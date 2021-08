Entretien avec Cecilia Kang à propos des pratiques néfastes de Facebook en matière de données

Il était une fois – comme pendant quelques années au milieu des années 2000 – Facebook était amusant. Vous avez posté des paroles de chansons emo en tant que statut jic que quelqu’un que vous vouliez impressionner est apparu sur votre page de profil. Vous avez téléchargé des photos de fête à partir de votre ~ * nouvel appareil photo numérique * ~ par lots de, par exemple, 500, ignorant parfaitement que ces photos vous suivraient tout au long de votre vie. Vous vous souvenez du frisson pétillant d’être « poussé » par vos vrais amis ? Bon temps.

Ensuite, toute votre famille élargie s’est jointe à vous et a commencé à vous envoyer des demandes d’amis. Et tout le monde est devenu obsédé par Farmville. Oh, et vos données personnelles se sont transformées en un produit alors que vous n’y prêtiez pas attention, tandis que les groupes privés sont devenus des boîtes de Pétri pour les groupes haineux et la désinformation. Et maintenant, quelque part, sur le fil d’actualité de quelqu’un, à tout moment, le contenu anti-vax – et au-delà, tout un univers de faux faits – est en train de sévir.

Que s’est-il exactement passé au cours des 17 dernières années dans les coulisses qui nous ont déposés dans ce moment désordonné ? Dans An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination, les reporters du New York Times Sheera Frenkel et Cecilia Kang retracent l’évolution du réseau de médias sociaux, révélant, grâce à un travail d’enquête approfondi, le pouvoir que la plateforme détient sur nos vies.

“Ce que nous voulions vraiment faire, c’est vous montrer qu’une fois que vous ouvrez l’application, il existe une machinerie massive et une culture d’entreprise que le public a vraiment besoin et mérite de comprendre”, a déclaré Kang à Cosmopolitan lors d’une interview. “Ce fut un voyage depuis le Facebook idiot et amusant que les gens ont connu jusqu’aux révélations de méfaits et de dangers.” Ici, elle explique ce que la quête a vraiment signifié pour ses milliards d’utilisateurs.

Un concept qui revient très tôt dans le livre est que Facebook a priorisé « l’engagement avant tout » – pouvez-vous développer ?

Dans le livre, nous avons une anecdote sur la façon dont, même à Harvard, Mark Zuckerberg a dit à ses camarades de classe qu’il voulait que les gens aillent sur Facebook (c’est ainsi qu’il s’appelait à l’époque) et défilaient sans réfléchir. Pour être juste allumé. Parce que plus vous êtes connecté, plus Facebook en sait sur vous. Il a donc compris, même à cette époque, à quel point l’engagement était puissant, car l’engagement entraînait plus de données ; il savait que ce serait le pouvoir des médias sociaux. Alors que l’entreprise développait plus d’outils, il s’agissait d’amplifier et d’encourager l’engagement.

Le meilleur exemple en a été la création du fil d’actualité, en 2006 : c’est à ce moment-là que Facebook s’est rendu compte qu’ils ne voulaient pas que les gens visitent simplement les pages statiques des autres – ils voulaient, presque comme un ticker, que les choses défilent constamment. . Parce que cela vous donnerait envie de regarder continuellement et de revenir pour plus. Mais aussi, l’entreprise sait que le contenu émotionnel inspire les engagements. Des choses qui vous font peur, vous mettent en colère, vous rendent heureux, ce sont des choses qui vous font revenir, qui alimentent la machine à profits de Facebook.

Qu’est-ce que les gens devraient mieux comprendre à propos de cette “machine ?”

Ainsi, Facebook est une société de publicité. Les annonceurs veulent mieux connaître les utilisateurs de Facebook, et les utilisateurs de Facebook aident les annonceurs à mieux les connaître en partageant davantage, en publiant davantage, en se connectant davantage. Chaque coup de clavier, chaque chose sur laquelle vous survolez, chaque partage : tout est rassemblé dans cet immense réservoir d’informations sur [you]. Les annonceurs ont besoin de ces informations pour pouvoir être encore plus sophistiqués dans leur capacité à vous cibler, le consommateur potentiel. Et Facebook en profite car il vend ces données aux annonceurs.

