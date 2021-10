Entretien avec A. Filatov, co-fondateur de FreeTON

FreeTON, créé par Alexandre Filatov, veut poursuivre le projet TON, la blockchain originale de Telegram, suite à l’abandon par l’application de messagerie populaire de son rêve d’en faire une réalité.

L’histoire de TON

C’était en 2018 quand les gens ont commencé à parler de Télégrammele projet blockchain de , TONNE, et son GRAMME jeton. Depuis, l’initiative de l’un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde de la crypto a rencontré de nombreuses difficultés et changement d’adresse et de gestion :

La vente symbolique de GRAM a rencontré plusieurs problèmes avec l’American Security Exchange Commission (SEC) en 2019, mais malgré cela, le projet a semblé avancer et le porte-parole de la TON Community Foundation (TCF), Fedor Skouratov, a même déclaré que personne ne pouvait empêcher le lancement de TON.

Et c’était ainsi. Malgré le départ du PDG de Telegram Pavel Dourov, le projet TON s’est poursuivi.

Alexander Filatov co-fondateur FreeTon

Le projet actuel sans Telegram

En janvier 2021, la communauté a repris le projet blockchain, reprenant le code open source de TON et créant FreeTON, réunissant une communauté de 10 000 passionnés qui ont signé une sorte de « déclaration de décentralisation », c’est-à-dire le livre blanc du projet.

Malheureusement, cependant, ce qui manque à FreeTON, c’est Telegram, c’est-à-dire un lien vers une application de masse qui pourrait diffuser le projet. Néanmoins, FreeTON a également émis son propre jeton, TON Crystal.

L’interview vidéo avec Alexander Filatov, FreeTON

Après tous ces événements, dont certains étaient un peu déroutants, The Cryptonomist a décidé de clarifier et d’interviewer le co-fondateur du projet, Alexandre Filatov.

Voici l’interview vidéo :

