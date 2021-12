Entretien d’Aleph Zero sur le problème MEV qui pourrait coûter aux utilisateurs d’Ethereum 1 000 milliards de dollars de pertes

Le réseau Ethereum reste à ce jour l’une des blockchains les plus actives et innovantes dans l’espace crypto. Intégrer des milliers d’utilisateurs depuis sa création, Ethereum est le roi de DeFi et certaines des tendances les plus en vogue de cette industrie avec des milliards de valeur totale verrouillée (TVL).

Cependant, Ethereum est également l’une des plateformes les plus chères pour les utilisateurs réguliers. Cela a conduit à une augmentation du nombre de concurrents essayant de capitaliser sur le problème provoqué par les mauvais acteurs, les tactiques MEV et d’autres stratégies pour sortir les gens ordinaires du réseau.

Dans l’écosystème Ethereum, de nombreux projets travaillent pour apporter une solution nécessaire à ce problème. À cet égard, nous nous sommes entretenus avec Adam Gagol, Ph.D., co-fondateur de Cardinal Cryptography, une étude sur les sociétés Web3, et Aleph Zero, une organisation suisse à but non lucratif cherchant à fournir une solution de niveau entreprise au MEV. . problème. C’est ce qu’ils nous ont dit.

Q : Qu’est-ce qu’Aleph Zero et quels sont les objectifs du projet ?

UNE: Aleph Zero est une blockchain rapide et hautes performances construite sur un protocole de consensus basé sur DAG.

Nous développons un cadre axé sur la confidentialité avec des cas d’utilisation qui couvrent plusieurs marchés adressables, notamment la finance décentralisée (DeFi), les soins de santé, les jeux, la numérisation, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc.

La blockchain Aleph Zero vise à résoudre les problèmes de confidentialité en offrant la première solution de confidentialité hybride qui offrira des mesures de sécurité innovantes basées sur une combinaison unique de tests « zéro connaissance » (ZKP) et de Secure Multi-Party Computing (sMPC). .

Q : Pourriez-vous dire à nos lecteurs qui ne connaissent pas les sujets, ce que signifie MEV et pourquoi est-ce l’un des problèmes les plus importants à résoudre pour Ethereum en ce moment ?

UNE: MEV signifie Maximal Extractable Value, qui est la valeur maximale pouvant être extraite de la production de blocs au-delà de la récompense de bloc standard et des frais de gaz en incluant, excluant et modifiant l’ordre des transactions dans un bloc.

Ce type d’attaque se produit lorsqu’un producteur de blocs peut voir les transactions envoyées sur la chaîne et insérer ses propres transactions avant les utilisateurs, obtenant ainsi les meilleures offres et laissant moins de valeur à tous les autres.

Aleph Zero prévoit de résoudre le problème de la valeur amovible maximale (VME) via notre cadre Liminal MPC et les expéditions sous-marines. Nous l’avons fait en nous assurant qu’une transaction cryptée est commandée immédiatement, mais seulement révélée après une période spécifique (par exemple, après la finalisation de trois blocs).

Grâce à cette méthode, les producteurs de blocs ne peuvent pas influencer l’ordre à leur propre profit car lorsqu’ils doivent fournir un ordre sur des transactions, le contenu des transactions reste inconnu.

Q : En quoi Aleph Zero est-il différent des autres projets essayant d’atténuer l’effet MEV sur Ethereum, comme les Flashbots ?

UNE: En fait, nous résolvons le problème MEV à sa racine.

Il existe de nombreux autres efforts pour résoudre le problème, les Flashbots par exemple. Mais aucune de ces mises à jour ne résout la cause première du problème MEV, à savoir que les créateurs de blocs ont le pouvoir et sont incités à commander des transactions d’une manière qui profite le plus au producteur de blocs. L’une des applications de Liminal est d’automatiser le processus d’expédition sous-marine.

Dans un scénario classique de navigation sous-marine, l’utilisateur ne pouvait pas révéler les transactions cryptées car tout se passait manuellement. Ces systèmes manquent d’atomicité, mais Aleph Zero résout ce problème en s’assurant qu’une transaction cryptée est commandée immédiatement, mais seulement révélée après une période spécifique (par exemple, après la finalisation de trois blocs).

Q : De nombreux utilisateurs s’attendaient à ce que le changement du taux du marché Ethereum avec EIP-1559 fournisse une solution au coût élevé d’utilisation du réseau. Des mois plus tard, des frais de transaction élevés ont persisté, quel est vraiment le cœur de ce phénomène ? Et que fait Aleph Zero pour améliorer l’écosystème ?

