Entretien avec James Corbett — Crise et communauté, cyberattaques, monnaies de survie

par James Corbett, poste d’activiste :

via TruthConduit.com : Il s’agit d’une interview bien remplie où James Corbett discute des contre-mesures et des actions que les gens peuvent prendre pour se préparer à une cyberattaque sous fausse bannière, et à quoi ressemblerait leur fin de partie. Il évoque d’autres formes de « pique-nique de protestation », où le ciel est essentiellement la limite. James parle également des monnaies de survie et des différents dogmes qui les entourent. Tous ces sujets se résument à un élément essentiel : la communauté.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Sur des sujets plus légers, nous discutons des marchés médiévaux, du niveau de tyrannie au Japon et de son histoire de port de masque, de la performance de son groupe et de ma carte expérimentale Open Source Solutions Trello.

VIDEO AVEC L’AUTORISATION DE TRUTHCONDUIT.COM

REGARDEZ CETTE VIDÉO SUR RUMBLE / THEMTUBE (BOOOOO !)

Lire la suite @ ActivistPost.com