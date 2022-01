Entretien avec Ruth Lyon ! Exclusivité d’Angleterre

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter une merveilleuse interview que Frida La Mexicanita a réalisée avec un musicien talentueux d’Angleterre. Nous vous laissons en ce moment le lien de l’interview afin que vous connaissiez sa carrière, sa trajectoire, les hauts et les bas de la chanteuse et comment c’est qu’elle en est arrivée à être si célèbre et que sa musique est d’un grand plaisir pour tous ses fans !! https://youtu.be/AaxE68p4uhE

La réalité est que Ruth Lyon est une musicienne talentueuse d’Angleterre qui a commencé ses études alors qu’elle n’était qu’une adolescente, la chanteuse a également montré que son talent était né et qu’elle se battrait définitivement pour ses rêves malgré toute situation, elle a également commenté qu’elle a toujours eu le soutien des gens qu’elle aime, et elle n’est pas seulement chanteuse, elle est aussi compositrice et musicienne.

Nous souhaitons vous inviter à consulter l’interview de Frida La Mexicanita avec Ruth Lyon afin que comme elle, vous aussi, en ce 2022, vous proposez de pouvoir suivre vos rêves et combattre à tout prix car elle est un témoin fidèle que cela peut être réalisé !!

De toute sa bande originale, vous trouverez des chansons très douces et pleines de tendresse, et pas seulement cela mais vous trouverez aussi une chanson qui est complètement au pouvoir, des fées, ce dont les femmes ont besoin aujourd’hui, des figures comme la chanteuse d’Angleterre qui nous tiennent au pouvoir. et nous disent qu’on peut aussi le faire, non seulement ça mais aussi le chanteur est un militant, de quoi avons-nous besoin de plus !! ??