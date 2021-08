Entretien avec Frederik Oldenburg | NowMyism.com

Telemundo Frederik Oldenburg

Il ne reste que quelques jours pour vivre de près la dernière nuit des circuits de la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States. Lundi prochain, le 23 août, où le public rencontrera enfin le vainqueur et le vainqueur du trophée et le prix final de 200 000 $ en espèces pour chacun, dans une saison qui, si elle est décrite en deux mots, pourrait être “sans précédent”.

Au cours d’une soirée spéciale qui durera 3 heures et demie, le public vivra toutes les émotions dignes d’une grande finale dans une compétition qui a déjà marqué l’histoire de la télévision espagnole.

Une saison différente

Plusieurs innovations ont rendu la cinquième saison d’Exatlon USA particulièrement différente des autres. La durée a été très longue, en plus de cela, plus de prix ont été distribués que jamais et il y avait plus d’athlètes que jamais.

Mais ajoutez aussi à cela une très longue liste de blessures, de pénalités, de deux expulsions et plus, qui étaient en parallèle avec de nouveaux circuits impressionnants, un très haut niveau de performance et aussi un nouveau présentateur, le journaliste sportif Frederik Oldenburg.

Vénézuélien, avec une vaste expérience dans la couverture d’événements sportifs importants tels que les Jeux Olympiques ou les Coupes du monde, Oldenburg a d’abord mis le pied sur les arènes d’Exatlon États-Unis au cours de la quatrième saison, lorsque le présentateur de l’époque a été infecté par COVID-19 et Frederik a pris les rênes du programme pendant plusieurs semaines, devenant ainsi un visage familier pour les fans de la soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète ».

Depuis qu’il a débuté en tant que présentateur officiel de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, Frederik Oldenburg s’est distingué par sa fraîcheur, sa bonne énergie, son émotion et son sourire éternel qui se transforme parfois en un mélange d’émotions compliquées, c’est qu’il a été beaucoup qui a été vécu à Exatlon. Depuis la mort de la mère de Martín Keuchkerian, les coups, les tristes adieux, que le présentateur a su gérer avec le professionnalisme et la galanterie qui le caractérisent.

« Je suis entré à Exatlon États-Unis avec le sourire, et je suis confiant et sûr que je sortirai avec un autre », a été la première chose que Frederik nous a confiée quand aujourd’hui, vendredi 20 août, nous avons pu échanger avec lui sur ses impressions. à quelques heures de la grande finale. , son expérience et comment il voit ces guerriers en route vers une confrontation qui s’annonce épique.

Comme nous l’avons vu dans cette conversation, Frederik Oldenburg arrive à la fin de la présente tranche d’Exatlon États-Unis avec la satisfaction du devoir accompli avec des résultats optimaux et une grande expérience accumulée qu’il promet de chérir pour la vie, car nous sommes sûrs que mener une programme comme Exatlon Ce doit être une expérience, au moins, différente, et surtout très spéciale.

Le moment où les deux derniers concurrents seront sacrés vainqueur et vainqueur de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis aura lieu le 23 août à 19h/6c sur Telemundo, lors d’une cérémonie qui durera 3h30 et s’annonce chargée. … encore plus d’émotions, beaucoup plus d’adrénaline et des moments inoubliables.

