Entretien avec Meghan Markle : “Risque d’aggravation de la fracture” à la veille de l’anniversaire du prince William | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, s’exprimera pour la première fois depuis qu’elle et le prince Harry, 36 ans, ont accueilli leur fille Lilibet au monde ce week-end. La duchesse doit discuter de son livre pour enfants The Bench lors d’une interview exclusive avec l’émission de radio américaine NPR Weekend dimanche. Alors que l’interview est susceptible de se concentrer sur l’écriture de Meghan plutôt que sur les drames royaux, les récentes apparitions publiques des Sussex pourraient préparer la famille royale au pire.

Leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars a vu le couple lever le voile sur leur temps en tant que membres de la famille royale et faire une série d’allégations accablantes, dont une de racisme, contre la firme.

Alors que la reine a répondu à la séance avec une déclaration disant que les problèmes soulevés seraient traités en privé, Harry a depuis tiré plus de coups de feu sur la monarchie tout en s’exprimant sur un podcast et dans sa série sur la santé mentale avec Oprah.

Des rapports contrastés selon lesquels Harry et Meghan ont demandé à la reine la permission de nommer leur fille Lilibet en son honneur ont alimenté la division royale.

Meghan s’exprimera à la veille du 39e anniversaire du prince William, dont le timing pourrait s’avérer malheureux en fonction de ce qu’elle dit lors de l’émission.

L’expert a ajouté: “Nous ne savons pas si Meghan qualifiera ses règles de royale active ou de questions litigieuses dimanche, mais il faut espérer qu’elle ne mentionnera pas de litige.”

L’expert a déclaré: “Il existe actuellement un fossé profond entre les Sussex et le reste de la famille royale.”

Si le fossé entre les Sussex et le reste de la famille royale doit se résorber, Harry et Meghan devraient éviter à l’avenir les affrontements de journal avec les Windsors, a fait valoir M. Fitzwilliams.

Il a ajouté: “Si et quand cela guérit, il serait également utile que les affrontements de journal soient réduits au minimum, afin que les occasions spéciales, publiques et privées, puissent être utilisées de manière bénéfique par tous les membres de la famille royale.”

De quoi parle le livre de Meghan ?

Le livre de Meghan aurait été inspiré par la relation de Harry avec leur fils Archie.

Dans une déclaration à propos de The Bench publiée sur le site officiel Archewell.com de Meghan et Harry, la duchesse a déclaré: “Bien que ce poème ait commencé comme une lettre d’amour à mon mari et à mon fils, je suis encouragée de voir que ses thèmes universels d’amour, de représentation , et l’inclusivité trouvent un écho auprès des communautés partout dans le monde.

« À bien des égards, la poursuite d’un monde plus compatissant et équitable commence par ces valeurs fondamentales.

“De même, dépeindre une autre facette de la masculinité – fondée sur la connexion, l’émotion et la douceur – c’est modéliser un monde que tant de gens aimeraient voir pour leurs fils et leurs filles. Merci de me soutenir dans ce projet spécial.”