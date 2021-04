Entretien avec Luke Millard, fondateur et PDG de Hashing Ad Space.

Compartir

Aujourd’hui, nous sommes heureux de parler avec Luke Millard, fondateur et PDG de Hashing Ad Space, la première communauté de revenus publicitaires basée sur la blockchain au monde. Salut Luke!

Bonjour Stefan, c’est un plaisir d’être ici.

Tout d’abord, Luke, qu’est-ce qu’une communauté de publicité et de frappe?

Excellente question et c’est de ça qu’il s’agit. Une communauté publicitaire est un concept innovant qui élimine les courtiers publicitaires et les intermédiaires de l’équation publicitaire et paie directement les consommateurs pour qu’ils voient l’annonce.

Alors, dites-vous que les membres de votre communauté sont payés pour voir des publicités?

Oui, exactement correct. Et cela s’améliore parce que nous récompensons également nos membres pour avoir (Mint Staking) notre jeton natif, le jeton Asimi.

Fascinant, pouvez-vous expliquer?

Bien sûr, la communauté Hashing Ad Space compte plus de 450 000 membres inscrits dans 197 pays à travers le monde. Chacun de nos membres a la possibilité de voir des publicités et d’être récompensé de diverses manières. Nous avons V2E (regarder pour gagner des publicités), des publicités de connexion, des publicités de frappe et proposons des moyens supplémentaires

Pour que nos membres gagnent grâce à des sondages et des loteries basés sur l’affichage d’annonces.

De plus, nous avons récemment lancé Asimi Games, qui est disponible sur les appareils mobiles et permet aux membres de jouer à des jeux en ligne simples pour gagner, que nous continuons d’élargir. La plate-forme Asimi Games publie également des publicités et offre aux joueurs la possibilité de gagner et de gagner des jetons Asimi dans un format amusant et stimulant.

Cela dit, ce sont les Minting Ads qui offrent un look unique à la communauté et sont au cœur de tout notre modèle.

Oui, j’allais vous poser des questions sur les publicités Minting Asimi, cela semble assez intrigant.

Oui, Asimi Minting est l’endroit où nous obtenons un réel sentiment de participation de la part de nos membres.

Les menteurs peuvent créer de nouvelles crypto-monnaies (AsimiToknes) en affichant des publicités dans le minter Ad.

Cette publicité attire les téléspectateurs dont la valeur nette et le profil de revenu sont plus élevés que nos annonceurs apprécient beaucoup.

Y a-t-il d’autres récompenses pour posséder des jetons Asimi?

Oui, en plus des revenus de frappe, nos membres peuvent accéder à des avantages supplémentaires, dont chacun a des avantages pour les membres, du bonus publicitaire à l’achat à la création de “jours de vacances” et à des tarifs réduits à différents points du système.

Revenons au profil de revenu / réseau le plus élevé de la visionneuse d’annonces Mint. Expliquez pourquoi nombre de nos lecteurs et téléspectateurs souhaitent atteindre un public plus riche et plus expérimenté pour leurs projets.

Bien sûr, Hashing Ad Space fonctionne en utilisant un modèle de preuve de propriété selon lequel 17 438 jetons Asimi sont actuellement libérés quotidiennement dans l’écosystème. Les membres de notre communauté ont la possibilité d’enregistrer leur portefeuille où ils gardent leurs jetons Asimi et de gagner une part de ces 17 438 chaque jour.

Fascinant. Comment fonctionne la preuve de propriété?

Les membres doivent simplement avoir Asimi dans leur portefeuille personnel en dehors de Hashing Ad Space. Nous vérifions le solde de votre portefeuille Asimi et attribuons les avantages qu’ils peuvent recevoir en conséquence. Nous avons conçu le modèle de preuve de propriété pour offrir confiance et flexibilité aux membres. Vos jetons restent toujours sous votre garde et sont complètement liquides, ce qui rend notre modèle unique et avantageux pour les détenteurs à long terme et les traders à court terme qui cherchent à générer un revenu quotidien tout en conservant leurs jetons Asimi.

Il n’y a pas de “jeu” ou de blocage de ses jetons Asimi pour gagner. Les membres enregistrent simplement leur portefeuille Waves Exchange où ils conservent leurs jetons Asimi et voient (mint) quelques publicités chaque jour, en fonction du nombre de jetons Asimi dont ils disposent.

Donc, ces jetons Asimi sont complètement liquides et peuvent-ils être échangés à tout moment?

C’est correct. C’est pourquoi nos membres adorent cette partie du modèle. Nos membres sont récompensés pour posséder nos jetons Asimi, mais ont une totale liberté de s’installer ou même d’échanger le jour même s’ils le souhaitent. De plus, nos membres adorent déjà cela, les Asimi qu’ils reçoivent quotidiennement dans le cadre du processus de frappe sont payés directement sur leur portefeuille Asimi enregistré sur Waves.exchange. Cela offre une simplicité, un revenu immédiat et une composition automatique de votre tirage.

Et nos annonceurs adorent cela aussi, car ils touchent un public riche “plus sophistiqué” (dans son ensemble) sachant que les personnes qui voient leurs publicités sont toutes des propriétaires de crypto-monnaies et ont accès aux fonds et aux échanges.