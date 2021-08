Entretien avec le développeur du jeu Guardians of the Galaxy

Quand Square Enix et Eidos Montréal ont annoncé Les Gardiens de la Galaxie de Marvel, beaucoup ont été surpris pour une raison simple : ce nouveau jeu sur une équipe de super-héros était une aventure solo dans laquelle vous incarnez un seul personnage – le chef d’équipe de facto Peter Quill, alias Star-Lord. Ce n’était pas ce à quoi certains s’attendaient, en particulier après les réjouissances de style Destiny de Marvel’s Avengers.

VG247 a eu la chance de s’asseoir avec le directeur créatif senior de Guardians of the Galaxy, Jean-François Dugas – et nous avons donc bien sûr dû nous interroger sur la genèse de GOTG en tant que jeu solo. Nous parlons également de la définition de ces Gardiens comme étant différents de leurs homologues cinématographiques, de la conception du monde et de la façon dont le Walkman de Star-Lord n’inclut pas seulement de vrais classiques des années 80, mais aussi un nouveau groupe de rock lourd des années 80 écrit juste pour ce jeu.

Voici notre discussion en entier :

Le directeur créatif des Gardiens de la Galaxie Jean-François Dugas, dans une chemise que Star-Lord approuverait.

VG247 : Pouvez-vous nous parler un peu de la genèse du jeu en solo ? Pour être honnête, quand j’entends “Guardians of the Galaxy”, en tant que jeu, mes premières pensées dérivent naturellement vers un jeu coopératif en équipe – j’étais donc ravi de vous voir opter pour un jeu narratif solo. Comment s’est passé le processus de présentation et de vente de cette idée alors que, à bien des égards, ce matériel source semble si naturellement orienté vers la coopération ?

Jean-François Dugas : C’est en fait l’une des premières grandes discussions de conception que nous avons eues sur le projet. Nous savions que nous voulions créer quelque chose d’unique en tant qu’expérience de jeu, une expérience qui tirerait parti des atouts de la propriété intellectuelle de manière audacieuse et inattendue. La famille Guardians comprend une forte distribution de personnalités éclectiques et colorées. Ce sont des inadaptés ! Et quand vous les regardez, Peter joue en quelque sorte le rôle du leader du groupe dysfonctionnel. C’était notre point de départ.

Comme dans la vraie vie, lorsque vous avez un groupe de personnes qui travaillent ensemble, vous traitez avec différentes personnalités avec beaucoup d’opinions divergentes, vous traitez avec des personnes fortes d’esprit, des leaders naturels, etc. Et quand vous êtes un leader, cela ne signifie pas que les gens sont d’accord avec votre direction tout le temps, vous devez agir comme quelqu’un qui peut rallier les gens vers un objectif commun, par exemple. Nous voulions exploiter cela tout en le rendant amusant.

Nous avons vraiment été enthousiasmés par cette direction. Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax et Groot débordent de personnalité. Nous voulions que les joueurs soient au centre de cette dynamique. Par conséquent, la question est devenue : « Et si les joueurs faisaient partie des Gardiens ? Et si nous les mettions à la place du « soi-disant » leader, et les laissions prendre les grandes décisions ? Et si les joueurs devaient s’adapter aux comportements inattendus du groupe ?

Cette prise unique nous a permis de créer une aventure où vous vous sentez constamment entouré par les Gardiens. Non seulement ils sont là et plaisantent, mais vous pouvez également invoquer leurs capacités au combat, ainsi que dans d’autres moments de jeu. Ils sont constamment vivants, jouant leur rôle dans tous les aspects du jeu. En tant que joueur, vous sentez vraiment que vous êtes l’un d’entre eux lorsque vous êtes autour d’eux.

Embrasser le fantasme d’être le soi-disant leader de ce groupe de marginaux, nous a permis de mettre en avant notre concept de choix et de conséquences. Vous devrez passer des appels qui affecteront le déroulement de cette aventure. Certes, c’est la même grande aventure pour tout le monde, mais la façon dont elle sera vécue variera d’un joueur à l’autre. Être Star-Lord est vraiment stimulant, engageant et immersif. C’était la meilleure façon pour nous de raconter une véritable histoire des Gardiens. Cela a été reconnu comme une initiative audacieuse par beaucoup de gens, mais une vision passionnante à poursuivre.

