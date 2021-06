Entretien “Dans les hauteurs” avec Lin-Manuel Miranda

Chapitres vidéo

0:00 – Introduction

00:25 – À quoi ressemblait Lin-Manuel Miranda de changer sa comédie musicale pour l’écran

02:00 – Lin-Manuel Miranda explique pourquoi In The Heights a ajouté une nouvelle histoire sur l’immigration

03:00 – Comment les parents de Lin-Manuel Miranda se sont retrouvés dans les hauteurs

03:43 – Lin-Manuel Miranda révèle quelques camées dans les hauteurs que vous auriez pu manquer

Vous pouvez voir In The Heights dans les salles et en streaming sur HBO Max le 11 juin.