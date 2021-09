Entretien avec Shania Twain : les faits saillants de son album « Maintenant »

Quand elle Maintenant album est sorti en 2017, Shania Twain a parlé de certains des morceaux du premier album tant attendu de la superstar de la pop-country depuis 15 ans. Elle a révélé qu’une partie du matériel, qu’elle a entièrement écrit, a une longue histoire et une longue évolution, tandis que d’autres pistes se sont rapidement réunies.

“Cela remonte à loin”, a-t-elle déclaré à cet écrivain. « Il y a pas mal d’idées et de morceaux sur l’album qui circulent depuis plusieurs années. Comme ‘Home Now’, l’étiquette qui existe depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi c’était [the idea of] ‘à la maison maintenant.’ Ça l’a toujours été, puis j’ai écrit la chanson autour de ça, et la direction de la chanson a évolué plus tard.

« Il y en a plusieurs comme ça, comme ‘Who’s Gonna Be Your Girl’ – mélodiquement c’était là, mais pas lyriquement. Ensuite, il y a d’autres choses qui viennent d’être écrites, comme ‘Soldier’, des choses comme ‘Light Of My Life’, c’était une écriture très tardive. ‘Because Of You’, j’ai écrit pendant que j’enregistrais, ‘All In All’ aussi. C’est ma chanson écrite préférée sur l’album.

Une fois qu’elle a écrit spécifiquement pour le disque, Twain a apprécié le flux créatif. “Tout à fait, l’élan démarre, et l’inspiration de la direction que l’album prend maintenant à un certain moment est également quelque chose qui démarre. Parce que maintenant il y a un flux de direction qui devient plus évident à mesure que vous construisez.”

Écoutez la liste de lecture des plus grands succès country de tous les temps, qui comprend « Any Man Of Mine » de Shania.

En mai suivant, la quintuple lauréate d’un Grammy a entamé sa tournée Now 2018, sa première depuis Rock This Country en 2015. Produit par Live Nation, les dates ont commencé le 3 mai à Tacoma, Washington, avec la partie nord-américaine qui s’est déroulée tout l’été et a culminé avec un spectacle le 4 août au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Les rendez-vous de Twain au Royaume-Uni et en Irlande ont eu lieu début octobre. Alors que 2019 touchait à sa fin, elle se préparait pour une nouvelle résidence à Las Vegas avec son Let’s Go! spectacle au Théâtre Zappos. Puis 2020 a apporté les éditions du 25e anniversaire de son phénomène de 1995 La femme en moi.

Achetez ou diffusez l’édition de luxe de Now.