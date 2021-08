Entretien avec Gaby Spanic | NowMyism.com

in

L’actrice de . Gaby Spanic revient dans les feuilletons après sept ans d’absence de projets dramatiques.

“La Casa de los Famosos” a déjà commencé, la nouvelle proposition du réseau Telemundo après la fin de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. Dans cette nouvelle émission de téléréalité, inspirée de “Big Brother VIP” et d’autres projets télévisés qui ont fait sensation en Europe et en Amérique latine.

16 personnalités du monde du spectacle cohabitent déjà dans une luxueuse maison où elles seraient filmées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec pour seul objectif de s’éliminer et la dernière restante, recevrait une récompense en $ 200 000,00 espèces en espèces.

Parmi les célébrités qui participent au nouveau Reality Show figurent : l’actrice de telenovela Gaby Spanic, le chanteur Pablo Montero, l’actrice Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izalí, Daniel Vargas, Christian de la Campa, Celia « Celi » Lora, Uriel del Toro, Stéphanie « Tefi » Valenzuela, Cristina Eustace et Roberto Romano.

Il y a déjà des nominés !

Bien que le programme télévisé ait commencé il y a seulement quelques jours, il y a déjà des célébrités nommées par leurs propres pairs pour quitter la maison. Avec 10 voix, l’acteur Cristian de la Campa, et avec 7 Tefi Valenzuela, et l’influenceur Daniel Vargas. Le fait que les premières nominations aient déjà eu lieu commence à générer des tensions de la part des célébrités proposées pour quitter la maison, qui se demandent : “Si je m’entends si bien avec tout le monde, qui a voté pour moi et pourquoi ?”

C’est précisément l’idole du feuilleton, Cristian de la Campa, qui a été invité au confessionnal, devant une caméra, pour exprimer ses sentiments. Il a dit qu’il se sentait bien et qu’il ne prenait pas la nomination à un niveau personnel. Cependant, il croit qu’il s’est isolé des autres collègues et c’est peut-être ce facteur, y compris d’autres facteurs aléatoires comme la malchance, qui a influencé sa nomination. Mais quelque chose s’il disait avec force : Il ne veut pas y aller !.

Gaby Spanic : La diva du feuilleton

L’actrice vénézuélienne Gaby Spanic est peut-être l’un des noms les plus “célèbres” de “La Casa de los Famosos”. Aujourd’hui basée au Mexique, Spanic, qui a commencé dans les concours de beauté, a construit une large carrière dans le monde de la télévision, avec des rôles mémorables dans des telenovelas largement connues dans le monde comme “La Usurpadora”, “Como tú Ning”, “Prisionera” et « Tierra de Pasiones », parmi tant d’autres qui l’ont consolidée en tant que figure de la télévision latino-américaine.

Quelle est votre stratégie dans « La Casa de los Famosos » ?

Nous avons pu discuter avec Gaby Spanic avant d’entrer dans la luxueuse maison avec 15 autres célébrités, et nous avons vu une version de l’actrice que nous ne connaissions pas, une femme authentique, sans poser et sans peur de relever de nouveaux défis, mais surtout désireuse de se montrer « sans masques » devant ses autres camarades de classe.

“Yo soy muy maternal, quiero cocinarles a todos, consentirlos”, dijo Gaby entre otras revelaciones en una entrevista donde se mostró a sí misma tal y como es, siempre manteniendo su innegable carisma y simpatía, cualidades que la han consolidado en la pantalla chica en espagnol.

Ne manquez pas cette conversation ! et « La Casa de los Famosos » du lundi au vendredi sur Telemundo.