Entretien avec l’entraîneur de compétences NBA Joe Abunassar

Maintenant que l’intersaison NBA est officiellement lancée, il est impossible de ne pas penser à tout ce que les joueurs ont traversé l’année dernière.

LeBron James et Anthony Davis ont décroché le 17e titre de la franchise le 11 octobre, puis sont retournés à l’entraînement quelques mois plus tard afin que la saison 2020-21 de la NBA puisse, en fait, commencer en 2020. James entamerait le travail à cause d’une blessure à la cheville en April, et Davis a été mis à l’écart avec une tension à l’aine. Les Lakers ont finalement été éliminés au premier tour des éliminatoires de la Conférence Ouest.

La ligue a déclaré que les blessures étaient en fait en baisse par rapport à il y a un an, et ce n’est pas comme si la qualité du basket-ball avait souffert. Dans l’ensemble, le redressement rapide de la ligue témoigne du bon conditionnement des joueurs, et cela grâce à la prolifération des entraîneurs privés.

Joe Abunassar est l’un des ancêtres de cette profession, et le propriétaire d’IMPACT Basketball à Las Vegas est plus occupé que jamais. Il a dû travailler avec des clients professionnels – habitués au rythme régulier de l’année – pour rester en forme tout en préparant simultanément ses clients d’âge universitaire à se démarquer au cours d’une année pas comme les autres.

“Cela a été un long voyage pour moi”, a déclaré Abunassar à For The Win. « Chaque année, nous ajoutons ; chaque année, nous apprenons de nos gars.

JaQuori McLaughlin, qui a été nommé joueur de l’année de la conférence Big West la saison dernière, a été une force motrice en mars, menant l’UC Santa Barbara au tournoi de basket-ball masculin de la NCAA pour la première fois en une décennie.

Avant de jouer dans la Summer League de Las Vegas pour les Golden State Warriors, McLaughlin s’entraînait avec Abunassar deux fois par jour. Ils se sont concentrés sur la levée de poids et le perfectionnement de son tir de saut, tout en gardant un œil attentif sur son alimentation et son horaire de sommeil.

“C’était énorme pour moi”, a récemment déclaré McLaughlin à For The Win. «J’étais un bon tireur en arrivant, mais il m’a aidé à peaufiner quelques petites choses, comme avoir une base plus solide lorsque je tire et avoir un suivi plus élevé. Je travaillais sur ma régularité, en tirant le même coup à chaque fois, donc c’était le principal. »

***

Les Sacramento Kings ont terminé 31-41, à quelques places du tournoi de play-in, mais la saison a fait naître de l’espoir pour l’avenir. Tyrese Haliburton, la sélection n°12 en 2020, a largement dépassé les attentes et ressemblait à un joueur de base potentiel.

Pour cela, en grande partie, Haliburton attribue une partie de son temps à Abunassar. Avec un calendrier si incertain pour le moment où les matchs seraient joués en 2020, le produit de l’Iowa State a choisi de consacrer plus de temps à travailler avec un entraîneur.

“Je travaillais vraiment très dur”, a déclaré Haliburton, lors d’une récente conversation avec For The Win. «Certaines personnes arrivent à ce processus d’ébauche et elles aiment se détendre et pensent qu’elles l’ont fait. Mais pour moi, je l’ai vraiment monté. C’était important pour moi. J’ai pris ces mois de pandémie et les mois d’incertitude et je l’ai utilisé comme croissance pour mon jeu au lieu de l’utiliser comme excuse par quelque moyen que ce soit et juste effrayant. »

Haliburton est l’un des nombreux joueurs de la ligue qui ont passé l’intersaison prolongée en 2020 avec Abunassar, qui a travaillé avec certains des plus grands noms de la ligue pendant plus de deux décennies.

Il est devenu un favori parmi les agents qui espèrent aider leurs clients à se mettre dans la meilleure forme de leur vie avant le repêchage de la NBA, et a récemment aidé un nouveau groupe, dont McLaughlin, qui a traversé une saison universitaire guindée comme nous n’en avons jamais vu auparavant.

Mais Abunassar n’est guère habitué à l’adversité – ou à faire son propre chemin.

À la fin des années 1980, Abunassar était un entraîneur étudiant sous la direction de l’entraîneur-chef Bobby Knight pour l’équipe masculine de basket-ball des Indiana Hoosiers. Il a obtenu son premier poste d’entraîneur en tant qu’assistant à l’Université du Wyoming.

Après quelques années là-bas, il a eu l’opportunité d’un nouvel emploi à l’Université Bowling Green. Mais pendant cette intersaison, on lui a demandé s’il serait prêt à aider quelques joueurs qui se préparaient pour le repêchage de la NBA 1995. Ces perspectives étaient Joe Smith, qui est devenu n ° 1 au classement général, et le futur MVP et champion de la ligue Kevin Garnett.

Abunassar a fini par tomber amoureux du processus de formation et a pris de l’importance en travaillant aux côtés de Chauncey Billups, Tayshaun Prince et Ty Lue au début de leur carrière de joueur à la fin des années 1990.

« Il a côtoyé les pros », a déclaré Haliburton. « Il a vu tout le chemin des All-Stars aux gars qui étaient hors de la ligue en quelques semaines. Il a tout vu, donc il le comprend. Il a donc pu m’apprendre les ficelles du métier et comment je peux rester longtemps dans ce jeu.

***

Il s’agit de reproduire un environnement professionnel.

