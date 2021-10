Entretien avec LA ADICTIVA : Ils reviennent avec ALREADY YOU ARE ONLY MY EX

Avec l’aimable autorisation de l’Adictiva Adictiva publie une nouvelle chanson

Beaucoup ont attendu ce moment : La Adictiva, l’un des groupes les plus reconnus de la musique mexicaine, sort du matériel inédit après son précédent single « Llamada Perdida », une chanson créée en février dernier. A cette occasion, ils présentent leur EP intitulé « Ya solo eres mi Ex », à l’occasion du mois national au Mexique. L’EP de 7 titres est désormais disponible sur toutes les plateformes de musique numérique, sous le label et la production Anval Music.

La Adictiva – You're Only My Ex Interprète : La Adictiva Thème : You're Only My Ex Auteur : Horacio Palencia Nathan Rosales Geovani Cabrera Obama Genre : Éditeur Groupe : Anval Music

Cette sortie intéressante est sortie simultanément avec la chanson titre et la vidéo du même nom, « Ya solo eres mi Ex », composée par Horacio Palencia, Nathan Rosales, Geovani Cabrera, y compris une équipe de musiciens talentueux.

C’est une chanson de chagrin et de dépassement lorsque la relation du couple a pris fin. Maintenir à tout moment le cachet indélébile de La Adictiva, car il parvient à transmettre non seulement le sentiment mais aussi la passion à travers les paroles. La vidéo officielle de « You are only my Ex », tournée à Mazatlán (Sinaloa), les chanteurs apparaissent dans une ferme interprétant la chanson entre boissons et amis, où ils montrent qu’ils ont tourné la page de cette relation qui a causé tant de dégâts pour eux.

« Nous étions déjà fous de sortir de la nouvelle musique et la voici. Tout d’abord avec notre chanson inédite, ‘You’re only my ex’, que nous adorons pour les paroles qui, bien que cela puisse être considéré comme un déchirement, commence aussi avec plus de force après une rupture. Ça doit être ainsi. De plus, nous avons sorti cet EP avec de grands classiques mexicains, que nous sommes sûrs que les gens apprécieront beaucoup. Il est vraiment super cool », a assuré le chanteur du groupe Jerry Corrales.

Et bien sûr, profitant du Mois National au Mexique, l’EP comprend des chansons emblématiques du répertoire mexicain, telles que : « Cielito Lindo », « Mexico Lindo y Querido », « El Pajarillo », « Guadalajara », « Mariachi Loco » et « Malagueña ». Portant une fois de plus, comme ils le font le mieux, le drapeau de leur pays plus haut que jamais.

Démontrant qu’il s’agit de musique live et de cette interaction tant attendue avec les fans, si importante pour un musicien, La Adictiva a commencé une tournée dans différentes villes du Mexique et des États-Unis après plus d’un an d’absence de la scène pour la cause du Pandémie de covid19.

Ici, ils n’ont pas perdu de temps à chanter les tubes préférés de tous, comme « Lo que never sera », « Escondidos », « Sleeping in the mauvais endroit » et leur précédent single « Llamada Perdida ». Ils réalisent également quelque chose qu’ils ont toujours voulu, en apportant leur musique live au prestigieux Telmex Auditorium à Guadalajara, Jalisco (Mexique) le 6 novembre et au Domo Care à Monterrey le 11 décembre.

Une interview pleine de joie et de rêves d’avenir

Dans un arrêt lors de sa tournée aux États-Unis, nous avons eu l’occasion d’en apprendre un peu plus de première main sur la nouvelle chanson de La Adictiva, « Ya Solo eres mi Ex », nous en avons également profité pour mieux comprendre sa vision. de la musique, dont il fait rapidement tomber les barrières, et même avec qui ils s’engageraient pour une collaboration. « Papa Yankee, nous sommes disponibles ! » ont-ils assuré en riant, en lançant une invitation à l’idole de la regaeton.

Ne manquez pas cette conversation !