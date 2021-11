Entretien avec Pauline Shangett, CBDO de ChangeNOW

ChangeNOW se décrit comme un échange illimité qui offre des vitesses inhabituellement élevées – le temps moyen d’échange est d’environ 5 minutes et les utilisateurs peuvent suivre les progrès sur la page d’échange. Ils peuvent partir de moins de 2 dollars et échanger autant de crypto-monnaies qu’ils le souhaitent ; Il n’y a pas de limite supérieure.

Les réalisations récentes de la plate-forme incluent NOW Tracker en dehors de la phase bêta, une mise à jour des frais fixes et un jalon de 250 actifs pris en charge. D’autres incluent le lancement de NOW Wallet et le partenariat avec Dash. Ils ont récemment lancé un mécanisme de remise en argent, qui est disponible pour les clients enregistrés pour encaisser leurs transactions d’échange.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Invezz s’entretient avec Pauline Shangett, CBDO de l’échange.

1. ChangeNOW propose actuellement des prêts à durée illimitée avec un TAEG de 10 %. Qu’est-ce qui vous permet d’offrir un taux aussi lucratif à de si bonnes conditions ?

Avant de lancer un nouveau produit, nous évaluons minutieusement l’économie du projet et trouvons un point où il sera rentable. La politique de frais bas de ChangeNOW sur tous ses produits et services profite à tout le monde et permet une grande accessibilité à l’écosystème pour la population la plus large. Nous conservons notre avantage concurrentiel tout en offrant la meilleure expérience à nos clients.

Lorsque nous avons examiné l’économie des prêts NOW, nous avons constaté que nous ne perdrions pas si nous offrons un TAP de 10 %. Comme vous pouvez le voir, le projet est un succès et il fonctionne vraiment bien pour nous et nos clients. En gros, on calcule le BEP sans tenir compte des superprofits. Ce n’était pas une surprise que ce soit rentable.

2. Vous avez atteint un jalon de 250 actifs pris en charge. Quels sont vos actifs les plus récemment ajoutés et avez-vous l’intention d’offrir plus à l’avenir ?

Ce n’est pas là qu’on s’arrête. Nous prévoyons d’atteindre le cap des 300 actifs en peu de temps.

Au moment de l’entretien, HPB (High Performance Blockchain), POTS (Moonpot), СELO, PYR (Vulcan Forged PYR), CNS (Centric Swap), FLOKI (Floki Inu), TOMO (TomoChain), IOTX, PETG, TKO (Toko Token), TLM (Alien Worlds), SPS (Splintershards) et LEASH (Doge Killer) figurent parmi les dernières annonces sur ChangeNOW.

Comme vous pouvez le voir, pour le moment, nous nous concentrons principalement sur la liste des actifs DeFi, car le secteur est en plein essor. Malgré cela, nous continuons à travailler avec différentes listes, en tenant compte de l’intérêt et de la demande de notre communauté.

Vous pouvez toujours vérifier les derniers actifs pris en charge sur notre canal Telegram dédié.

3. Pourriez-vous s’il vous plaît fournir un bref résumé des résultats du test bêta de votre propre L’application de suivi de portefeuille de crypto-monnaie de ChangeNOW, NOW Tracker ?

NOW Tracker est une application astucieuse dotée de la fonctionnalité indispensable de surveillance des stocks d’actifs dans différents portefeuilles non dépositaires. Il est sûr à utiliser, avec toutes les informations stockées sur l’appareil d’un client. Donc NOW Tracker se classe parmi ceux qui apprécient la confidentialité.

Nous continuons à nous améliorer chaque jour, en mettant l’accent sur le confort et l’intimité. Bientôt, nous prévoyons d’étendre les fonctionnalités de l’application et d’attirer plus de clients en intégrant des échanges cryptographiques. Le cas le plus récent ici est que nous venons d’ajouter Kraken et Coinbase à la liste des échanges pris en charge.

4. ChangeNOW vient de lancer NOW Wallet, un portefeuille crypto non dépositaire qui garantit la confidentialité et sécurité. Comment est-ce que tu fais ça?

Le portefeuille non dépositaire est simple et sécurisé. En substance, ChangeNOW Wallet est une interface graphique permettant aux portefeuilles privés d’interagir avec la blockchain. Seul le client peut accéder à ses actifs, car les données sont stockées sur son appareil. Nous ne collectons pas d’informations personnelles. Cependant, nos partenaires qui traitent les transactions fiduciaires peuvent avoir des exigences différentes.

Les membres de la communauté ont la possibilité de soumettre des idées pour les fonctionnalités qu’ils souhaitent voir dans leurs portefeuilles. Notre écosystème offre le potentiel de répondre à la plupart des besoins de gestion des actifs cryptographiques du client, et ce produit formidable et attendu depuis longtemps est un complément substantiel à l’ensemble de l’infrastructure.

Le portefeuille sera un produit complet permettant aux clients d’échanger, de gérer et d’envoyer des actifs cryptographiques sans quitter l’application.

5. Quels types de clients ce produit attirera-t-il ? Avez-vous un groupe cible spécifique en tête ?

Je n’entrerai pas dans les détails sur le sexe, l’âge, le revenu, etc. En termes simples, notre client est celui qui recherche un moyen simple et sécurisé de commencer son voyage crypto. Notre client souhaite échanger sa crypto-monnaie, sans avoir besoin de s’inscrire. Notre client veut essayer d’acheter des devises numériques avec de la monnaie fiduciaire. Ils augmentent leurs connaissances financières et se demandent comment fonctionne le marché de la cryptographie. Une autre catégorie est représentée par les connaisseurs, qui ont suffisamment d’expérience pour faire la distinction entre un produit suspect et une entité de confiance et qui utilisent nos produits en connaissance de cause.