UNE: En ce qui concerne les coûts de transaction, le cœur du problème est la mauvaise performance de la blockchain Ethereum. Vous pouvez réaliser environ ~ 15 transactions par seconde, et il y a clairement plus de personnes qui souhaitent enchaîner leurs transactions.

EIP-1559 n’était pas destiné à résoudre le problème MEV, donc personne ne devrait être surpris qu’il ne l’ait pas fait. Au contraire, la mise en œuvre d’EIP-1559 dans la mise à jour de Londres a encore aggravé le problème. Bien qu’il ait mis en place des mécanismes pour réduire les frais et les protéger contre la volatilité, il l’a fait au détriment des mineurs. Les revenus de la production en bloc ont diminué d’environ un tiers, de sorte que MEV est plus incité que jamais.

Cela n’a pas supprimé le pouvoir des mineurs de réorganiser les transactions, et comme ils gagnent maintenant moins par bloc, ils devront compenser ces 30 pour cent des revenus ailleurs. Tant que l’incitation et la capacité demeurent, la manipulation continuera à maintenir le MEV élevé au détriment des utilisateurs du réseau.

Ce que Liminal a à offrir à DeFi, ce n’est pas seulement la confidentialité, mais aussi des conséquences financières plus importantes. L’un d’eux est le fait que les producteurs de blocs ne pourront pas réorganiser arbitrairement les transactions de manière inégale.

Q : Selon vous, quel est le plus grand obstacle à l’adoption massive de la technologie crypto et blockchain ? MEV pourrait-il devenir un obstacle pour les utilisateurs à rejoindre une blockchain ?

UNE: Cela n’affecterait pas autant les nouveaux utilisateurs, mais MEV pourrait arrêter l’adoption par les grands acteurs qui ont tendance à échanger des montants plus élevés. Mais ce n’est qu’une partie du plus grand besoin pour nous, en tant que développeurs, de supprimer toutes les frictions pour rendre la blockchain aussi accessible à tous que le Web 2.

L’accessibilité et les dépenses restent les plus grands défis que l’industrie doit surmonter pour une adoption massive. Lorsque vous regardez quelque chose comme l’iPhone ou les téléviseurs intelligents, ces appareils sont faciles à utiliser, que vous ayez 8 ou 80 ans.

DeFi, NFT et tous ces grands cas d’utilisation de blockchain sur le Web 3 sont encore très accessibles principalement pour les utilisateurs professionnels. La personne moyenne ne veut pas se souvenir d’une longue phrase secrète ou perdre une clé USB qui peut lui coûter une fortune en cryptographie perdue. Il doit être aussi facile (ou plus facile) d’accès que le Web 2. Et cela inclut les dépenses.

Deux des grandes histoires de cryptographie du mois dernier étaient le largage de Constitution DAO et ENS. Les deux nécessitaient des frais de transaction de 50 $ ou plus, et dans le cas de la Constitution DAO, vous doublez ces frais en retirant l’argent lorsque vous n’avez pas remporté l’enchère Sotheby’s. 100 $, c’est beaucoup d’argent à payer juste pour donner 100 $ à une cause. DeFi était censé supprimer tous ces intermédiaires du système financier, mais il n’y a aucun moyen de payer des frais de 100 % à l’avance à votre banque.

Q : Comment voyez-vous Aleph Zero dans la prochaine décennie avec une augmentation des institutions et des individus intéressés par cet espace naissant ?

UNE: Nous prévoyons de continuer à étendre notre plateforme. Aleph Zero visera à fournir une interopérabilité entre les chaînes avec un cadre de confidentialité à la pointe de l’industrie. Le monde dans dix ans ne sera pas dominé par une seule solution de blockchain comme Ethereum, mais en même temps, aucun de ces soi-disant « tueurs d’Ethereum » n’est susceptible de réussir.

Il fut un temps où les gens pensaient que seul Bitcoin pouvait survivre ou seulement une petite poignée de solutions blockchain. Mais pourquoi? Il n’y a pas d’application de création Web, d’application d’appareil photo, de lecteur de musique ou de fournisseur de messagerie unique. En réalité, nous sommes plus susceptibles de nous diriger vers un monde où il y aura plus de réseaux de contrats intelligents que jamais auparavant.

Et c’est génial, c’est pourquoi Aleph Zero s’efforce de fournir une solution sécurisée avec une compatibilité inter-chaînes. Nous aidons les développeurs à pérenniser leurs projets afin qu’ils restent agiles, peu importe ce qui se passe à l’avenir.