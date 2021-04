Entretien avec Naomi Alderman: l’auteur de The Power parle de patriarcat

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

En mars, le Vox Book Club a lu The Power de Naomi Alderman, une sorte d’expérience de pensée vertigineuse, sur un monde dans lequel les femmes développent en masse le pouvoir de produire des chocs électriques de leurs mains, comme des anguilles. À la fois fantasme de vengeance et méditation sur la nature de la force, The Power est une lecture brutale et dévastatrice qui explore toutes les façons dont la peur de la violence sous-tend nos structures de pouvoir existantes.

À la fin du mois, nous avons rencontré Alderman en direct sur Zoom pour une conversation approfondie. Nous avons parlé de la construction du monde, de la misogynie, de la prochaine adaptation de Power TV et de la raison pour laquelle la fiction littéraire est si obsédée par rendre les scènes de sexe douloureuses. Vous pouvez revivre notre conversation complète dans la vidéo (entièrement sous-titrée!) Ci-dessus.

