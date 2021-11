Entretien avec Carmen Salinas pour les premières de la telenovela Ma fortune t’aime – El Sol de México

La première actrice Carmen Salinas incarne la grand-mère Magos dans Ma fortune est amoureuse, la telenovela créée le 8 novembre, avec Susana González (Natalia) et David Zepeda (Chente).

Hospitalisée depuis les premières heures de ce jeudi aux soins intensifs en raison d’un accident cardiovasculaire, l’actrice continuera d’apparaître dans la telenovela de Nicandro Díaz, grâce au fait que le producteur dispose d’un matelas d’enregistrements, qui a débuté en août.

Après le lancement officiel de Ma fortune t’aime de Nicandro Díaz, Mme Carmen Salinas dans une interview avec El Sol de México, rappelez-vous que sa première telenovela sous la production d’Ernesto Alonso en 1964 s’appelait The Neighborhood, une intrigue qui honore les habitants de la ville, tout comme cette nouvelle histoire centrée sur Mexico.

« J’ai été désignée pour être Margarita Domínguez Negrete, une grand-mère tenace, mais surtout avec un amour incroyable pour ses trois petits-enfants. Ils sont très respectueux envers moi et c’est pourquoi je les aime et les aime de toute mon âme. Et quand ils souffrent , je souffre avec eux et nous cherchons la meilleure solution à leurs problèmes personnels et amoureux », décrit-il.

Mme Salinas commente que, comme pour son personnage d’il y a deux ans dans la telenovela de Juan Osorio, Mon mari a une famille ; où elle incarnait Doña Crisanta Díaz veuve de Córcega, elle se consacrera totalement à son personnage. « Il y a deux ans en tant que Crisanta, l’amour de mon mari se battait avec une autre femme, qui était Silvia Pinal, maintenant je serai une grand-mère très aimante. »

Avec une trajectoire artistique de 68 ans d’activité ininterrompue au théâtre, au cinéma et à la télévision, la première comédienne Carmen Salinas exprime sa joie de faire partie de Ma fortune t’aime, qui est diffusée du lundi au vendredi sur la chaîne Las Estrellas, à 8h : 00 h 30 heures.