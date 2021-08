Entretien avec M. Amit Debnath, développeur principal d’Impulseven

C’est incroyable. Pouvez-vous maintenant nous présenter Impulseven et son histoire ?

Comme déjà mentionné ci-dessus, Impulseven est un projet qui a été conceptualisé par un groupe de développeurs en Inde. L’espace Defi était en plein essor et nous avons décidé de créer notre propre projet Defi afin que les gens puissent utiliser notre plateforme et bénéficier des différents produits comme l’agriculture, la participation, les prêts et plus encore. Ce sera un écosystème Defi très dynamique qui fonctionnera pour les utilisateurs. Plus la plate-forme compte d’utilisateurs, plus les frais seront redistribués aux utilisateurs. Ce sera donc une plateforme pour les utilisateurs et par les utilisateurs.

Alors, comment avez-vous commencé avec Impulseven et pourquoi ? Au début, avez-vous vu une opportunité de combler une lacune sur le marché ?

Justement, nous avons vu une lacune sur le marché + la volonté de notre groupe de développeurs de développer une plate-forme défi afin que les gens puissent en bénéficier. Il y a de nombreux avantages à utiliser un DEX au lieu d’un CEX… des frais moins élevés, plus de vitesse et plus de sécurité. Et en plus de cela, nous avons conçu une plateforme très conviviale pour faciliter la vie des utilisateurs.

Quels ont été les plus grands défis pour vous et Impulseven depuis que vous avez commencé le projet ?

Le plus grand défi était de lancer le projet et de développer la première plateforme, Staking, qui a été lancée en avril 2021. Il est important de souligner que nous avons injecté notre propre capital d’amorçage pour développer la plateforme. Nous ne sommes pas passés par ICO pour lever des capitaux. Cela montre que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons et que nous exposons nos propres fonds.

Pour ma part, c’était assez difficile de gérer l’ensemble du projet, mais je pense que je l’ai fait avec succès et que nous avons une belle et solide équipe qui travaille sur le projet.