Au sens large, notre client est n’importe qui, sauf un crypto-sceptique endurci. Bien entendu, nos produits et services sont accessibles à tous. Cependant, nos pensées vont à ceux qui croient que les investissements basés sur la cryptographie sont un pari qui vaut la peine d’être pris.

Par conséquent, NOW Wallet s’adresse à la fois aux débutants et aux vétérans des crypto-monnaies. Il a un large éventail d’avantages, mais son USP clé est son intégration dans l’écosystème NOW. Comme je l’ai déjà dit, notre objectif est de créer un écosystème complet pour tous les besoins de cryptographie de nos clients. NOW Wallet est un tremplin vers cet objectif, tandis que l’écosystème existant est un PVU pour les nouveaux clients.

6. Pouvez-vous fournir des détails sur la mise en œuvre de la fonctionnalité de remboursement que vous envisagez d’offrir ?

Le mécanisme de remise en argent a été récemment publié. Il est à la disposition des clients enregistrés pour collecter sur leurs transactions de change. Ils obtiennent 0,1% de chaque échange, avec le montant accumulé dans nos jetons natifs NOW. Les détails complets de la répartition du remboursement sont disponibles dans le compte personnel du client sur le site Web de ChangeNOW. Il existe également une calculatrice intégrée pour voir combien d’argent les clients peuvent gagner sur leurs échanges.

7. ChangeNOW travaille actuellement sur un partenariat avec Dash. A quoi vise-t-il ? Est-ce que tu Pourquoi avoir choisi Dash en particulier ?

Nous partageons des valeurs communes avec Dash. Les transactions rapides et la liberté financière sont cruciales. L’exposition des clients aux crypto-monnaies est également importante. Dans toutes les promotions, y compris la promotion Dash, nous voulons encourager les gens à interagir avec les actifs cryptographiques. Nous voulons que les détenteurs de cryptos sachent qu’ils ne devraient pas avoir peur de gérer leurs actifs et qu’il existe un moyen simple, pratique et sûr de le faire.

Nous prévoyons quelque chose de vraiment intéressant. Nous lancerons un sprint la semaine prochaine au cours duquel les clients avec la transaction Dash la plus rapide recevront 100 $ de Dash Coins tous les deux jours. De plus, il y aura un marathon d’une semaine où nous offrirons 500 $ de Dash aux clients qui gagnent le plus de Dash TX sur la plateforme ChangeNOW. Nous fournirons un code promotionnel spécial avec un taux amélioré sur toutes les transactions Dash pendant les tombolas. Suivez notre compte Twitter pour ne pas manquer le début de ces événements fantastiques.

Parmi les autres éléments essentiels obtenus grâce à ce partenariat, citons la fonction InstantSend de Dash. Il permet à nos clients d’effectuer des transactions Dash en toute sécurité et pratiquement instantanément (en 1-2 secondes).

8. Préférez-vous répertorier certains actifs sur votre plateforme plutôt que d’autres ?

En général, nous accueillons tout actif qui passe notre contrôle interne préliminaire. Nous examinons votre activité de marché, votre capitalisation, les informations de votre équipe et effectuons d’autres contrôles de sélection. Nous recherchons un équilibre entre protéger nos clients et ne pas entraver de nouveaux actifs. C’est le cœur de toutes les politiques ChangeNOW, et notre politique de référencement ne fait pas exception.

9. Quels types d’actifs les candidats souhaitent-ils le plus souvent inscrire sur ChangeNOW ?

Comme DeFi a un moment, les applications de jetons DeFi ont été parmi les plus fréquemment répertoriées récemment. Je peux dire que très souvent les atouts sont fortement exaltés au moment des demandes communautaires, comme ce fut le cas avec Shiba. Pourtant, nos principales priorités sont la demande des membres de notre communauté et la réputation de nos services. Chaque demande d’inscription est évaluée principalement à travers ces deux aspects.

10. Vous avez dit que ChangeNOW travaille au développement du secteur B2B. Qu’est-ce que cela implique?

Bien que nous ressemblions à première vue à une société d’échange, les visiteurs attentifs de notre site Web remarqueront que nous proposons également des solutions API. Nos clients sont divers portefeuilles avec des fonctionnalités d’échange in-app et des échanges tels que Simple Swap. Nous proposons également des systèmes de paiement comme NOWPayments qui permettent aux clients de nos clients d’accepter les paiements cryptographiques.

Et je pense que nous pouvons ouvrir un peu le rideau exclusivement pour le public d’Invezz. Nous prévoyons de nous implanter dans le domaine du courtage mondial et créerons bientôt un fournisseur de liquidité et un courtier. Restez à l’écoute pour être le premier à recevoir des mises à jour.

11. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec notre public ?

À ce stade, je voudrais dire que, que vous soyez un nouveau venu ou un vétéran du trading de crypto-monnaie, nous, chez ChangeNOW, vous accueillons à bras ouverts. Nous apportons le meilleur des produits et services de cryptographie sous un même toit, cherchant constamment à améliorer notre écosystème et à innover afin que vous obteniez la meilleure expérience cryptographique possible.

Pour terminer, nous avons préparé un code promo spécial F665FD7872B2 que la communauté Invezz peut appliquer sur notre plateforme pour bénéficier d’une remise de 0,2% sur les échanges jusqu’au 13 décembre 2021.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent