Entretien avec la star de TikTok ‘JinnKid’ Ali Abulaban Jailhouse

Une star de TikTok accusée de meurtre a admis avoir espionné sa femme après qu’elle l’ait expulsé de la maison. Ali Aboulababan, 29 ans, a parlé à KSWB dans un rapport de jeudi. Il a d’abord dansé pour répondre s’il avait tiré et tué Ana Aboulababan, 28 ans, et son amie Rayburn Cadenas Barron, 29 ans, mais il a finalement dit qu’il les avait trouvés et qu’il était la personne qui a contacté le 911.

Ali Abulaban a construit un public en ligne pour ses vidéos d’impression et de culture pop sur TikTok en tant que « JinnKid », mais c’est un point discutable maintenant qu’il est derrière les barreaux. Les procureurs ont déclaré qu’Ana avait dit aux flics en septembre qu’il l’avait poussée, et elle a fait part de son intention de demander une ordonnance d’interdiction. Elle lui a demandé de quitter leur appartement à San Diego, en Californie, le 18 octobre. Au lieu de cela, cependant, Ali Abulaban serait rentré dans l’appartement trois jours plus tard et aurait installé une application sur l’iPad de sa fille de 5 ans afin qu’il puisse espionner la résidence, ont déclaré les procureurs.

Abulaban a admis au KSWB qu’il avait espionné sa femme.

« Oui, j’écoutais dans la maison, avec l’iPad sur mon téléphone », a-t-il déclaré. Abulaban a affirmé avoir surpris sa femme en audio avec un autre homme.

« Oh mon Dieu, je l’ai attrapée, je l’ai attrapée », a-t-il déclaré. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a un homme, il y a un homme’. Et puis devinez ce que j’entends comme un putain de cauchemar ? Musique R&B. Emblématique d’une interview souvent larmoyante, émouvante et mélodramatique, il a giflé deux fois le comptoir de la prison. « Je conduis et je me dis ‘Ne fais pas l’amour, Ana. Ne fais pas l’amour, Ana. Je me dis ‘Ne le fais pas’ et je crie.

Il a prétendu trouver Ana et Rayburn ensemble.

« La voir embrasser Ray sur mon canapé avec ses pieds sur ma table avec ma femme », a-t-il dit en criant. « Mon argent, mon appartement, ma vie. Dans la maison où dort ma fille sur les meubles que j’ai assemblés. Qu’attendez-vous d’un homme qu’il ressente ? Content? « Welp, je suppose que c’est la fin de mon mariage. » Non, c’est ma famille.

Abulaban a dit qu’il ne voulait d’aucune femme à part Ana.

« Quelqu’un d’autre pourrait-il avoir Ana ? » KSWB Kelsey Christensen demandé.

— Pas tant qu’elle est mariée avec moi, dit-il.

Christensen a dit à ses collègues en studio qu’elle avait écrit à Abulaban, et il a rappelé. Abulaban a déclaré que son avocat lui avait dit de ne pas leur parler, mais il a dit qu’il voulait dévoiler sa version des faits, selon le journaliste.

Les autorités ont déclaré qu’il avait avoué les meurtres à sa mère et aux flics.

« Je n’ai jamais avoué quoi que ce soit », a-t-il déclaré devant la caméra.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait assassiné sa femme, il a refusé de répondre.

« Ne me demandez pas ça, dit-il. « Ne me demande pas ça. »

Mais il a affirmé avoir appelé le 911 après avoir trouvé sa femme abattue.

« Je les ai trouvés, dit-il.

Abulaban a affirmé qu’il était parti chercher sa fille à l’école et pour la mettre en sécurité avec le frère de la femme de son père, qui vivait à une heure de là. Au lieu de cela, elle était avec lui dans la voiture lorsque les autorités l’ont arrêté.

« Quand je les ai trouvés, mon premier réflexe a été de demander à ma fille pour sa sécurité de la déposer dans un endroit sûr », a-t-il déclaré. «Je ne fuyais pas. Je ne faisais rien. Je n’ai rien à cacher. »

Il a ri et secoué la tête lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé quand il les avait trouvés.

« Non? » dit Christensen.

— Non, dit-il, refusant de répondre.

Abulaban a affirmé que le mariage a commencé à s’effondrer après que sa femme l’a fait déménager de Virginie à San Diego, et il a dit qu’Ana avait trop fait la fête.

Un membre de la famille avait cependant quelque chose à dire sur le comportement d’Ali. Son cousin Louis Marinari a déclaré à KSWB qu’Abulaban avait déjà sorti un gros sac de cocaïne.

« Pas comme un petit sac », a déclaré Marinari. « Un gros sac. Et on se dit ‘Qu’est-ce que c’est ? Essayez-vous de nous attirer tous des ennuis ? Il dit : ‘Je suis JinnKid, je peux faire ce que je veux. Personne ne peut me toucher. Je suis JinnKid.

Ali Abulaban a admis devant la caméra qu’il avait consommé de la cocaïne et a déclaré que cela avait perturbé son cerveau.

« Cela m’a rendu violent », a-t-il déclaré. « Cela m’a rendu agressif. »

Même ainsi, il a nié que sa renommée sur les réseaux sociaux l’ait changé.

« Ma famille ne sait rien parce qu’elle ne s’en est jamais souciée », a-t-il déclaré.

Le meilleur ami d’Ana a eu quelques mots de choix lorsqu’on l’a interrogé à son sujet.

« C’est un méchant, il n’y a rien de bon chez lui » Cassie Conroy a déclaré à la sortie. « Il est égoïste. C’est tout ce que je peux dire, c’est égoïste.

Ana aurait prévu de demander une ordonnance restrictive et Ali a des antécédents de violence domestique présumée. Conray a confirmé cela, a déclaré KSWB.

[Screenshot via KSWB]

