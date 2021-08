Entretien avec Norma Palafox et Jeyvier Cintrón

Telemundo Norma Palafox et Jeyvier Cintrón sont les gagnants d’Exatlon 5 USA.

La cinquième saison de la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète », Exatlon États-Unis, appartient désormais au passé. Pendant trente semaines, les puissants athlètes des équipes Célèbres et Concurrentes ont mesuré leurs forces dans un intense, difficile, controversé, mais surtout, avec beaucoup d’adrénaline, laissant comme vainqueurs deux favoris depuis le début : Norma Palafox et Jeyvier Cintrón, tous deux de l’équipe Rouge.

Norma et Jeyvier, depuis qu’ils ont mis le pied en République dominicaine, se sont distingués non seulement par leurs qualités athlétiques et sportives, mais aussi par la détermination qu’ils ont mis dans ce défi, où tous deux avaient un objectif clair, d’être le premier duo d’athlètes couronné comme vainqueurs d’une saison d’Exatlon États-Unis.

Tout s’est passé le 23 août lorsque, lors d’une nuit de crise cardiaque, toutes sortes d’émotions ont été vécues lorsque Palafox et Cintrón ont eu une série de jours contre les finalistes : « El Vaquero » Kelvin Noé Renteria, et Nathalia García, qui a tout donné à l’emporter mais, bien qu’il y ait eu quatre guerriers, seuls deux triompheraient, et ceux-ci étaient Norma et Jeyvier. Les grands gagnants de la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive.

En plus des collègues des éditions précédentes, les présentateurs Frederik Oldenburg et Chelly Cantú, chacun des quatre athlètes qui se sont rendus à la dernière nuit avait une compagnie très spéciale, celle de leurs affections les plus chères. Nous sommes sûrs que c’était un regain de motivation nécessaire avant une nuit qui, sans aucun doute, allait changer le reste de leur vie.

Au courant de Norma Palafox et Jeyvier Cintrón

Après le triomphe retentissant de Norma Palafox et Jeyvier Cintrón, nous avons eu l’occasion de discuter avec eux, où nous avons pu découvrir toutes leurs expériences lors de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, chaque expérience qui les a marqués, et même quels étaient leurs circuits préférés. , ce qu’ils détestaient le plus, et les anecdotes les plus drôles !

Soyons clairs, passer tant de mois, dans des conditions extrêmes, à se battre pour un objectif commun, peut forger des amitiés pour toujours et c’est exactement ce qui s’est passé avec Norma et Jeyvier, qui prétendent s’être fait des “frères pour la vie” avec qui ils ont affronté des situations uniques. où ils ont émergé comme de meilleurs athlètes et des êtres humains beaucoup plus complets.

La cinquième saison d’Exatlon États-Unis : Historique !

C’est définitif, le cinquième volet d’Exatlon États-Unis entrera dans l’histoire pour avoir été une saison où absolument tout s’est passé. Une file énorme d’athlètes blessés, certains devant quitter la compétition pour se concentrer sur leur santé.

Sanciones temporales a atletas que se tradujeron en suspensiones y en algunos casos en expulsiones de la competencia, sin mayor explicación más allá de que estos habrían “incumplido las estrictas normas en el contrato que firmaron al momento que decidieron formar parte de Exatlon Estados Unidos” y beaucoup plus. Est-ce quelque chose que nous avons appris au cours de la dernière saison, vous devez être prêt à tout !

Bien entendu, toutes ces épreuves s’accompagnaient de compétitions de haut niveau, de nouveaux circuits, et pour la première fois de deux vainqueurs, un homme et une femme, et le choix était on ne peut plus approprié.

Merci pour le temps, champions

