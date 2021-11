Entretien avec Danna Paola avec Mau et Ricky

En ce moment, nous avons parlé à Danna Paola, Mau et Ricky de la première de « Cachito »

Trois stars internationales, la talentueuse actrice et chanteuse mexicaine Danna Paola ainsi que le duo primé Mau et Ricky, se réunissent pour sortir leur nouveau single intitulé « Cachito », une chanson pop, fortement influencée par dembow qui mélange la voix mélodieuse du chanteur de « Oye Pablo », avec le style unique qui caractérise les frères vénézuéliens, il s’agit d’une collaboration extraordinaire qui promet d’être un autre succès dans le catalogue des trois. Pour écouter et télécharger « Cachito », vous pouvez cliquer ICI.

« Cette collaboration est très spéciale. Il a été fait avec beaucoup d’amour pour nos fans et comme son nom l’indique, il y a des petits morceaux de mes frères Mau, Ricky et moi-même. Nous espérons que vous la chantez, que vous ressentez le rythme, que vous vous identifiez à la chanson et que vous l’appréciez en l’écoutant », a déclaré Danna Paola.

Derrière « Cachito », outre le talent incontestable et les voix privilégiées de Danna Paola et Mau et Ricky, il y a aussi une « Dream Team » primée de créateurs tels que : JonTheProducer et Subelo Neo, il a également été écrit par ses propres interprètes. et Pablo Martin, Juan Morelli, Jon Leone, Freddy Montalvo et José Carlos.

Le clip, quant à lui, était l’idée originale de Danna et montre l’artiste avec Mau et Ricky dans différentes scènes, suivant une ligne créative et artistique avec une touche surréaliste. Il a été enregistré à Mexico sous la direction de Toño Roma et produit par David Roma avec la direction artistique de Verushka Nevarez.

Vidéo officielle de « Cachito »

Nous discutons avec Danna Paola et Mau et Ricky

Danna Paola a rejoint ses collègues auteurs-compositeurs Mau et Ricky pour parler à la presse de ce nouveau sujet et nous ne pouvions pas manquer l’occasion d’en parler avec eux, également en vue de leurs nominations respectives pour les Latin GRAMMYs 2021. À propos de leur sujet collaboratif , les opportunités de l’industrie et précisément à ce sujet, Danna était très honnête et Ricky a donné une explication claire sur ce que prennent les collaborations :

« Quand c’est une collaboration comme celle-ci [Cachito] où nous nous connaissons, nous nous respectons et nous nous apprécions en tant qu’artistes, et nous attendions aussi cette bonne chanson pour collaborer, c’est très sympa et j’adore ça, c’est exactement ce qui s’est passé ici et ça se voit quand vous écoutez la chanson et regarde la vidéo. »

Danna assure qu’en s’associant à une collaboration, l’artiste « se débarrasse de l’égoïsme typique par rapport à ses sujets », et a indiqué avec insistance qu’il faut « apprendre à savoir collaborer », surtout quand ce n’est pas de manière forcée comme dans opportunités se produit par thèmes de l’industrie du disque.

« Des collaborations entre femmes sont nécessaires »

Quelque chose que Danna Paola a souligné, c’est que dans l’industrie musicale espagnole, des collaborations entre femmes sont nécessaires. « Je voudrais le dire, il y a des problèmes entre plusieurs femmes, j’ai appelé, j’ai cherché, et la réponse a été » Pas maintenant « et je suis tout à fait sûr que c’est nécessaire ».

Bref, ces trois artistes apportent non seulement un thème qui promet de réchauffer l’automne et l’hiver, mais aussi un esprit frais et fun si nécessaire en ces temps rares.

« Cachito » de Danna Paola, avec Mau et Ricky, est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques.