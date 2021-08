Entretien avec Carolina Ross !!! – Actualités musicales

Nous voulons vous présenter la talentueuse chanteuse Carolina Ross qui la défonce sur tous les réseaux sociaux au niveau national et désormais aussi à l’international. Découvrez l’interview de Frida La Mexicanita ici !!

Il s’avère que nous avons cette interview avec Carolina Ross et de toutes les choses que vous ne saviez pas sur elle, saviez-vous que la belle chanteuse de Sinaloa était présentatrice de nouvelles sur le campus de son lycée ?

Carolina Ross a atteint des sommets, non seulement elle est chanteuse et compositrice, elle est aussi une icône nationale et internationale puisque Spotify l’a choisie pour un programme qui est sorti où elle représente la musique mexicaine ! Elle est aussi une icône féminine d’autonomisation dans laquelle Carolina démontre par des actions et à travers sa musique que les femmes peuvent avancer sans avoir à faire des choses que nous ne voulons pas, nous pouvons avancer avec seulement du talent et oui, beaucoup de dévouement, beaucoup de persévérance et beaucoup de passion et d’amour pour ce que nous faisons.

De plus, Carolina Ross était déjà sur les écrans de Time Square à New York 🗽, où la chanteuse a pu faire connaître sa chanson “Apuré mi Café” version Mariachi, obtenant ainsi son premier Billboard.

C’est décidément la promesse du genre régional mexicain ! Ne manquez pas leur prochain concert ! On vous dit tout dans l’interview…