mis le produit à la disposition des particuliers fortunés dans certains points de vente et sur notre plateforme de commerce électronique.

Du point de vue de la consommation domestique, le SKU de 20 litres est le plus préféré. Cependant, nous avons remarqué que pendant la pandémie, les consommateurs préfèrent acheter les SKU de 5 litres ou de 10 litres car ils sont faciles à emporter chez eux. Par conséquent, nous avons augmenté les capacités pour ces deux SKU, et ce changement nous a été bénéfique.

Votre portail D2C a-t-il contribué à stimuler les ventes ?

Nous avons eu environ 20 utilisateurs de lakh qui ont visité le site Web, et je suis convaincu que cela deviendra un canal important pour Bisleri. Nous avons réalisé qu’à une époque où il y a une prime sur le service aux consommateurs, nous pouvons engager des frais de service, mais cela nous rapportera à long terme. L’aventure e-commerce nous a permis de gagner un bon bouche à oreille sur le terrain. Nous avons également commencé à explorer de nouveaux canaux comme les pharmacies, les kiosques à lait, les magasins de fruits et légumes, etc., car il s’agissait des seuls magasins ouverts pendant la pandémie. Nous avons également développé un modèle hub-and-spoke hyperlocal et rentable pour garantir que le service ne soit pas interrompu.

Quels progrès Bisleri a-t-il réalisés sur les marchés de niveau II et III ?

Nous avons environ 150 usines de fabrication à travers le pays et étendons constamment notre présence sur les petits marchés. Nous avons mis en place quelques usines pendant la pandémie et les agrandissons cette année. Quelques usines seront installées ce mois-ci à l’intérieur du pays. Nous nous sommes associés à des services logistiques pour étendre la livraison dans 40 villes. Cela nous a permis de réduire le délai de livraison de 24 heures à trois à six heures.

Comment envisagez-vous de relancer la verticale des boissons gazeuses qui a été relancé des mois avant la pandémie ?

Cette verticale a pris un coup car les boissons gazeuses sont largement consommées en dehors de la maison. Nous nous concentrons sur la vente de ces boissons dans les métros et les marchés de niveau I et II. La principale priorité est d’induire des essais au sein du groupe cible. Pour cela, nous avons des packs de Rs 10 (160 ml), et des packs de 600 ml au prix de Rs 40 pour une consommation à domicile. Nous allons bientôt faire la publicité de ces produits dans les médias de masse.

De nombreuses marques qui ont lancé des désinfectants pour les mains l’année dernière réduisent désormais leur production. Pourquoi Bisleri entre-t-il maintenant sur le marché ?

Les consommateurs sont devenus plus soucieux de leur santé et de leur hygiène, et nous voyons les désinfectants devenir une nécessité. La catégorie a augmenté de 300 % depuis la pandémie et maintient la dynamique. Les nuances sensorielles des désinfectants présentent un manque de besoin sur le marché. Les consommateurs recherchent désormais des produits qui sentent bon et qui ne sont pas trop agressifs pour leur peau. Nous pensons que cette catégorie est là pour rester, mais nous devons fournir un produit différencié pour nous tailler une niche, et c’est ce que nous avons fait. Les liens avec les chimistes de l’année dernière ont été utiles pour la distribution de nos purificateurs pour les mains. Nous ciblons les métros et les marchés de niveau I et II pour ce produit.

