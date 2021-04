Entretien complet de Florentino Perez sur la Super League européenne avec El Chiringuito

Une description complète de l’interview que Florentino Perez a donnée à l’émission de télévision espagnole, El Chiringuito, ci-dessous:

Calendrier de la Super League européenne et impact de la pandémie

«Pourquoi maintenant pour la Super League européenne? Les grands clubs d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie doivent trouver une solution pour faire face à la mauvaise situation que traverse le football. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’en remplaçant la Ligue des champions par la Super League, nous serons en mesure d’atténuer la perte de revenus due à la pandémie. Vous devez faire des revenus rentables en produisant des jeux plus compétitifs. Lorsque vous n’avez pas de revenus autres que les droits de diffusion, vous trouvez une solution pour produire des jeux plus attractifs qui permettent aux fans du monde entier de regarder les grands clubs s’affronter. Le Real Madrid est dans une très mauvaise situation économique. Le Real Madrid, en deux saisons, a perdu plus de 400 millions d’euros – et ce n’est que le Real Madrid! »

Attirer une nouvelle génération de fans

Le football commence à se désintéresser, les audiences diminuent et les droits de télévision aussi, il fallait faire quelque chose et la pandémie a accéléré ce processus. Sans changement, nous sommes ruinés. Les fans de 16-24 ans ne sont pas intéressés par le football. 40% des jeunes ne sont pas intéressés par le football, car il y a trop de jeux de mauvaise qualité. C’est dans toutes les statistiques et les études. Les adolescents sont plus intéressés par les jeux vidéo que par le football ces jours-ci, et nous devons faire quelque chose pour les ramener. Nous avons dû nous adapter. La même chose s’est produite dans les années 50, l’UEFA et la FIFA étaient opposées à Bernabéu et à la Coupe d’Europe.

«Personne ne s’intéresse à la Ligue des champions avant les quarts de finale. Qu’est-ce qui suscite le plus d’intérêt? Laissez les grands jouer. Nous faisons de notre mieux pour le sport. La Ligue des champions a perdu son attrait, nous avons créé la Super League pour sauver le football. Nous devons changer quelque chose pour rendre ce sport plus attractif au niveau mondial. C’est ce que nous avons fait avec Bernabeu.

«Les droits télévisuels sont ce qui nous rapporte de l’argent. Cet argent est pour tout le monde. Si ceux qui sont au sommet ont de l’argent, cela va à tout le monde parce que nous achetons des joueurs de ces autres clubs et nous pouvons être solidaires.

«Personne ne comprend le nouveau format de la Ligue des champions, et je suis sûr que ce n’est pas suffisant pour sauver le football. Je ne possède pas le Real Madrid, j’ai rejoint le club en 2000 pour le sauver d’une très mauvaise situation économique; maintenant nous voulons sauver le football car la situation est mauvaise, nous devons faire évoluer les modèles.

Menaces de l’UEFA

«Des joueurs exclus des matchs ou tournois internationaux? Ça ne va pas arriver. Je tiens à assurer à tous les joueurs de football, qu’ils ne peuvent pas vous empêcher de jouer avec votre équipe nationale. Menaces du président de l’UEFA? (Smirks) Qu’il en soit ainsi. Le Real Madrid ne sera pas banni de la Ligue des champions. Je le garantis à 100%, personne ne peut nous sortir de la Ligue des champions. L’UEFA a préparé le nouveau format de l’UCL pour 2024. En 2024, nous serons morts. Nous ne sommes pas la propriété de l’UEFA, ils ne peuvent pas nous gouverner. Le monopole de l’UEFA est terminé, une nouvelle ère approche. »

«Ce que le président de l’UEFA a fait aujourd’hui était inacceptable, manquant de respect à Agnelli [Juventus Chariman]. L’UEFA doit changer. Il est ridicule que le président de l’UEFA puisse se permettre d’insulter le président d’un immense club européen. Nous n’avons pas besoin de ce type de personnes dans le football. Irrespectueux et inacceptable. »

«Comment la Liga va-t-elle perdre de la valeur? Comment Madrid ne va-t-il pas faire de son mieux contre Valence? En Basketball, nous jouons la Ligue et une autre compétition comme celle-ci qui est la Ligue européenne. Ils peuvent parfaitement coexister. »

Invités supplémentaires à la Super League

«Nous n’avons pas encore invité le PSG pour la Super League. Nous n’avons pas non plus invité de clubs allemands. Nous n’annulerons pas la Super League si le PSG et le Bayern ne rejoignent pas – c’est absurde. Nous avons 15 équipes et cinq autres équipes participeront. Ce ne sera pas une ligue fermée. Les cinq équipes gagneront leur place à chaque saison. Encore une fois, je le répète, la Super League n’est pas une ligue fermée. C’est totalement faux. C’est une ligue ouverte que toute bonne équipe peut atteindre, quel que soit son nom. Si vous gagnez l’UCL, vous recevez 120 à 130 millions d’euros de l’UEFA, mais avec la Super League, nous gagnerons beaucoup plus. N’importe quelle équipe peut participer – Séville est l’un des clubs qui peuvent entrer dans la Ligue. Il ne sera pas fermé. Nous croyons en ce que les clubs peuvent offrir pour qu’ils se battent pour jouer dans la compétition. »

