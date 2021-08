entretien avec le fondateur de Flirt Invest

Poursuivant la section des interviews rapides, nous avons interviewé aujourd’hui Brandon West, un passionné de crypto, philanthrope, copropriétaire de Flirt Studio, le plus grand réseau de studios de webcams en Europe, et fondateur de la plateforme Flirt Invest.

Journaliste: Bonjour Brandon, ravi de vous rencontrer. Si je peux vous poser une question tout de suite, j’ai certainement préparé l’entretien et collecté des informations vous concernant, dites-moi pourquoi il y a si peu d’informations sur vous sur Internet.

Brandon : Bonjour, Katie, je vois que tu ne te mets pas en cérémonie dans ton travail, je suis pareil.

Eh bien, le fait est que j’ai travaillé dans la police, c’est-à-dire que j’étais le chef du département de lutte contre la cybercriminalité, donc c’étaient des cas isolés, Internet n’était pas un phénomène de masse, et nous avons essayé de trouver tout le monde, et je sais parfaitement bien que maintenant pour tout savoir sur une personne, il suffit d’ouvrir un profil sur ses réseaux sociaux, et vous savez : ce qu’elle aime, où elle habite, avec qui elle communique, etc. et beaucoup. les gens ne comprennent pas qu’ils disent tout sur eux-mêmes. Dans ma vie personnelle, je ne suis pas une personne très publique et je ne gère pas Instagram et quoi qu’il en soit, en plus de la portée de notre entreprise, bien sûr, cela influence également.

Reporter : Brandon vous a attrapé, comment êtes-vous entré dans cet espace ?

Brandon : C’est juste arrivé par accident. Le fait est qu’après la police, j’ai aussi travaillé dans une entreprise privée, en fait, j’ai fait la même chose, et j’ai gagné beaucoup. salaire, c’était à la fin des années 90, boom informatique et tout ça, j’en ai économisé une grande partie, puis j’ai aussi vendu la maison d’un parent décédé et j’ai commencé à réfléchir à où investir mon capital. Une de mes connaissances que je n’avais pas vue depuis mes années d’étudiant a accidentellement attiré mon attention, nous avons engagé une conversation, il savait ce qu’il faisait et a décidé de préciser à quel point c’était sûr d’un point de vue technique, et il m’a parlé de cette industrie, alors tout en était à ses balbutiements. Il a dit qu’il savait tout faire, qu’il avait besoin d’un investisseur, je n’y ai pas pensé pendant longtemps, tout Internet s’est développé sous mes yeux et j’ai compris à quel point tout cela pouvait grandir.

JOURNALISTE : Ce n’est pas la première fois que j’entends de la part de nombreux entrepreneurs la phrase « c’est arrivé par hasard », est-ce vraiment de la chance ? Ou existe-t-il d’autres facteurs de succès ?

Brandon : L’univers donne à chacun des opportunités chaque jour, même ceux qui lisent cette interview au moment de la lecture auront l’occasion d’appliquer cette information, la vérité est que beaucoup de gens ne profitent pas des opportunités que la vie leur offre, ils peuvent manquer de compréhension .

Journaliste : Je suis tout à fait d’accord avec vous. Cela m’a toujours étonné, mais qui sont ces personnes qui envoient de l’argent à ces modèles sur les sites ? Après tout, ils ne les verront jamais, pourquoi font-ils des dons et envoient-ils de grosses sommes d’argent à des mannequins qu’ils ne voient qu’à l’écran ? Avec les filles, tout est clair, c’est de l’argent facile pour elles, mais qu’est-ce qui motive les hommes à leur envoyer de l’argent ?

Brandon : Ce n’est même pas une sorte d’érotisme, comme beaucoup le pensent, mais un contact psychologique, une communication, beaucoup de gens ne voient que le bureau et les 4 murs de leur appartement. Beaucoup sont épuisés, beaucoup sont fatigués de sa femme, mais ils ne veulent pas tricher – les sites de webcam résolvent tous ces problèmes, c’est comme une autre réalité où les hommes vont des ennuis. Tout comme beaucoup de gens dépensent beaucoup d’argent pour des jeux informatiques et y achètent des objets virtuels, ils s’éloignent tout simplement de cette réalité.

Journaliste : Je vous ai compris, en fait, si je comprends bien, vous êtes aussi un fan de crypto-monnaies, dites-moi quelles perspectives voyez-vous ? Peut-être pouvez-vous partager les pièces que vous avez achetées ou les projets auxquels vous croyez personnellement ?

Brandon : Oui c’est correct. Je crois que le bitcoin est l’avenir. Les crypto-monnaies sont la technologie à la croissance la plus rapide inventée par l’humanité dans toute l’histoire. Le nombre d’utilisateurs de Bitcoin augmente plus vite que le nombre d’internautes. Je pense également que certains des projets à l’origine de la technologie resteront également, tels que Ethereum, Cardano et éventuellement divers autres projets. C’est similaire au boom des affaires sur Internet que j’ai vu dans les années 1990. Je suis très inspiré par Michael Saylor et ce qu’il fait chez MicroStrategy. J’investis personnellement dans 15 projets, qui figurent tous dans le top 100 CoinMarketCap. Mais ce n’est pas pour tout le monde, il y a des risques à long terme, si vous n’avez pas encore investi dans les crypto-monnaies, je vous conseille d’acheter BTC et ETH, donc vous ne vous épuiserez certainement pas et serez de la partie, je m’adresse aux lecteurs .

Journaliste: D’après ce que j’ai compris, votre entreprise donne maintenant aux investisseurs la possibilité d’investir simplement dans Flirt en utilisant des crypto-monnaies, n’est-ce pas ?

Brandon : Eh bien, voyez-vous, nous profitons déjà de cette opportunité. En raison de l’étendue de notre entreprise, nous ne pouvons pas vendre d’actions, et grâce aux crypto-monnaies, nous attirons les investissements et nous développons très rapidement, et nos investisseurs font de bons bénéfices. C’est le concept WIN-WIN. Flirt Invest accepte désormais Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin et nous avons récemment commencé à accepter USDT stablecoin.

Nous en ajouterons d’autres prochainement.

Journaliste: Qu’en est-il de la sécurité des investisseurs? Y a-t-il des risques de toute façon?

Brandon : Nous avons une société officiellement enregistrée avec un capital social de 1 million de livres, le site est enregistré à cette société, tous les paiements passent par un marchand de paiement également officiellement, où il est plus sécurisé. Si vous voulez dire la sphère, alors il y a une croissance multiple chaque année, et à cause de Covid19, l’industrie n’a commencé à se développer que plus fort. Tous ces hommes étaient à la maison et avaient besoin de divertissement.

Journaliste: Quels projets votre entreprise a-t-elle ensuite ? Et peut-être que puisque vous investissez dans le bitcoin, dites-moi, quelle est votre prévision personnelle pour le prix d’ici fin 2021 ?

Brandon : Nous avons des plans pour continuer à grandir, nous ouvrons constamment des studios, il y a beaucoup de travail et maintenant, grâce aux investissements attirés, nous allons commencer à croître encore plus vite. Quant au prix du bitcoin, bien sûr, je suis complètement haussier. Je pense que c’est au moins 100 000 $ d’ici la fin de l’année, peut-être au début de l’année prochaine.

Journaliste: Merci! Merci pour ton temps

Brandon : S’il te plait merci.