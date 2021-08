Entretien avec Pavel Shkitin, PDG de Crypto Exchange Nominex ⋆ Crypto nouveaux médias

En 2020, l’échange décentralisé Uniswap a largué tous les utilisateurs ayant déjà interagi avec son contrat intelligent avec 400 UNI, leur nouveau jeton de gouvernance. C’était à l’apogée d’une période dans l’espace crypto communément appelé « DeFi Summer », l’expansion de l’adoption d’un secteur qui offre aux utilisateurs un véritable cas d’utilisation pour devenir financièrement indépendants.

Quelques mois plus tard, le prix du Bitcoin et d’autres jetons sur le marché de la cryptographie est entré en territoire inconnu. Beaucoup ont attribué le rallye à la nouvelle affluence d’utilisateurs qui se lancent dans DeFi. Nous nous sommes entretenus avec Pavel Shkitin, PDG de la bourse de cryptographie Nominex, pour discuter de la montée en puissance des finances décentralisées, de leur intégration aux bourses et de leur avenir potentiel. C’est ce qu’il nous a dit.

Q : Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et de Nominex ? Pourquoi avez-vous décidé de le construire et surtout, pourquoi proposer des produits DeFi à vos utilisateurs ?

UNE: Je suis développeur backend de profession. Depuis plusieurs années, dans de grandes entreprises, j’ai développé divers systèmes d’entreprise en Java. Parallèlement à cela, pendant nos études à l’université, avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées, nous avons essayé de créer nos propres projets informatiques dans divers domaines, sans succès pour de nombreuses raisons. La première étape de développement d’un échange crypto a commencé à une époque où MtGox existait encore mais nous ne l’avons même pas encore publié.

En conséquence, nous ne sommes revenus sur cette idée qu’en 2017, lorsque l’avant-dernière vague de battage médiatique autour de la crypto a commencé. Après avoir passé deux ans en développement, à l’automne 2019, la bourse Nominex a commencé à fonctionner. Depuis, nous améliorons systématiquement notre produit et cherchons de nouveaux relais de croissance. L’un de ces points est la popularité croissante de la direction DeFi. Il est toujours plus facile d’obtenir des résultats dans un domaine qui se développe et gagne en popularité.

Q : Le secteur DeFi a ouvert une opportunité à l’ensemble de l’industrie de la cryptographie, car il a apporté plus d’adoption, de nouveaux capitaux et un nouveau potentiel. Dans le même temps, les régulateurs et les politiques se sont interrogés sur la nature décentralisée de ces protocoles et les risques pour les consommateurs. Selon vous, quels sont les plus gros obstacles pour le secteur ? Et pour des bourses telles que Nominex qui proposent une agriculture de rendement et d’autres produits DeFi à ses clients ?

UNE: Le marché des crypto-monnaies et les projets de crypto-monnaies restent aussi incertains que possible en termes de réglementation. Vous tâtonnez littéralement et comptez simplement sur la bonne direction. Mais l’optimisme grandit chaque jour. Il est déjà clair que les régulateurs ne pourront pas résister à la crypto-monnaie, car de nombreuses personnes dans le monde ne sont tout simplement pas prêtes à abandonner ce que propose la crypto-monnaie.

On pourrait même dire que l’adoption massive a déjà eu lieu dans une certaine mesure. En raison de l’impossibilité d’interdire la crypto-monnaie, les régulateurs de différents pays ont récemment essayé de contrôler ce qui se passait autour d’elle. Nous avons vu ces tentatives. L’une des tendances les plus notables est l’introduction de la procédure KYC obligatoire dans les grandes bourses, qui étaient auparavant très demandées en raison du manque de KYC.

Bien sûr, les régulateurs introduisent ces restrictions afin que, si nécessaire, il soit possible d’identifier rapidement une personne à n’importe quel stade de l’échange d’une devise contre une autre. Même les échanges décentralisés facilitent le suivi des flux d’argent lors d’un échange, car la blockchain enregistre toutes les transactions. Lors de l’échange sur des échanges centralisés, les pièces sont mélangées et, sans contacter les administrateurs d’échange, il est impossible de suivre le flux d’argent après l’échange. De ce point de vue, les projets DeFi ne sont probablement même pas très intéressants pour les régulateurs, et j’admets que les projets DeFi resteront sans une attention particulière de la part des régulateurs.

Q : Les données publiées par le cabinet d’études Messari estiment que le secteur DeFi a récemment atteint une valeur totale verrouillée de 148 milliards de dollars. Il y a un an, cette métrique s’élevait à moins de 10 milliards de dollars, quels sont selon vous les facteurs clés de cette croissance ? Les utilisateurs ne s’intéressent-ils qu’au profit ou la promesse d’une « décentralisation » est-elle aussi pertinente qu’on est amené à le croire ?

UNE: Je pense que le secteur DeFi a connu une croissance aussi explosive précisément en raison de l’introduction de mécanismes d’agriculture via l’ajout de fonds aux pools de liquidités (Uniswap, Pancakeswap, etc.). Il est peu probable que vous trouviez au moins une personne qui serait prête à envoyer ses fonds à un contrat intelligent si elle n’en tirait aucun avantage.

Une personne met des fonds dans un pool de liquidités pour recevoir une récompense dans l’exploitation de pièces qui l’intéressent. Dans le même temps, les fonds qu’il met dans le pool de liquidités sont utilisés comme liquidités pour le commerce avec d’autres personnes. Et plus les mécanismes de l’agriculture de pièces de monnaie sont élaborés avec compétence, plus il est rentable pour les gens de mettre des fonds dans le pool de liquidités et plus le montant d’argent envoyé aux projets DeFi est élevé.

