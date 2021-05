Entretien avec Carlos Ponce et Jacky Bracamontes

Telemundo The Miss Universe peut être apprécié entièrement en espagnol sur Telemundo.

Telemundo accueillera la 69e édition de la rencontre maximale de la beauté universelle, le concours MISS UNIVERSE, qui sera diffusé en direct dans tout le pays et entièrement en espagnol ce dimanche 16 mai à 20h est / 19h central / 17h pacifique. Contrairement à d’autres, cette réunion aura la modalité d’être la première dans un monde en pandémie, où toutes les mesures de sécurité les plus strictes sont entrées en vigueur pour que tant les représentants de tous les pays que l’équipe qui travaille pour que tout soit réalisées de la meilleure façon possible, elles sont toujours bien protégées.

Dans leur rôle de domicile du MISS UNIVERSO en espagnol, les fans de concours de beauté ont pu tout apprendre sur les 69e candidats. édition de l’événement international sur Telemundo.com/missuniverso.

Carlos Ponce et Jacky Bracamontes: voix en espagnol

Pour cette émission inédite et totalement en espagnol, Telemundo n’a pas su choisir de meilleures voix, c’est le chanteur, acteur et producteur Carlos Ponce, Jacky Bracamontes, comédienne de renom, présentateur, mannequin et ancienne Miss Mexique, qui en fourniront un regard attentif , de quelqu’un qui a déjà vécu toutes les expériences de ces filles au premier plan.

Ponce est l’une des personnalités latines les plus multiformes du divertissement en langue espagnole, avec des apparitions dans le cinéma, la télévision et la musique. Il a participé à différentes productions telles que “La Suerte de Loli”, “La Fan”, “Silvana Sin Lana”, “Dame Chocolate”, “Perro Amor” et “Santa Diabla”, et a également été le présentateur de plusieurs éditions de Miss Univers® et des “Billboard Latin Music Awards”, entre autres. À la télévision américaine, nous l’avons vu pour la première fois dans l’emblématique “Beverly Hills 90210” et depuis, il ne s’est pas arrêté, brillant avec différents personnages dans “Hollywood Heights”, “Telenovela”, “Devious Maids”, ainsi que des films comme “Just My Luck”, “Chasing Papi”, “Deuce Bigalow: European Gigolo” et “Couples Retreat”, entre autres. Sans parler de son catalogue musical, qui l’a placé au sommet des charts musicaux, avec des tubes mémorables tels que “Rezo”, “Woman with Pants”, entre autres.

Jacky Bracamontes, quant à lui, a représenté le Mexique à Miss Univers 2001, et est aujourd’hui, sans aucun doute, l’une des figures les plus importantes du divertissement latino-américain. La superstar mexicaine qui a récemment accueilli les «Latin American Music Awards» et a également participé à la série Telemundo «La Suerte de Loli», et quant à être la présentatrice d’un concours de beauté, c’est déjà un domaine qu’elle connaît très bien. , elle a été co-présentatrice du concours Miss Univers 2019 également pour Telemundo.

En outre, Bracamontes, avec une longue tradition de football étant la fille du footballeur renommé Jesús «El Profe» Bracamontes, a rejoint Telemundo pour accueillir «Viva el Mundial y Más», une émission diffusée pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 ™. Tout au long de sa carrière couronnée de succès, Jacky a animé de nombreux programmes et spéciaux, ainsi que dans des feuilletons tels que “Las Tontas No Van al Cielo”, “Heridas de Amor” et “Sortilegio”, et d’autres.

Prêt à ajouter une saveur latine à MISS UNIVERSO

Nous avons eu une délicieuse conversation avec Carlos Ponce et Jacky à propos de ce concours et de tout ce dont nous pourrons profiter le 16 mai. Ne manquez pas la conversation ici!