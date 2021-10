Entretien avec Jason Dekker, PDG de Dragon Mainland.

Cher Jason Dekker, merci d’avoir pris le temps de vous joindre à moi dans cette interview pour informer notre communauté sur Dragon Mainland. Pouvez-vous nous faire une brève introduction? Quelle est votre histoire, qui renvoie à ce que vous souhaitez ?

Mon expérience rapide est que j’ai commencé comme trader en bourse à la fin des années 90 en négociant des actions sur Internet. Il s’en est très bien sorti et j’ai lancé mon propre fonds spéculatif et je l’ai géré jusqu’à 300 millions de dollars à son apogée.

Ensuite, j’ai été le fondateur d’une société de biotechnologie vendue à une société cotée en bourse du Nasdaq. J’ai vendu une entreprise d’aliments et de boissons biologiques à mon ancien partenaire commercial.

Ensuite, j’ai été PDG et fondateur de GoChain, où nous avons réussi à lever 15 millions de dollars et à remporter le vote de la liste de la communauté Binance avec la plus grande marge jamais enregistrée. Chez GoChain, nous travaillons en partenariat avec plusieurs sociétés Fortune 500 et sociétés publiques telles que Microsoft, Dish Network et Enviva. GoChain s’est principalement concentré sur la chaîne d’approvisionnement avec sa plateforme Chainsparency. Ils ont également une plate-forme NFT appelée Zeromint.

Il y a plus, mais j’ai eu une expérience en entreprise très réussie et j’ai été actif dans l’espace crypto blockchain au cours des 6 dernières années.

Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans l’industrie de la crypto-monnaie et où pensez-vous que l’industrie sera dans 5 à 10 ans ?

L’industrie de la cryptographie est une tendance d’avenir et c’est aussi la meilleure solution pour les entreprises traditionnelles pour briser la glace. Selon le développement de l’industrie de la cryptographie ces dernières années, de plus en plus d’investissements ou d’entreprises traditionnelles se sont joints. Le marché des crypto-monnaies est énorme. Et je pense que le marché de la crypto-monnaie inaugurera une séquence de développement dans les 5 à 10 prochaines années.

C’est incroyable. Maintenant, pouvez-vous nous présenter Dragon Mainland et son histoire ?

Dragon Mainland est un nouveau jeu « jouer pour gagner » qui est un jeu de collection NFT entièrement immersif crypté en 3D. Notre objectif est de créer une communauté entièrement décentralisée ou DAO. La communauté sera en mesure de valider toutes les transactions et activités au sein du jeu, offrant des règles du jeu équitables pour tout le monde. C’est l’intersection de Games + DeFi + NFT dans un écosystème Dragon.

Alors, comment avez-vous commencé avec Dragon Mainland et pourquoi ? Au début, avez-vous vu une opportunité de combler une lacune sur le marché ?

L’idée de Dragon Mainland est venue de How to Train Your Dragon. Les dragons ont longtemps captivé les cultures orientales et occidentales. Plus récemment avec des films et des émissions de télévision comme Avatar, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux et bien d’autres.

Nous pensons que l’idée d’élever, d’élever et de combattre des dragons captivera les joueurs et est quelque chose d’excitant.

Quant à combler le vide du marché, nous nous installons effectivement dans le domaine du gamefi depuis 2018, et nous avons incubé de nombreux projets en tant qu’agence d’exploitation. Sur le marché Gamefi de cette année, nous voulons créer un jeu qui convienne à tous pour gagner tout en jouant grâce à notre riche expérience.

Quels ont été les plus grands défis pour vous et Dragon Mainland depuis que vous avez commencé le projet ?

Dragon Mainland est développé sur la base de BSC. Comme nous le savons tous, BSC prend en charge EVM (Ethereum Virtual Machine). Il est facile de créer des clones BSC d’Ethereum dApps et NFT. Ce problème a également suscité des critiques de la part de la communauté crypto, telle que Binance Punks (Bunks). Ce projet est très similaire à CryptoPunks sur la blockchain Ethereum. Bashmasks est également considéré comme une « copie » du projet artistique Ethereum NFT Hashmasks, et Musical Beats semble également « copier » EulerBeats. Le plagiat est inévitable, mais l’avantage de la « première manche » qu’apporte l’innovation va au-delà de sa forme. De plus, nous continuerons à optimiser et à mettre à jour les produits pour répondre aux besoins des différents utilisateurs du marché et fournir des solutions spécifiques basées sur des projets existants. S’il ne s’agit que d’une copie, il leur sera difficile d’apporter des améliorations particulières au projet, ce qui est inévitable pour les utilisateurs.

Entendu. Maintenant, quelle a été votre plus grande réussite jusqu’à présent et quel a été le plus grand échec ou revers personnel ou d’entreprise de l’histoire de l’entreprise ?

Agir en tant que PDG et fondateur de GoChain, où nous avons levé avec succès 15 millions de dollars et remporté le vote de la liste de la communauté Binance avec la plus grande marge jamais enregistrée.

Quelle est la prochaine étape pour Dragon Mainland dans les 1-2 prochaines années ?

Veuillez consulter la feuille de route suivante :

Où les gens peuvent-ils soutenir votre entreprise ? A part ça, merci pour votre temps. Un dernier mot ?