VG247 : Quand vous définissez ces nouvelles versions de ces personnages, quel est le principe directeur ? Je dois imaginer que les versions cinématographiques projettent une ombre portée, en particulier pour les personnages qui n’étaient pas aussi connus avant cette itération. Y a-t-il eu des décisions prises pour différencier délibérément vos versions de ces personnages et de leur monde ?

Jean-François Dugas : Dès la première rencontre que nous avons eue avec Marvel, il est rapidement devenu clair que nous voulions tous créer quelque chose de nouveau. Étant donné que les Gardiens étaient un groupe pratiquement inconnu jusqu’à ce qu’ils apparaissent dans le MCU, pour créer quelque chose qui semble authentique, nous avons creusé dans 80 ans de bandes dessinées. Qui sont les Gardiens et les individus du groupe ? Quelles sont leurs valeurs fondamentales ? Etc.

La clé pour nous était de rendre ces personnages familiers, permettant au public de reconnaître instantanément qui ils sont. Mais au deuxième coup d’œil, faites dire aux fans : « Oh, ils ont quelque chose de différent, et ils ont l’air cool ! »

Cela ne s’arrête pas aux différences visuelles. Nos gardiens ont également des histoires différentes de ce que les gens peuvent connaître des films ou des bandes dessinées. Il y a beaucoup à découvrir dans notre jeu qui n’existe nulle part ailleurs. En fin de compte, lorsque vous voyez notre version des personnages, ils sont vraiment une combinaison du grand flair artistique de nos artistes à Eidos-Montréal, du matériel source de la bande dessinée et des clins d’œil aux versions cinématographiques.

Je pense que les fans du MCU reconnaîtront ces personnages instantanément. La plupart les aimeront immédiatement, tandis que d’autres devront passer plus de temps avec eux pour embrasser pleinement les différences. En fin de compte, je suis convaincu que les joueurs auront un plaisir fou à découvrir ces nouvelles versions de ces personnages emblématiques.

VG247 : De toute évidence, les Gardiens existent dans le cosmos et sont loin de la Terre et des Avengers. Mais considérez-vous que ce jeu se déroule techniquement dans la même version de l’univers Marvel que le jeu Avengers – et était-ce une considération artistique, pour s’assurer que l’univers Square Enix Marvel a une cohésion générale ?



Jean-François Dugas : Les Gardiens de la Galaxie de Marvel se déroulent dans son propre univers. Notre objectif était d’offrir une excellente expérience avec les Gardiens. Ainsi, nous avons développé notre propre style visuel qui parle au ton humoristique du jeu, et à l’histoire que les joueurs découvriront bientôt.

VG247 : Par rapport à Deus Ex, je suppose qu’il y a ici une réelle opportunité de « foncer » avec des mondes et des personnages vraiment fous et étranges. Comment s’est passé le processus d’essayer de définir à quel point le loufoque et l’extérieur étaient trop loin pour ce titre ?

Jean-François Dugas : Libérateur ! C’était en fait très amusant d’explorer des idées folles qui n’avaient pas à être expliquées à un niveau scientifique tout le temps. Nous visions à développer des concepts crédibles, pas nécessairement réalistes. Par exemple, nous voyageons dans de nombreux endroits, aboutissant parfois sur des planètes étranges. Nous voulions qu’ils se sentent comme tels, y compris les ennemis que les Gardiens rencontreront. Sur Seknarf Nine, l’équipe affrontera des ennemis appelés jack-o-gels.

Des cubes Jell-O rouges menaçants ? C’est vraiment inattendu. Il y a quelque chose d’amusant là-dedans. Ce jeu nous a permis d’embrasser des choses comme ça. Bien sûr, certains environnements ou ennemis auront une approche plus classique, mais nous voulions vraiment explorer des idées folles et amusantes. J’espère que vous les aimerez !