«Cette Super League n’est pas une compétition pour les riches, c’est une compétition de solidarité pour sauver le football, par les grands et les modestes. Nous voulons commencer le plus tôt possible, nous voulons parler à l’UEFA et à la FIFA, mais ils ne devraient pas se mettre en colère – ils le savent mieux. Les grosses équipes sont plus attractives, ce sont elles qui génèrent le plus d’argent. Je ne pense pas que ce soit plus attrayant de regarder des équipes inconnues. Nous devons ce changement aux fans. Tout sera amélioré avec la Super League, y compris VAR et les arbitres. Sans la Super League, le football mourra avant 2024. Les grands et les petits clubs mourront. »

«Un de nos clubs panique et part? Non, ils ont déjà signé – nous avons tous signé samedi. Barcelone traverse une situation économique difficile, Laporta a tout de suite compris et accepté comme tous les grands clubs du monde. Cette Super League sauvera le monde entier du football. Ce n’était pas difficile de convaincre Joan Laporta car il a une responsabilité envers son club et ses fans.

Transparence financière

«Nous voulons commencer la Super League la saison prochaine, c’est pourquoi nous l’avons annoncé. J’ai été choisi comme président en raison de mon expérience.

«Je connais le salaire de LeBron James parce qu’il est public, mais je ne connais pas le salaire du président de l’UEFA. Pourquoi? L’UEFA n’a pas une bonne image tout au long de son histoire, il faut de la transparence. J’ai réduit mon salaire à cause de la pandémie, je ne pense pas que le président de l’UEFA ou de la Liga ait fait ça. Nous avons des problèmes même avec nos sponsors. Adidas et Emirates ont eu des difficultés (financièrement), il faut aussi être solidaires avec eux. Il y a des gens qui pensent que rien ne s’est passé depuis la pandémie. Ce n’est pas une bataille pour l’argent, c’est une bataille pour le football. Nous essayons de sauver le football, et certaines personnes s’en moquent parce que ce n’est pas dans leur intérêt financier.

«Nous ferons tous nos efforts pour essayer de parvenir à un compromis avec la FIFA ou l’UEFA. Si nous ne pouvons pas parvenir à un accord, nous ne reculerons pas. Nous continuerons à travailler même si cela prend plus de temps. Nous pourrons assister aux meilleurs matchs du football mondial deux jours par semaine. Sans compromettre les matchs des ligues respectives ce week-end.

Transférer les rumeurs – Mbappe, CR7, Ramos Renewal, Vinicius, Haaland et l’avenir de Zidane



Sur Mbappe: «Je sors avec un masque, personne ne me reconnaît et tout à coup j’entends,« Presi, signe Mbappé! », Leur dis-je,« sois calme ». C’est bon, pourquoi mentir? Madrid a besoin d’un changement. Nous devons évoluer. Nous avons beaucoup gagné et nous devons retrouver l’illusion, l’envie de compétitionner.

Lors d’un retour de Ronaldo: «Cristiano ne revient pas à Madrid, il nous a donné beaucoup mais son retour n’a aucun sens. Je l’aime, mais ça n’a pas de sens – c’est un joueur de la Juventus.

Réductions de salaire: «Jović et Ødegaard avant de partir, ont baissé leurs salaires. Beaucoup d’autres aussi, il y a des gens qui soutiennent le club. Ramos a accepté de baisser de 10% l’année dernière, cette année, il est dans une situation différente. J’adore Ramos, mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière au Real Madrid. Personne ne met d’argent dans ce club. Va-t-il quitter le club? Je n’ai pas dit cela – beaucoup de choses peuvent arriver. Nous y réfléchirons à la fin de la saison.

L’avenir de Zidane: «Zidane est le meilleur entraîneur que nous ayons jamais eu. Partira-t-il seul à la fin de la saison? Je ne sais pas – on ne sait jamais avec Zidane.

Intérêt du PSG pour Vinicius JR: «Vinicius n’est pas à vendre. Personne ne peut l’acheter, vous ne pouvez même pas le toucher »

Mourinho: «Le limogeage de Mourinho? Mourinho a augmenté notre compétitivité. Sur les 11 derniers champions, nous avons atteint 9 demi-finales. Ce gène pour rivaliser, je l’apprécie toujours.

Rénovations du stade: “Le nouveau Bernabeu sera prêt à l’automne de l’année prochaine.”

Visite de Haaland et Raiola: «Le père de Haaland a visité notre musée. C’est fou, tout le monde a toujours la même réaction, ils n’ont jamais rien vu de tel.