Entretien avec Tefi Valenzuela | NowMyism.com

Telemundo L’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” est animée par Héctor Sandarti et Jimena Gállego.

La chaîne de télévision hispanique Telemundo continue de miser sur le format réalité avec “La Casa de los Famosos”, un projet amusant dans lequel 16 personnalités du monde du divertissement vivent ensemble dans une luxueuse maison où elles sont filmées 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, créant des alliances et élaborant des stratégies pour nommer et éliminer leurs compagnons jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, ce sera celui qui remportera le prix final, 200 000 dollars en espèces.

Les noms qui sont confinés dans cette maison sont : l’actrice de feuilleton Gaby Spanic, le chanteur Pablo Montero, l’actrice Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izalí, Daniel Vargas, Christian de la Campa, Celia ” Celi ”Lora, Uriel del Toro, Stéphanie“ Tefi ”Valenzuela (déjà éliminée), Cristina Eustace, Roberto Romano et Alicia Machado.

Tefi Valenzuela et Daniel Vargas : premiers nominés

Le mannequin et chanteur péruvien Tefi Valenzuela et l’influenceur colombien Daniel Vargas ont été les premières stars en danger d’élimination dans “La Casa de los Famosos”, ceci parce qu’ils ont été nommés par le reste des célébrités qui, pour différentes raisons, les ont nominés pour quitter la maison quelques jours seulement après le début de l’émission télévisée.

“C’était pas de chance” Nous avons pu discuter avec Tefi Valenzuela

Nous avons pu discuter avec la belle et charismatique Tefi Valenzuela, qui après le vote final du public, a été éliminée de la compétition tandis que, d’autre part, Daniel continue dans la maison avec le reste de ses compagnons.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui ont voté pour moi. Je suis nerveux, je suis triste, mais quelque chose se passe et je suis sûr que quelque chose de bien arrive », a déclaré Valenzuela aux caméras de Telemundo en larmes, après avoir été éliminé.

Déjà aujourd’hui, la belle mannequin, chanteuse et actrice, a montré qu’elle est une star non seulement pour ses talents indéniables, mais pour son sourire éternel qui peut captiver même les cœurs les plus froids. Il ne fait aucun doute, Tefi a beaucoup surmonté et nous sommes sûrs que ce ne sera pas la dernière fois que nous la verrons sur les écrans, car il y a encore beaucoup de talent et d’innombrables rêves à réaliser.

Dans notre conversation, Tefi a été très claire en indiquant qu’elle avait appris à ne rien prendre personnellement, et, avec sa force habituelle, elle a dit avec force que les gens ne sont pas les situations qui leur arrivent, mais plutôt leur capacité à les surmonter. , et quelle Elle, ayant été victime de violence domestique par son partenaire de l’époque, l’acteur mexicain Eleazar Gómez, a surmonté beaucoup de choses et plus encore.

Tefi nous a également dit qui dans la maison elle nommerait pour sortir aujourd’hui, après avoir vu tout ce qui se dit dans son dos. “Je nommerais Alicia, car c’était à l’époque où elle était nominée avec Daniel, pour me dire qu’elle voulait qu’il reste, et à Anahí, car il y a déjà des tensions avec elle et je sais qu’elle ne passe pas un bon moment , mais bien sûr, au fur et à mesure des jours, ça peut changer d’avis, car je suis sûr que tout le monde va montrer qui il est vraiment ».

