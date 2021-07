Entretien : Ayyappan Rajagopal, directeur commercial, Myntra

La vente de fin de raison (EORS) a été reportée car des marchés comme Delhi et Bengaluru étaient toujours sous verrouillage; nous attendions que toutes les villes soient déverrouillées.

La vente de fin de raison de Myntra tenue au début du mois a enregistré une multiplication par quatre de l’activité. Ayyappan Rajagopal espère que le sentiment des consommateurs fera un retour complet d’ici la saison des fêtes. Il parle à Sheena Sachdeva du magasin de vêtements durables de Myntra, de l’évolution des comportements d’achat, et plus encore. Extraits édités :

Comment Myntra a-t-elle rendu l’expérience de magasinage virtuelle plus propice pendant la pandémie ?

L’année dernière, nous avons analysé de près les besoins de nos clients grâce aux algorithmes de notre plateforme. Les clients recherchent la bonne taille et la bonne coupe, à la fois dans le segment des chaussures et des vêtements, pour éviter les tracas liés à l’échange de produits. Cependant, chaque marque a sa propre taille standardisée, différente des autres, et une taille unique ne convient pas à tous. Grâce à la technologie, nous avons permis des dimensions de toutes les tailles et de toutes les marques.

Deuxièmement, nous avons également pris en charge la personnalisation pour chaque client en fonction de la géographie, du sexe et de la tranche d’âge, en examinant les habitudes d’achat du passé. La personnalisation est importante pour s’assurer que les bonnes suggestions de marchandises et de marques sont présentées au client. Nous avons mis en place un essai virtuel pour le segment des soins personnels et de la beauté. Nous veillons à ce que les clients bénéficient de la même expérience que dans le monde hors ligne.

Du côté de l’omnicanal, nous avons intégré plus de 2 000 magasins de marque, y compris ceux des centres commerciaux et des rues commerçantes, sur notre plateforme.

Vous avez lancé la boutique Myntra for Earth en juin. Comment ça se passe ?

En tant que plate-forme, nous croyons en la durabilité ; nous sommes également passés à des emballages durables. Du point de vue du client, les marques durables ont un sens commercial. Les consommateurs sont désormais plus conscients et veulent en savoir plus sur la durabilité d’un produit. Chez Myntra, nous avons un filtre sur notre plateforme pour savoir si un produit est durable ou non. Les consommateurs du nouvel âge (18-24 ans) sont beaucoup plus soucieux de l’environnement que la clientèle existante. Nous sommes optimistes quant à son succès.

Avez-vous constaté des changements significatifs dans le comportement d’achat lors de la deuxième vague par rapport à la première ?

Lors de la première vague, tous les marchés ont été fermés. Cependant, cette année, les blocages ont été plus localisés, et certains marchés étaient encore opérationnels. En mars-mai 2021, le nombre de nouveaux utilisateurs venant sur la plateforme était plus élevé par rapport aux périodes précédentes ; Depuis mai, nous avons vu le nombre de nouveaux clients doubler par rapport à l’année dernière, principalement en provenance des villes de niveau II et III du nord de l’Inde. La beauté et les soins personnels ont été parmi les catégories les plus recherchées, à l’exception des vêtements pour enfants et des vêtements de détente. Selon les tendances d’achat sur la plate-forme, les gens sont prêts à sortir et planifient des vacances.

La vente de fin de raison (EORS) a été reportée car des marchés comme Delhi et Bengaluru étaient toujours sous verrouillage; nous attendions que toutes les villes soient déverrouillées. L’édition de juillet de l’EORS a vu 15 millions d’utilisateurs novices sur la plate-forme. La vente s’est conclue avec 18 millions de produits commandés par 4,2 millions de clients à travers le pays, enregistrant une multiplication par quatre par rapport au statu quo. Nous nous attendons à ce que le sentiment des consommateurs rebondisse globalement d’ici la saison des fêtes.

Quel genre de synergies partagez-vous avec Flipkart Fashion ?

L’USP de Myntra est l’accessibilité qu’elle offre aux marques, y compris les marques internationales comme H&M et Mango, les marques nationales telles que Biba ou W, ainsi que les marques privées locales. Nous nous assurons que la marchandise de chaque marque est disponible à tous les codes PIN. Flipkart Fashion et Myntra partagent la même chaîne d’approvisionnement, ce qui nous aide à y parvenir.

Avec Myntra Studio et Masterclass, vous semblez miser gros sur le contenu…

Ce sont deux initiatives axées sur le contenu qui, selon nous, sont essentielles pour l’espace de la mode et de la beauté. Myntra Studio permet aux utilisateurs d’accéder à un contenu divertissant personnalisé et achetable à grande échelle. Notre objectif à travers cette initiative est d’améliorer l’engagement sur la plateforme. Nous avons fait venir plus de 300 influenceurs sur Studio. Nous lançons également Myntra Fashion Superstar, une émission de téléréalité en ligne et hors ligne pour les influenceurs et créateurs de mode. Ces trois initiatives joueront un rôle important dans la conduite de l’influence de Myntra dans l’espace de contenu. Nous lancerons davantage dans ce segment à l’avenir.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.