Entretien : Avneet Singh Marwah, PDG, Super Plastronics

La télé n’est plus une boîte à idiots. Les téléviseurs intelligents changent la façon dont les consommateurs interagissent avec le contenu. Le grand écran de la maison sera connecté à divers autres appareils intelligents, non pas dans un avenir lointain mais d’ici la fin de l’année, a déclaré Avneet Singh Marwah, PDG de Super Plastronics, le titulaire exclusif de la marque Blaupunkt en Inde. “L’Inde est l’un des marchés de la télévision intelligente à la croissance la plus rapide au monde”, a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une interview. Extraits :

Quelle est votre stratégie de croissance et votre feuille de route pour les affaires en Inde ?

Super Plastronics est une société indienne de fabrication de téléviseurs fondée en 1990 et basée à Noida. Elle possède trois usines de fabrication situées à Noida, Una et Jammu. Récemment, nous avons ajouté Blaupunkt (la marque allemande d’électronique grand public, de multimédia automobile et de produits de style de vie de consommation connexes) à notre portefeuille, les trois autres marques renommées étant Kodak, Thomson et White Westinghouse. Blaupunkt prévoit de capturer une part de marché de 6% du marché de la télévision en Inde au cours des deux prochaines années. Nous pensons que les Indiens font plus confiance aux produits d’ingénierie allemands qu’aux produits chinois.

Nous investirons plus de Rs 200 crore au cours des trois prochaines années dans la technologie et l’innovation ; notre domaine d’intervention sera la technologie d’IA pour Android TV. En dehors de cela, nous investissons dans une nouvelle usine de fabrication à UP. À l’avenir, nous introduirons davantage de téléviseurs avec une meilleure sortie sonore qui seront à la pointe de la technologie.

Quelles sont les grandes tendances de l’industrie de la télévision pour 2021 et au-delà ?

Actuellement, 32 pouces et 40 pouces sont les tailles de téléviseurs les plus vendues en Inde, mais la tendance évolue rapidement. Aujourd’hui, les clients indiens ont besoin de plus grandes tailles à des prix honnêtes. Nous pensons que Blaupunkt a ce genre d’offre. Aucune marque ne propose un téléviseur Android de 55 pouces avec une sortie sonore de 60 watts à un prix de Rs 40 999. Par conséquent, le moment est venu pour les marques abordables haut de gamme de s’emparer d’une part importante du marché en Inde.

L’IA est l’une des plus grandes révolutions de la technologie. Aujourd’hui, la voix est la nouvelle interface utilisateur de votre téléviseur ; avec une seule commande, vous pouvez utiliser les fonctionnalités intelligentes de votre téléviseur, de l’ouverture de vos applications préférées telles que Netflix, Prime, Hotstar, etc., à la recherche de votre meilleur contenu OTT. Tout en regardant votre contenu préféré, vous pouvez tamiser votre ampoule intelligente via Google Assistant ou vous demandez simplement le score de cricket, les nouvelles tendances, etc. En plus de regarder du contenu, la télévision est votre nouveau haut-parleur intelligent. Vous pouvez écouter votre podcast musical préféré, etc., à partir de diverses applications de premier plan telles que Spotify, YouTube Music, Ganna, Prime Music, etc.

Comment Blaupunkt se démarquera-t-il sur le marché de la télévision indien encombré ?

Blaupunkt est l’une des marques de luxe haut de gamme qui a une présence mondiale de plus de 97 ans avec un énorme héritage dans l’audio. Nous voulions transformer cet héritage en téléviseurs intelligents. Par conséquent, nous avons lancé les téléviseurs Android avec la meilleure sortie sonore. Le principal USP de la série Cyber ​​Sound pour nos téléviseurs 4K est une puissance sonore de 60 watts. Il dispose également du Dolby MS12, un décodeur capable de décoder les formats audio, c’est-à-dire Dolby digital plus et Dolby atmos. Ces téléviseurs ont une finition en alliage métallique argenté avec un design exclusif sans lunette avec plus de 550 nits de rétroéclairage qui sont les principales caractéristiques de la catégorie. Les téléviseurs sont alimentés par Android 10. Ceux-ci auront plus de 7000 jeux et applications avec le dernier chipset de technologie multimédia qui est l’un des meilleurs processeurs pour n’importe quel téléviseur Android.

Quelle opportunité voyez-vous sur le marché indien ?

L’Inde est l’un des marchés de la télévision intelligente à la croissance la plus rapide au monde. Il y a plus de 210 millions de foyers qui ont encore une télévision à tube cathodique, il existe donc un énorme marché de remplacement pour les téléviseurs intelligents. La télévision ne sera plus seulement le grand écran à la maison, mais l’écran qui sera connecté à divers autres appareils intelligents, non plus dans un avenir lointain mais d’ici la fin de l’année. Il existe déjà plus de 300 000 produits ou appareils grand public, des machines à laver, des réfrigérateurs, des éclairages, des systèmes de sécurité et de sécurité à domicile et d’autres appareils électriques, qui peuvent être connectés à un téléviseur intelligent. Nous assisterons à plus de telles tendances.

