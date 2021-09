Entretien : CK Venkataraman, MD, Titan Company

Titan Company a plusieurs segments et catégories, et chacun a sa stratégie omnicanal unique, compte tenu du profil du client et des processus d’achat.

Des montres aux vêtements, en passant par les vêtements et les lunettes, le portefeuille de produits de Titan Company s’étend à travers les catégories et les prix. CK Venkataraman parle à Sheena Sachdeva de l’opportunité dans la catégorie basée sur la valeur en ligne, pariant gros sur le portefeuille de montres haut de gamme et travaillant pour une adoption numérique plus rapide.

Titan a récemment lancé une sous-marque, Epic by Sonata, en partenariat avec Flipkart. La catégorie basée sur la valeur en ligne sera-t-elle votre objectif à l’avenir ?

Le segment basé sur la valeur en ligne en Inde est en croissance. Sonata est bien placé pour répondre aux exigences du segment de la valeur. En outre, en tant qu’entreprise, Titan opère dans tous les segments – du Titan Edge Mechanical au prix de Rs 2 lakh à Epic by Sonata au prix le plus bas de Rs 499. Avec le changement de comportement d’achat, les gens recherchent des produits de qualité et sont prêts à les acheter de n’importe où.

Avant la pandémie, les consommateurs recherchaient toujours des magasins physiques à proximité. Cependant, la présence de marchés électroniques à travers les codes PIN a supprimé cette barrière. Nous pensons que le partenariat avec Flipkart nous aidera à mieux comprendre cette opportunité et à en tirer parti.

Quelles sont certaines des initiatives omnicanales que vous avez mises en œuvre depuis la pandémie ?

Titan Company a plusieurs segments et catégories, et chacun a sa stratégie omnicanal unique, compte tenu du profil du client et des processus d’achat. CaratLane et Titan utilisent plusieurs technologies pour permettre aux clients d’acheter de nouvelles façons. Les ventes par appels vidéo ont été très appréciées, en particulier pour Tanishq. De plus, la fonction d’essai à domicile est un succès pour CaratLane. En termes d’adoption numérique, ces nouvelles méthodes de vente ont donné à l’entreprise deux à trois ans d’avance sur l’industrie.

Cela dit, notre activité de soins oculaires est assez compliquée car elle comprend des tests oculaires et le choix des lentilles, ce qui est complexe du point de vue de la vente. Ensuite, nous avons la marque Fastrack qui est orientée vers les jeunes, mais avec une taille de ticket réduite. Ainsi, le besoin de toucher et de sentir le produit et la disponibilité d’une gamme d’articles pour attirer les clients, etc., ont un impact sur les stratégies.

Dans son récent rapport trimestriel, Titan a déclaré que le nombre de personnes achetant des bijoux avait atteint le niveau d’avant la pandémie. Comment comptez-vous poursuivre cette croissance ?

En Inde, acheter de l’or est considéré comme un investissement et a une valeur substantielle. L’année dernière, en raison de l’incertitude pendant la période de verrouillage, les gens se sont sentis anxieux, ce qui a entraîné une croissance des achats de bijoux. Cela a permis aux gens de se sentir en sécurité. De plus, les voyages internationaux étaient inexistants et les mariages n’étaient pas célébrés avec la pompe et l’apparat habituels. Par conséquent, l’argent économisé a été détourné pour acheter plus de bijoux. Cela a profité à l’ensemble de l’industrie de la bijouterie.

De plus, les concurrents locaux ont été confrontés à des moments difficiles, à la fois en termes de chaîne d’approvisionnement et de contraintes financières opérationnelles. Depuis juin 2020, toutes nos marques, Tanishq, CaratLane, Mia by Tanishq et Zoya, se portent extrêmement bien car les clients préfèrent désormais les marques de confiance. Le mérite de la croissance du nombre de nouveaux clients pourrait être attribué à CaratLane, qui connaît une croissance organique depuis la pandémie.

Titan a ajouté Anne Klein Considered à son portefeuille de produits internationaux l’année dernière. Dans quelle mesure le segment premium contribue-t-il à l’activité globale ?

L’opportunité dans les produits haut de gamme est assez énorme, en particulier pour le portefeuille de franchises de marques sous licence de Titan Company au sein de la division montres. Anne Klein et Helios, nos gammes de montres haut de gamme, se portent bien depuis la pandémie. Titan Edge Mechanical, lancé en février 2021, a reçu de bons retours.

De plus, l’Inde devient de plus en plus riche ; les jeunes veulent posséder des labels premium. Titan Company permet cela grâce à ses stratégies de vente au détail. Cependant, en termes de contribution à l’ensemble de l’entreprise, l’activité des portefeuilles de produits haut de gamme internationaux est très faible ; mais sa contribution à l’ensemble de la division horlogère est significative.

Comment voyez-vous évoluer vos segments parfums et vêtements ethniques dans les mois à venir ?

Nous aspirons à faire de Taneira une marque distinguée dans le segment des vêtements ethniques, comme nous l’avons fait avec Tanishq dans le segment des bijoux. Cependant, le défi pour Taneira est sa petite clientèle ; la reprise de Taniera n’est pas comme les autres entreprises établies de Titan. Mais l’opportunité pour Taneira, Skinn et d’autres marques dans le secteur des parfums est assez énorme. Nous sommes optimistes quant au fait que ces marques atteindront la place qui leur revient dans le portefeuille global de Titan Company au cours des cinq prochaines années.