VG247 : Je suis un vrai fan de musique diégétique, donc j’étais ravi de voir une partie de la musique avoir une présence dans le monde via les écouteurs de Quill pendant ses super mouvements et ainsi de suite. Dans quelle mesure le choix de la musique est-il intégré au jeu ? Je sais que dans les films, les choix de pistes étaient inscrits directement dans le script – est-ce la même chose pour votre équipe ? Et comment abordez-vous même la sélection des pistes – un jeu a probablement besoin de beaucoup plus de musique qu’un film de 2 heures.

Jean-François Dugas : La musique est comme un personnage supplémentaire dans le jeu. Il y a plusieurs couches.

Peter Quill est un grand mélomane. Dans notre version, il a grandi sur Terre dans les années 1980 avant son enlèvement par des extraterrestres Chitauri. Son dernier point de référence pour les influences musicales terrestres vient de cette période. Nous voulions capturer cette ambiance. Mais nous voulions aussi que les chansons fassent partie de la narration. Par conséquent, nous avons également choisi les chansons pour leurs paroles. Ainsi, lorsqu’une chanson est jouée pendant une scène spécifique, ce n’est pas aléatoire. Il est là pour parler métaphoriquement du drame à l’écran.

Mais nous voulions aussi que la musique joue un rôle dans le gameplay. C’est là que le Huddle entre en jeu. Le Huddle est comme ce que vous pouvez voir lors d’un match de football américain, lorsque le Quarterback se blottit avec ses coéquipiers. Dans notre jeu, il y a une jauge Huddle qui se remplit au fur et à mesure que vous passez de combat en combat. Une fois rempli, les joueurs sont libres d’appeler un Huddle quand bon leur semble. Lorsqu’ils sont activés, les Gardiens se regroupent autour de Peter pour lui donner des informations sur la situation sur le champ de bataille.

Sur cette base, les joueurs doivent sélectionner le meilleur discours, parmi deux options, pour donner le coup de pouce moral dont les Gardiens ont besoin. Depuis que Peter a grandi avec des airs des années 80, ses discours sont inspirés par les chansons qu’il connaît et aime. Lorsque le discours est terminé, Peter appuie sur le lecteur de cassettes pour lancer la chanson qui a inspiré ledit discours. Si les joueurs choisissent le bon discours d’encouragement, toute l’équipe s’enflamme. Presque pas de temps de recharge pour les capacités de Guardian, et ils sont invincibles pendant un certain temps. C’est un sentiment vraiment stimulant d’être de retour sur le champ de bataille, de donner des coups de pied à la mélodie de l’une des chansons sous licence !

Notre approche de la musique ne s’arrête pas là. Peter Quill est connu sous le nom de Star-Lord dans l’univers cosmique. Mais d’où cela vient-il ? Nous avons eu l’idée que Star-Lord est le groupe de heavy-rock préféré de Peter dans les années 80. Il a même le patch du groupe cousu au dos de sa veste ! Mais pour rendre ce fantasme encore plus réel, nous avons dû faire un pas supplémentaire. Nous avions besoin d’écrire un album complet de musique. J’ai contacté mon directeur audio, Steve Szscepkowski, qui est également musicien. Je lui ai demandé s’il était à la hauteur du défi ?! C’est ainsi que nous avons fini par écrire un album complet pour donner vie à Star-Lord, le groupe.

Enfin, le voyage musical ne serait pas complet sans la bande-son incroyablement épique écrite par Richard Jacques interprétée par un orchestre d’Abbey Road.

VG247 : Quel est votre membre préféré de la version des Gardiens que vous avez créée – et pourquoi ?

Jean-François Dugas : Je les aime tous, mais je dirais Drax. Je l’aime pour plusieurs raisons. Tout d’abord, visuellement parlant, lorsque vous regardez sa structure musculaire, nous avons réussi à lui donner une sensation d’extraterrestre. Il n’a pas l’air 100% humain. Côté personnalité, il n’a pas de filtres. Il dit toujours sa vérité. Par conséquent, que vous soyez d’accord ou non avec lui, que vous soyez offensé ou non, au moins, vous savez ce qu’il pense. Il n’y a pas d’agendas cachés avec Drax. Je peux respecter et apprécier cela.