Dans son gymnase, les joueurs arrivent le matin et rendent visite au personnel médical, faisant tout ce qui est nécessaire en termes d’étirement ou de traitement, comme ils le feraient dans une installation de la NBA. Ils se rendent ensuite sur le terrain pendant une heure et demie pour travailler sur la formation professionnelle. Ensuite, ils passent encore une heure et demie dans la salle de musculation avant de prendre une pause pour le déjeuner, préparé par la nutritionniste d’IMPACT.

Après le déjeuner, ils reviennent pour une deuxième séance, généralement du tournage. C’est également une opportunité pour un joueur de travailler sur un objectif spécifique qu’il doit améliorer. D’autres, comme Kyle Lowry, reviennent la nuit pour le Pilates. La journée de travail complète est un programme personnalisable qui comprend la récupération, le traitement, la force et le conditionnement ainsi que le travail sur le terrain de basket.

Au cours de la pandémie, Abunassar a surveillé de près les restrictions de la NBA tout en suivant les directives de l’État sans contact. Pendant toute la saison morte, lui et son personnel ont constamment pivoté afin de gérer le gymnase en toute sécurité.

“Tout le monde dans le monde a dû s’adapter à ce qui se passe cette année”, a déclaré Abunassar. « Cela va prendre un peu plus de temps à tout le monde pour atteindre une forme optimale, mais je pense que tout le monde le comprend. »

Pour des joueurs comme Haliburton, le processus de pré-draft était également différent en ce sens que les perspectives n’allaient pas et ne sortaient pas pour des séances d’entraînement entre leurs réunions avec les équipes de la NBA. Au lieu de cela, parce que ces joueurs étaient au gymnase pendant six mois consécutifs, Abunassar note que ses clients ont eu plus de temps pour améliorer leur corps et leurs jeux.

Avant sa saison recrue, le grand homme des Denver Nuggets Zeke Nnaji a pu gagner quinze livres de muscle, transformer radicalement son corps. Pendant ce temps, dans ce même groupe, la recrue des Dallas Mavericks Josh Green a pu restaurer ses capacités de périmètre et obtenir sa touche de tir. Haliburton nous a dit qu’il avait également subi une transformation corporelle assez radicale.

Haliburton est entré dans le processus de pré-draft à 168 livres et pesait 185 livres à la fin de ses séances avec Abunassar. Au total, il a pris environ 17 livres, dont beaucoup de muscle.

« Joe a beaucoup contribué à cela, surtout pendant que nous étions dans son établissement », a déclaré Haliburton.

Pendant son séjour au gymnase d’Abunassar, Haliburton a déclaré qu’il avait également eu la chance de travailler avec des légendes du basket-ball.

Bien que ce soit des décennies après avoir travaillé pour la première fois avec Abunassar, d’anciens joueurs de la NBA comme Billups et Gilbert Arenas s’arrêtaient au gymnase et écartaient des prospects comme Haliburton pour lui offrir des conseils avant de se lancer dans le prochain chapitre de son parcours de basket-ball.

***

Joe Wieskamp, ​​qui a été sélectionné au 41e rang du repêchage de la NBA 2021 après trois saisons à jouer pour l’Université de l’Iowa, a également passé du temps avec Abunassar pendant l’intersaison.

« Il était génial. Ce mec dirige les courses d’Iron Man; il est très engagé. Il s’entraîne le matin et il est au gymnase toute la journée et il est au gymnase la nuit », a déclaré Wieskamp à For The Win, avant le repêchage. « S’entraîner avec un gars comme celui-là qui a tout ensemble vous motive lorsque vous êtes sur le terrain. Il l’a vécu pendant plus d’une décennie. Il sait ce qu’il faut et il sait ce que ces équipes font dans ces entraînements.

Wieskamp a déclaré qu’il avait travaillé avec Abunassar sur le développement des compétences, y compris le sprint dans la capture et la lecture de la clôture, en obtenant ses tirs rapidement après de faux pas de côté et en allant vers la jante.

En fin de compte, pour Abunassar, les principes de base d’IMPACT qu’il a utilisés avec Wieskamp sont restés les mêmes pendant tout son temps dans l’industrie : entraînement aux compétences, force et conditionnement, nutrition et mentalité.

“Si vous entrez dans notre immeuble, que ce soit un jeune de 12 ans du New Jersey ou Kyle Lowry, c’est la même approche”, a déclaré Abunassar. “Les gars reviennent vers nous parce qu’ils s’améliorent.”

L’industrie dans son ensemble, cependant, a changé assez radicalement. À l’époque où Abunassar commençait, la plupart des équipes de la NBA n’avaient pas d’entraîneurs de développement dans leur personnel.

L’entraîneur-chef travaillait les joueurs pendant l’entraînement, mais la pratique consistant à embaucher des entraîneurs de force, des psychologues du sport et des physiothérapeutes était loin d’être la pratique courante qu’elle est aujourd’hui. De nos jours, la plupart des équipes comptent entre six et dix employés qui sont strictement axés sur le développement.

Pendant ce temps, ces dernières années, certains entraîneurs ont également gagné de nombreux adeptes sur les réseaux sociaux et sont devenus une partie de la culture d’influence du basket-ball sur Instagram. Cela n’a jamais été l’approche d’Abunassar.

« J’y travaille depuis longtemps et la vraie clé est que nous nous concentrons uniquement sur le développement des joueurs. Nous ne nous sommes pas impliqués dans beaucoup d’autres choses », a déclaré Abunassar. “Nous nous concentrons sur ce que nous faisons dans le bâtiment, pas tellement sur Instagram et les médias sociaux et toutes les vidéos.”