Que diriez-vous aux personnes qui n’ont pas de problème à être ciblées ?

Deux choses : Premièrement, il est important de savoir que Facebook et ces marques en savent tellement sur vous qu’elles connaissent non seulement votre profil particulier, mais aussi suffisamment pour prédire des choses sur vous. Ils peuvent dire : « Sur la base de notre localisation GPS du [Facebook] app, nous savons que cette personne est allée dans cette zone et dans cette zone ; nous savons qu’ils ont plané, en regardant des choses comme des vêtements de bébé et des vitamines prénatales, donc cette personne est probablement enceinte ” – c’est le niveau de l’analyse prédictive.

Ce modèle est tellement nouveau que nous ne savons pas vraiment ce que tout cela signifie. Il existe déjà des exemples de ce type d’informations utilisées de manière négative, pour cibler de manière discriminante. Facebook a été impliqué dans un procès – il a été réglé – où des publicités discriminatoires ont été placées pour le logement en fonction des profils démographiques des utilisateurs de Facebook. Et ce ne sont pas seulement les marques commerciales qui font de la publicité : ce sont toutes sortes de groupes d’intérêt, de groupes de défense du public, de politiciens. Il est également important de savoir que les publicités anti-vaccin, qui n’ont été interdites que récemment, touchaient le type d’audience qui [Facebook] savait serait réceptif.

Alors… que pouvons-nous faire, en tant qu’utilisateurs ?

Nous ne préconisons pas que les gens quittent Facebook – nous ne pensons pas que ce soit réaliste. De plus, même si vous le faites, Facebook possède Instagram et Whatsapp ; Instagram se développe et WhatsApp est omniprésent dans le monde, et beaucoup des mêmes problèmes existent sur ces deux applications. Ce que les gens ont vraiment besoin de faire, c’est d’être informés, de comprendre, de réfléchir à deux fois au fonctionnement des algorithmes. Pour faire une pause une seconde avant de partager quelque chose sur Facebook. Se demander : d’où vient cette source ? Est-il autoritaire ? Si je n’en ai jamais entendu parler auparavant, peut-être que je ne vais pas le partager. Et peut-être que je ne vais pas le croire.

Aussi, auto-vérification : que penses-je de l’utilisation de mes données et du fait que je deviens essentiellement le produit de Facebook ? Peut-être que vous penserez différemment, peut-être que non. Mais nous devons être plus informés, en tant qu’utilisateurs et en tant que citoyens, pour réfléchir à notre rôle dans cet écosystème de diffusion d’informations souvent nuisibles ou fausses.

Développer l’éducation aux médias à grande échelle semble… difficile.

La responsabilité individuelle est d’une seule pièce. L’autre élément est qu’il doit y avoir une sorte de surveillance réglementaire. Je pense que Facebook l’accepte lui-même : ils disent qu’ils veulent avoir une réglementation… mais le changement ne viendra pas de l’intérieur de Facebook, du moins pas avec la structure actuelle qui existe. Un contrôle doit venir de l’extérieur, sur le plan de la confidentialité, de la quantité de données pouvant être utilisées et de la manière dont elles sont utilisées, et potentiellement du front de la parole – cela va être vraiment délicat.

Es-tu plein d’espoir ?

Je veux dire, c’est difficile : si vous parlez à des personnes super intelligentes comme Shoshanna Zuboff, qui a écrit L’ère du capitalisme de surveillance, elle se dit : “Rien ne peut changer si nous n’abordons pas le modèle économique, car c’est la racine.” Les gouvernements doivent vraiment comprendre comment fonctionne l’amplification algorithmique, comment fonctionne la collecte de données, comment fonctionne la publicité comportementale et comment cela peut être si opaque et complexe. Mais pour répondre à ta question… oui, je pense ?

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Elizabeth Kiefer Elizabeth Kiefer est rédactrice en chef chez Cosmopolitan, où elle se concentre sur les histoires d’entreprise, les reportages narratifs et la couverture culturelle pour les plateformes imprimées et numériques du magazine.

