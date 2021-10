Entretien avec le directeur créatif du nouveau studio de Seattle de TiMi, filiale de Tencent, « Team Kaiju »

Rosi Zagorcheva (à gauche) et Scott Warner dirigent l’équipe Kaiju de TiMi. (Photo TiMi)

TiMi Studio Group a annoncé que sa filiale de la région de Seattle s’appelait désormais officiellement « Team Kaiju ».

Annoncé pour la première fois en juin, le nouveau studio est le résultat des efforts de TiMi pour se développer en Amérique du Nord. Il est actuellement basé à Bellevue, Washington, avec une équipe répartie répartie entre la région de Seattle et Los Angeles.

Le premier jeu de Team Kaiju est prévu pour être un jeu de tir à la première personne multijoueur original pour PC et consoles, qui est spécifiquement destiné à être une expérience « AAA ». L’expression, empruntée au baseball, est utilisée de manière informelle dans l’industrie du jeu vidéo pour indiquer la taille d’un projet.

« C’est un terme loufoque », a déclaré Scott Warner, directeur créatif de Team Kaiju, dans une interview avec .. «Cela existe depuis un certain temps. Pour moi, cela signifie que vous faites un produit à succès. Vous faites quelque chose à grande échelle, vous avez un budget élevé, c’est généralement une équipe de taille assez importante, et vous faites quelque chose qui sera compétitif avec les plus gros produits. Chaque aspect de ce que nous mettons en place sera de la plus haute qualité.

Warner lui-même était le concepteur principal de Halo 4. Le directeur principal de l’équipe Kaiju, Rosi Zagorcheva, occupait auparavant le même rôle dans Star Wars: Battlefront, Battlefield 4 et Battlefield V. Le reste de l’équipe actuelle comprend des développeurs ayant une expérience de travail sur des franchises telles que Apex Legends, Destiny, Halo et Battlefield.

Le palmarès est là pour faire un jeu de tir à succès, même si c’est une surprise à voir de la part d’une filiale de TiMi Studio Group. TiMi, dont le siège est à Shenzhen, en Chine et une filiale de Tencent, est bien connu dans son pays d’origine pour plusieurs méga-hits pour le marché mobile, dont Honor of Kings (alias Arena of Valor), Call of Duty: Mobile, Speed ​​Drifters , et Pokémon UNISSEZ.

« TiMi cherche à se développer », a déclaré Warner. « De toute évidence, non seulement en dehors du marché chinois, mais aussi en croissance en dehors de ce qui a été un succès pour eux. Pour s’étendre sur le marché occidental et essayer d’établir un nom pour le studio et un produit vraiment convaincant, il semble que la voie la plus simple consiste à créer un jeu PC/console vraiment convaincant. C’est donc ce que nous avons décidé de faire depuis le début.

Cependant, de plus amples détails sur ce que l’équipe Kaiju fait exactement sont encore en suspens, et il faudra probablement attendre quelques années avant qu’il n’y ait d’autres annonces.

« C’est un jeu très cool », a déclaré Warner. « Nous ne voulons pas entrer dans le détail tout de suite, à part dire qu’un verbe primaire [a term in game design meant to indicate the primary action taken by a player] tire une arme à feu. Si c’est quelque chose qu’un joueur fait de seconde en seconde, c’est primordial. Faire en sorte que cela se sente bien, se sente réactif, ait l’impression que c’est une extension d’un joueur de la manette à l’expérience, est super important.

Le jeu en cours de construction par l’équipe Kaiju devrait également se concentrer fortement sur sa communauté de joueurs, afin d’exploiter ces joueurs pour obtenir des commentaires alors qu’ils continuent d’améliorer leur jeu.

« La communauté compte énormément », a déclaré Zagorcheva dans un communiqué de presse, « et avoir des joueurs qui ont le potentiel de créer une communauté de joueurs partageant les mêmes idées pourrait être incroyablement puissant. »

Le nouveau studio prendra en charge le travail entièrement à distance pour son personnel, avec des plans pour rester flexible concernant la construction de son équipe. Son nouveau site Web comprend des listes d’emplois disponibles alors que l’équipe Kaiju continue de se développer, avec un plafond souple actuellement prévu de 100 employés.

« Il y a un besoin insatiable de nouvelles expériences dans les jeux », a déclaré Warner. « Cela fait partie de ce sur quoi nous avons été fondés. Je crois que la conception de jeux est le médium créatif par excellence du 21e siècle. Nous commençons tout juste. Je me sens super béni d’avoir pu grandir là-dedans, et maintenant c’est presque comme si nous quittions l’ère du cinéma muet. Nous avons encore tant à faire. C’est exitant. »