Tout le monde doit comprendre que le marché DeFi évolue constamment – ​​les projets avec une tokenomique faible meurent, les projets avec une tokenomique passionnée collectent des centaines de millions dans leurs contrats intelligents. Les projets DeFi deviennent de plus en plus efficaces, rendant ainsi automatiquement la zone DeFi encore plus résiliente.

Q : De nombreuses personnes se lancent dans la cryptographie pour profiter de son potentiel, mais constatent qu’elles manquent de connaissances techniques, d’un accès direct aux rampes cryptographiques et de meilleures interfaces utilisateur. Que fait Nominex pour résoudre ces problèmes ? Pensez-vous que l’industrie bénéficierait de produits « plus simples » ?

UNE: En effet, ce problème existe. Mais une telle complexité technologique des projets est précisément due au fait que l’utilisateur contrôle totalement ce qu’il advient de ses fonds en utilisant des cold wallets. C’est la véritable valeur de la crypto-monnaie – lorsque personne d’autre que vous n’est en charge de vos fonds, mais en même temps, vous conservez le droit non seulement de stocker ces fonds, mais également de les gérer entièrement de différentes manières.

Mais, à vrai dire, je dirais même que ce contrôle complet est même préjudiciable à un certain pourcentage de personnes car il suffit de faire un seul pas négligent et vos fonds sont déjà entre les mains d’un fraudeur rusé.

Je pense qu’il y aura bientôt une augmentation de la demande de projets CeDeFi qui offrent les fonctionnalités des projets DeFi, mais via une interface plus pratique et avec une protection à toute épreuve. Dans ce cas, toute la complexité technologique repose sur l’implémentation au sein de la plateforme. Cependant, pour cela, l’utilisateur doit envoyer ses fonds dans le portefeuille de cette plateforme, tout comme lorsqu’il travaille avec un échange centralisé.

Quant à Nominex, il y a environ un mois, nous avons introduit un mécanisme d’agriculture simplifiée lorsque les utilisateurs doivent littéralement appuyer sur un bouton pour envoyer des fonds au pool de liquidités et commencer à cultiver – tout cela se passe dans Nominex sous le capot.

Q : Ces dernières semaines, l’industrie a connu une augmentation apparente des plates-formes de piratage. Les mauvais acteurs ont pris des millions d’utilisateurs sans alternative pour récupérer leur argent. Les développeurs, la communauté crypto et les bourses peuvent-ils travailler ensemble sur ce problème ? Pensez-vous que les projets devraient être plus prudents quant à leur code source même si cela implique d’adopter une approche qui va à l’encontre des principes des logiciels open source ?

UNE: Plus la plate-forme est ouverte et en même temps complexe, plus elle comporte de vulnérabilités potentielles. Nous l’avons vu un de ces jours lorsque 600 millions de dollars ont été volés sur la plate-forme inter-chaînes Poly Network. C’est précisément arrivé parce que le mécanisme de la chaîne croisée est suffisamment complexe pour éliminer toutes les vulnérabilités possibles au stade du développement.

Cependant, la vérité est qu’à chaque nouveau piratage, il y aura moins de vulnérabilités potentielles comme celles-ci. Ici, vous pouvez faire une analogie avec la construction de missiles. Il y a eu de nombreux lancements infructueux, mais ils étaient à peine nécessaires pour stabiliser les futures fusées.

En parlant de moyens plus prévisibles de sortir de telles situations, à mon avis, bien sûr, les projets avec une structure d’entreprise transparente portent plus de responsabilité pour tout ce qui se passe sur leurs plateformes.

Et pourtant, la plus grande responsabilité de prévenir les piratages incombe aux auditeurs de contrats intelligents, car ce sont eux qui donnent ou non le feu vert aux projets dans les premières étapes. Peu de développeurs sont intéressés à creuser gratuitement dans des milliers de contrats pour de petits projets, et il est peut-être trop tard pour les creuser lorsque le projet est déjà devenu grand.

Question : Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Terra, autant de réseaux de couche 1 émergent au milieu des promesses DeFi d’une plus grande inclusion financière, de la possibilité de maximiser les profits et de plus de services. Comment envisagez-vous l’avenir de ce secteur ? Pensez-vous qu’une seule blockchain les gouvernera tous, ou pensez-vous que les utilisateurs tireront parti d’échanges tels que Nominex pour vraiment saisir la valeur des protocoles DeFi ?

UNE: Bien entendu, Ethereum ne peut pas rester le seul leader dans l’application des protocoles DeFi, c’est pourquoi nous assistons à l’émergence de nouvelles blockchains à succès sur le marché qui améliorent une ou plusieurs fonctionnalités d’autres protocoles existants. Tout ici passe naturellement par le mécanisme d’une saine concurrence, et c’est tant mieux.

À l’heure actuelle, il existe une immense demande du marché pour des solutions inter-chaînes qui seraient plus pratiques, moins chères et plus sûres que ce que nous avons actuellement. Par conséquent, bientôt, nous verrons certainement plusieurs projets remarquables dans ce domaine. Mais cela ne nie en aucun cas le fait que tous les protocoles décentralisés sont compliqués pour une catégorie d’utilisateurs assez large, et ils ont besoin que tout cela soit à leur disposition en un clic de souris, ce que Nominex essaie de faire pour ses utilisateurs.