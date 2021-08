Entretien avec la princesse Diana 1995 : la BBC pourrait payer 1,5 million de livres sterling dans le règlement de Martin Bashir | Royale | Nouvelles

Une partie de cette somme comprend les 1,15 million de livres sterling dont la BBC a profité en vendant les droits mondiaux de l’interview. L’interview explosive de la BBC et Panorama de 1995 avec la princesse de Galles s’est révélée avoir été organisée sous de faux prétextes.

Une enquête interne de la BBC a révélé que M. Bashir avait enfreint les règles de la BBC en créant de faux relevés bancaires et de faux documents pour gagner la confiance de la princesse.

En accédant à Diana via Earl Spencer, M. Bashir a persuadé le Royal de donner l’interview.

Dans l’interview, la princesse Diana a déclaré: “Nous étions trois dans ce mariage.”

Lord Dyson, le juge qui a dirigé l’enquête, a déclaré que la BBC “n’a pas respecté les normes élevées d’intégrité et de transparence qui sont sa marque de fabrique”.

“Tout ce que nous avons fait en termes d’interview était ce qu’elle voulait, du moment où elle voulait alerter le Palais, au moment de sa diffusion, à son contenu… Ma famille et moi l’aimions”, a-t-il déclaré au journal.

“Je ne pense pas pouvoir être tenu responsable de beaucoup d’autres choses qui se sont passées dans sa vie et des problèmes complexes entourant ces décisions.

“Je peux comprendre la motivation [of Earl Spencer, Diana’s brother] mais pour canaliser la tragédie, la relation difficile entre la famille royale et les médias uniquement sur mes épaules me semble un peu déraisonnable … la suggestion dont je suis singulièrement responsable, je pense, est déraisonnable et injuste.”

Le don de l’argent aurait été suggéré par Earl Spencer, le frère de la princesse Diana.

M. Bashir s’est excusé d’avoir falsifié les documents, cependant, il n’a pas admis qu’il avait dupé la princesse pour qu’elle donne l’interview.

“Les relevés bancaires n’avaient aucune incidence sur le choix personnel de la princesse Diana de participer à l’entretien”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Les preuves remises à l’enquête de sa propre main le confirment sans équivoque, et d’autres preuves convaincantes présentées à Lord Dyson le renforcent.”

La BBC et Kensington Palace ont refusé de commenter la demande du Mail on Sunday.